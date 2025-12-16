Minik Bir Sarı Kafa: Tolga Sarıtaş'ın 3 Aylık Bebeği Ali'yi İlk Kez Gördük!

Henüz gencecik bir delikanlıyken, Güneşin Kızları dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Tolga Sarıtaş, magazine hep mesafeli olsa da efendi duruşu ve yakışıklılığıyla gündeme gelen isimlerden oldu.

2024 yazında ise gündeme Zeynep Mayruk'la yapığı evlilikle oturmuştu. Uzun bir süredir birbirine deli divane aşık olan çiftin sade ama şık düğünü çok beğenilmiş, günlerce konuşulmuştu.