Beyaz'ın Yeni Programına En Çok İrem Derici Sevindi: "Yırttık Baba"

Aynı zamanda da yıllardır Beyaz'ın Beyaz Show'la dönmesini bekliyoruz. Öyle durduk yere oluşan bir beklenti de değil üstelik. Birkaç senedir inatla Beyazıt Öztürk'ün Beyaz Show'la döneceği söyleniyor fakat ne oluyorsa Beyaz Show da Beyazıt Öztürk de O Ses Türkiye jüri koltuğundan başka bir yere dönmüyor!

Bu sene de yine 'Beyaz Show ya bu sene ya 2026'ta dönüyor' iddialarının bolca konuşulduğu bir seneydi.

Geçtiğimiz günlerde Kanal D'nin resmi hesabından paylaşılan Beyazıt Öztürk'lü video, heyecanı doruğa çıkarmış, bu sefer hakikaten Beyaz Show'un yeniden başlayacağını düşündürtmüştü.