Sesi Soluğu Çıkmıyordu: Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız, Ablası Tuğyan ve Arkadaşı Sultan'dan Şikayetçi Oldu

İlk günlerde yalnızca bir kaza olarak nitelendirilen ölüm, zaman içerisinde delil yetersizliği ve ifadelerin tutarsızlığı sebebiyle cinayet büroya taşınmış, incelemeler sonucunda da Güllü'nün düşme sebebiyle değil, fiziksel bir baskı/itme sebebiyle hayatın kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Başından bu yana baş şüpheli olarak görülen öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Nur Sultan Ulu kaçma şüphesiyle gözaltına alınmış, gerçekler ise ifade sırasında öğrenilmişti.

Nur Sultan Ulu, Güllü'yü kızı Tuğyan'ın öldürdüğünü söylemiş, öldükten sonra sergilediği abartı hareketlerini görünce şok olduğunu dile getirerek itirafçı olmuştu.

Tuğyan Ülkem Gülter, annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz saatlerde ise Güllü'nün oğlu Tuğberk'in de ifadeye çağırıldığı bilgisi paylaşılmıştı.