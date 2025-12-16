onedio
Sesi Soluğu Çıkmıyordu: Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız, Ablası Tuğyan ve Arkadaşı Sultan'dan Şikayetçi Oldu

Sesi Soluğu Çıkmıyordu: Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız, Ablası Tuğyan ve Arkadaşı Sultan'dan Şikayetçi Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.12.2025 - 16:53

Ölüm sebebinin cinayet olduğu kesinleşen şarkıcı Güllü'nün kızı 'annesini kasten öldürme suçlamasıyla' tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in ifadeye çağırıldığını öğrenmiştik. 

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'ın canlı yayında aktardığı bilgiye göre; İfade talebinin Tuğberk'ten geldiği ve Tuğberk'in ablası Tuğyan ile arkadaşı Sultan'dan şikayetçi olduğu ortaya çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: CNN TÜRK

26 Eylül'de hayatını kaybeden, arabeskin kıymetli isimlerinden biri olan Güllü'nün ölümü aylardır manşetlerden düşmüyor.

26 Eylül'de hayatını kaybeden, arabeskin kıymetli isimlerinden biri olan Güllü'nün ölümü aylardır manşetlerden düşmüyor.

İlk günlerde yalnızca bir kaza olarak nitelendirilen ölüm, zaman içerisinde delil yetersizliği ve ifadelerin tutarsızlığı sebebiyle cinayet büroya taşınmış, incelemeler sonucunda da Güllü'nün düşme sebebiyle değil, fiziksel bir baskı/itme sebebiyle hayatın kaybettiği ortaya çıkmıştı. 

Başından bu yana baş şüpheli olarak görülen öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Nur Sultan Ulu kaçma şüphesiyle gözaltına alınmış, gerçekler ise ifade sırasında öğrenilmişti. 

Nur Sultan Ulu, Güllü'yü kızı Tuğyan'ın öldürdüğünü söylemiş, öldükten sonra sergilediği abartı hareketlerini görünce şok olduğunu dile getirerek itirafçı olmuştu. 

Tuğyan Ülkem Gülter, annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz saatlerde ise Güllü'nün oğlu Tuğberk'in de ifadeye çağırıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tuğberk Yağız Gülter'in kendisinin ifade talebinde bulunduğu ve "şikayetçi" sıfatıyla ifadeye çağırıldığı ortaya çıktı.

Tuğberk Yağız Gülter'in kendisinin ifade talebinde bulunduğu ve "şikayetçi" sıfatıyla ifadeye çağırıldığı ortaya çıktı.

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, Güllü'nün oğlu Tuğberk'in şikayetçi sıfatıyla ifadeye çağırıldığını canlı yayında aktardı.

'Bir şüpheli ölümden söz ediyoruz. Tuğyan'ın avukatlarının yapmış olduğu açıklama kafa karışıklığına neden olmuştu. 

Tuğyan ve Tuğberk'in avukatlığını üstlenen avukatlar, kameralar kaşısına geçip; 'Bizim açımızdan, özellikle Tuğyan yönünden yeterli şüphe oluşmuştur' diyerek Tuğyan yönünden dosyadan çekildiklerini açıklamışlardı. 

Bu açıklamadan sonra Tuğyan tutuklandı. Güllü'nün avukatları Tuğberk yönünden dosyada kalmaya devam etti. Bu da akılları şunu getirdi, 'acaba iki kardeş yan yana değil karşı karşıya mı? Tuğberk'in şüpheli değil şikayetçi sıfatıyla ifadeye çağrıldığı elimize ulaşan ilk bilgi.' açıklamasında bulundu.

Tuğberk Yağız Gülter'in ablası Tuğyan Ülkem Gülter ve ablasının arkadaşı Nur Sultan Ulu'dan şikayetçi olduğu bilgisi de verildi.

Tuğberk Yağız Gülter'in ablası Tuğyan Ülkem Gülter ve ablasının arkadaşı Nur Sultan Ulu'dan şikayetçi olduğu bilgisi de verildi.

Merve Tokaz yine aynı yayında, 'Güllü hayatını kaybettiği günden beri gördüğümüz tek isim var o da Tuğyan. Ne kameralar kaşısında görüyoruz, ne de konuşmalarını görüyoruz. Kardeşi içeride. Savcılık işlemleri devam ederken bile yüzünü görmedik. Avukatları şu anda Tuğberk'e ulaşamıyor. İki kardeş... Biri tutuklu, biri karşı tarafa geçmiş durumda. Tuğberk kardeşi ve Sultan'dan şikayetçi olmuş. Aslında kişi şüpheli ise savcılığa çağrılır. Burada talep Tuğberk'ten gelmiş. Talepte bulunmuş. Avukatları da ifadeye eşlik edecek' dedi.

