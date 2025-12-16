onedio
Beyaz'ın Yeni Programına En Çok İrem Derici Sevindi: "Yırttık Baba"

Lila Ceylan
16.12.2025 - 20:07

Yıllardır herkesin hasret kaldığı Beyaz Show'la dönmesi beklenen Beyazıt Öztürk'ün Kanal D ekranlarına Joker isimli bir programla döneceğini duyurulmuştu. 

Bu duruma en çok İrem Derici sevindi, Kubat'a seslenmeyi de ihmal etmedi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

1996 yılından 2018'e kadar devam eden, Türk televizyon tarihinin en başarılı programı Beyaz Show'a yıllardır hasretiz.

Aynı zamanda da yıllardır Beyaz'ın Beyaz Show'la dönmesini bekliyoruz. Öyle durduk yere oluşan bir beklenti de değil üstelik. Birkaç senedir inatla Beyazıt Öztürk'ün Beyaz Show'la döneceği söyleniyor fakat ne oluyorsa Beyaz Show da Beyazıt Öztürk de O Ses Türkiye jüri koltuğundan başka bir yere dönmüyor!

Bu sene de yine 'Beyaz Show ya bu sene ya 2026'ta dönüyor' iddialarının bolca konuşulduğu bir seneydi. 

Geçtiğimiz günlerde Kanal D'nin resmi hesabından paylaşılan Beyazıt Öztürk'lü video, heyecanı doruğa çıkarmış, bu sefer hakikaten Beyaz Show'un yeniden başlayacağını düşündürtmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Kısa bir süre içerisinde Beyaz'ın Beyaz Show'la değil, farklı bir formatla Kanal D'ye döneceği açıklandı.

Beyaz'ın Beyaz Show'la dönmüyor oluşuna en çok sevinen isim ise İrem Derici oldu! 😂

Yıllar içinde Beyaz Show'a çok sık konuk olan İrem Derici fırsatını bulmuşken Kubat'a seslenmeyi de ihmal etmedi. 

Beyaz Show'un bir diğer müdavimi Kubat'ı etiketleyen İrem Derici, 'Yarışma programıymış baba yırttık!' yazdı.

