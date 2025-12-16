Sesi Soluğu Çıkmıyordu: Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız, Ablası Tuğyan ve Arkadaşı Sultan'dan Şikayetçi Oldu
Ölüm sebebinin cinayet olduğu kesinleşen şarkıcı Güllü'nün kızı 'annesini kasten öldürme suçlamasıyla' tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in ifadeye çağırıldığını öğrenmiştik.
CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'ın canlı yayında aktardığı bilgiye göre; İfade talebinin Tuğberk'ten geldiği ve Tuğberk'in ablası Tuğyan ile arkadaşı Sultan'dan şikayetçi olduğu ortaya çıktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
26 Eylül'de hayatını kaybeden, arabeskin kıymetli isimlerinden biri olan Güllü'nün ölümü aylardır manşetlerden düşmüyor.
Tuğberk Yağız Gülter'in kendisinin ifade talebinde bulunduğu ve "şikayetçi" sıfatıyla ifadeye çağırıldığı ortaya çıktı.
Tuğberk Yağız Gülter'in ablası Tuğyan Ülkem Gülter ve ablasının arkadaşı Nur Sultan Ulu'dan şikayetçi olduğu bilgisi de verildi.
