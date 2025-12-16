onedio
Minik Bir Sarı Kafa: Tolga Sarıtaş'ın 3 Aylık Bebeği Ali'yi İlk Kez Gördük!

Minik Bir Sarı Kafa: Tolga Sarıtaş'ın 3 Aylık Bebeği Ali'yi İlk Kez Gördük!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.12.2025 - 23:54

Yaklaşık üç ay önce eşi Zeynep Mayruk'la beraber ebeveynlik heyecanı yaşayan Tolga Sarıtaş, minik oğlu Ali'yle ilk pozunu verdi. Ali, minik sarı kafasıyla babasına benzetildi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Beşinci sezonunda Teşkilat dizisine dahil olan Tolga Sarıtaş, son zamanların en popüler erkek oyuncuları arasında yer alıyor.

Beşinci sezonunda Teşkilat dizisine dahil olan Tolga Sarıtaş, son zamanların en popüler erkek oyuncuları arasında yer alıyor.

Henüz gencecik bir delikanlıyken, Güneşin Kızları dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Tolga Sarıtaş, magazine hep mesafeli olsa da efendi duruşu ve yakışıklılığıyla gündeme gelen isimlerden oldu. 

2024 yazında ise gündeme Zeynep Mayruk'la yapığı evlilikle oturmuştu. Uzun bir süredir birbirine deli divane aşık olan çiftin sade ama şık düğünü çok beğenilmiş, günlerce konuşulmuştu.

Evlilikten kısa bir süre sonra Zeynep Mayruk'tan müjdeli haber gelmişti; çiftin bir bebek beklediğini öğrenmiştik.

Evlilikten kısa bir süre sonra Zeynep Mayruk'tan müjdeli haber gelmişti; çiftin bir bebek beklediğini öğrenmiştik.

Konu ne zaman bebekten açılsa 32 diş gülen ve heyecanı her halinden belli olan Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, bir erkek bebek beklediklerini duyurmuştu. 

Adını da Ali koyacaklarını açıklamışlardı. Minik Ali, 19 Eylül'de aramıza katıldı. O zamandan bu yana da çiçeği burnunda ailemizden ses seda çıkmıyordu.

Zeynep Mayruk, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından "erkeklerini" paylaştı.

Zeynep Mayruk, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından "erkeklerini" paylaştı.

Oğulları Ali'nin ilk pozunu paylaşan Zeynep Mayruk, paylaşımına, 'Adamım ve küçük adamım' notunu düştü. 

Küçük Ali'nin babasından aldığı sarı saçları gözlerden kaçmadı!

