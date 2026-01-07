onedio
article/comments
Arda Turan Eski Öğrencisi Shelvey'nin Röportajında Geçen İfadeler Hakkında Açıklama Yaptı

Arda Turan Eski Öğrencisi Shelvey'nin Röportajında Geçen İfadeler Hakkında Açıklama Yaptı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.01.2026 - 17:36

Ülkemizde Eyüpspor ve Rizespor formaları giyen İngiliz orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey geçtiğimiz günlerde bir röportaj vermişti. Ağırlıklı olarak Türkiye günlerini anlattığı programda en çok dikkat çeken bölüm ise İngiliz futbolcunun Eyüpspor'da hocası olan Arda Turan hakkında söyledikleri oldu. Teknik direktörlük kariyerine Ukrayna'da devam eden Arda Turan'dan röportajda geçen iddialar nedeniyle açıklama geldi.

İngiliz futbolcunun Under the Cosh'a verdiği röportajda dikkat çeken Arda Turan sözleri şöyleydi;

İngiliz futbolcunun Under the Cosh'a verdiği röportajda dikkat çeken Arda Turan sözleri şöyleydi;

'Arda Turan deliydi. Kesinlikle deliydi. ('İyi anlamda mı kötü anlamda mı?' sorusu üzerine) Hayır, sadece deliydi. Tamamen akıl hastasıydı. Yani, sözleşmeyi imzalamadan önce onunla ilgili bir belgesel izledim. Ve tabii ki onun hakkında başka bir hikaye anlatacağım, Amazon'da yayınlanıyordu. İzlerseniz, Amazon'un Rooney ve onun gibi insanlar hakkında yaptığı belgeseller gibi. Arda Turan'ın da bir tane var ve bir video klibi var, bir barda kavga ediyor ve sonra kavgada yenilip yenilmediğini bilmiyorum ama eve gidip bir silah almış. Hastaneye girip adamı vurmaya çalışmış. Yemin ederim, belgeselde var. Çılgınca. Çılgınca, ama kavga ettiği videoları görüyorsunuz. Sahada ayakkabısını çıkarıyor, sonra yan hakeme atıyor, böyle şeyler yapıyor. O deli. Sanki tek istediği şey odasına girip “John, seni seviyorum. Seni seviyorum” demekmiş gibi. “Bana viski var mı?” dedi. Çünkü viskiyi çok severdi. Antrenmandan sonra masaya ayaklarını uzatıp puro ve viski içerdi. Çılgınca. İngiltere'de böyle bir şey yaşamamıştım, anlıyor musun? Ama dürüst olmak gerekirse, oraya sadece bana çok iyi bir sözleşme teklif ettikleri için gittim.'

Arda Turan'dan iddialar üzerine bir açıklama geldi.

Arda Turan'dan iddialar üzerine bir açıklama geldi.

Eyüpspor'da görev yaptığım süre boyunca formamızı giymiş olan eski bir oyuncumuzun basına yaptığı ve ülkemizle ilgili 'tespit' sınırlarını aşan açıklamaları üzülerek okudum.

 Adı geçen oyuncu bana ailevi sorunları olduğunu ilettiği ilk andan itibaren; ona ailesini görebilmesi için süre sınırı olmayacak şekilde izin verdim, psikolojik destek için bizden ne talep ederse o şekilde yardımcı olabileceğimizi, benim için önce insani mutluluğun geldiğini belirttim.

 Antrenmanlarda ve maçlarda onu fiziken ve ruhsal olarak koruyabilmek için ekibimiz özel programlar çalıştı.

 O süreçte oyuncunun mahremiyetine saygı duyduğumuz için sessiz kalmıştık ama gelinen noktada yanıltıcı bir fotoğraf oluşmaması için bunu söylemek durumundayım.

 Tüm yaklaşımlarımıza rağmen adı geçen futbolcunun, takım doktorlarına haber vermeden ve görüş almadan ilaç kullanmaya devam ettiğini, antrenmanlardaki sıra dışı davranışlarından anladık.

Ben oyuncularımla yaptığım tüm özel toplantılara; konuşulanlara şahit olmaları açısından ekibimden bir profesyoneli dahil ederim.

Adı geçen oyuncunun, benimle özel konuşmaları için tasvir ettiği ortamın gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Sözleşmeli futbolcumuz olduğu dönemde, profesyonel gerekliliği ısrarla yerine getirmemiş, buna rağmen her seferinde hoş görüyle ve destek teklifiyle karşılanmış olan kişinin basına yaptığı bu asılsız açıklamaları başta kendime, o dönem tüm profesyonel desteği vermiş olan sağlık ekibimize, takım arkadaşlarına ve ülkemize saygısızlık olarak kabul ettiğimin bilinmesini isterim.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
