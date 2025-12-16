Minik Bir Sarı Kafa: Tolga Sarıtaş'ın 3 Aylık Bebeği Ali'yi İlk Kez Gördük!
Yaklaşık üç ay önce eşi Zeynep Mayruk'la beraber ebeveynlik heyecanı yaşayan Tolga Sarıtaş, minik oğlu Ali'yle ilk pozunu verdi. Ali, minik sarı kafasıyla babasına benzetildi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşinci sezonunda Teşkilat dizisine dahil olan Tolga Sarıtaş, son zamanların en popüler erkek oyuncuları arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evlilikten kısa bir süre sonra Zeynep Mayruk'tan müjdeli haber gelmişti; çiftin bir bebek beklediğini öğrenmiştik.
Zeynep Mayruk, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından "erkeklerini" paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın