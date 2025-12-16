İfade Verme Talebinde Bulunan Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den İlk Açıklama Geldi!

İlk günden bu yana o gece evde Güllü'yle beraber olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Nur Sultan Ulu dikkat çekmiş, Güllü'nün soruşturması kısa bir süre içerisinde delil yetersizliği ve ifade tutarsızlıkları sebebiyle cinayet büroya taşınmıştı.

Nur Sultan Ulu'nun itirafçı olmasıyla beraber Güllü'nün kızı Tuğyan, 'annesini kasten öldürmek' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz saatlerde ise oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağırılmıştı.

Şüpheli olarak ifadeye çağırıldığı zannedilen Tuğberk Yağız'ın kendisinin ifade talebinde bulunduğu ve ablası ile arkadaşından şikayetçi olacağı öğrenilmişti.