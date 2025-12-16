onedio
İfade Verme Talebinde Bulunan Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den İlk Açıklama Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.12.2025 - 22:15

Güllü'nün cinayet soruşturmasına dönen trajik ölümünde, kızı Tuğyan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ardından oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağırılmıştı. 

İfade talebinde bulunduğu öğrenilen ve ablasından şikayetçi olduğu ortaya çıkan Tuğberk'ten ilk açıklama geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

26 Eylül'de trajik bir şekilde hayatını kaybeden Güllü'nün bir kaza sonucu değil itilme sebebiyle öldüğü ortaya çıkmıştı.

İlk günden bu yana o gece evde Güllü'yle beraber olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Nur Sultan Ulu dikkat çekmiş, Güllü'nün soruşturması kısa bir süre içerisinde delil yetersizliği ve ifade tutarsızlıkları sebebiyle cinayet büroya taşınmıştı. 

Nur Sultan Ulu'nun itirafçı olmasıyla beraber Güllü'nün kızı Tuğyan, 'annesini kasten öldürmek' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz saatlerde ise oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağırılmıştı. 

Şüpheli olarak ifadeye çağırıldığı zannedilen Tuğberk Yağız'ın kendisinin ifade talebinde bulunduğu ve ablası ile arkadaşından şikayetçi olacağı öğrenilmişti.

Savcılıktaki ifadesini tamamlayan Tuğberk Yağız Gülter'den konuya dair ilk açıklama geldi.

Gülter’in savcılıkta verdiği ifadede 'Annem bir cinayete kurban gitti ise bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim' dediği öğrenildi.

Avukatı Aycan Sevsay ise 'Şu an için bir basın açıklaması yapmayacağız. Savcılığın talebi doğrultusunda müşteki olarak kendisi gelerek ifadesini vermiştir. Her şeyi detaylı bir şekilde anlatmıştır. Gereken açıklamaları yazılı şekilde yapacağız' ifadelerini kullandı.

