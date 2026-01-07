Arda Turan Eski Öğrencisi Shelvey'nin Röportajında Geçen İfadeler Hakkında Açıklama Yaptı

Eyüpspor'da görev yaptığım süre boyunca formamızı giymiş olan eski bir oyuncumuzun basına yaptığı ve ülkemizle ilgili 'tespit' sınırlarını aşan açıklamaları üzülerek okudum.

Adı geçen oyuncu bana ailevi sorunları olduğunu ilettiği ilk andan itibaren; ona ailesini görebilmesi için süre sınırı olmayacak şekilde izin verdim, psikolojik destek için bizden ne talep ederse o şekilde yardımcı olabileceğimizi, benim için önce insani mutluluğun geldiğini belirttim.

Antrenmanlarda ve maçlarda onu fiziken ve ruhsal olarak koruyabilmek için ekibimiz özel programlar çalıştı.

O süreçte oyuncunun mahremiyetine saygı duyduğumuz için sessiz kalmıştık ama gelinen noktada yanıltıcı bir fotoğraf oluşmaması için bunu söylemek durumundayım.

Tüm yaklaşımlarımıza rağmen adı geçen futbolcunun, takım doktorlarına haber vermeden ve görüş almadan ilaç kullanmaya devam ettiğini, antrenmanlardaki sıra dışı davranışlarından anladık.

Ben oyuncularımla yaptığım tüm özel toplantılara; konuşulanlara şahit olmaları açısından ekibimden bir profesyoneli dahil ederim.

Adı geçen oyuncunun, benimle özel konuşmaları için tasvir ettiği ortamın gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Sözleşmeli futbolcumuz olduğu dönemde, profesyonel gerekliliği ısrarla yerine getirmemiş, buna rağmen her seferinde hoş görüyle ve destek teklifiyle karşılanmış olan kişinin basına yaptığı bu asılsız açıklamaları başta kendime, o dönem tüm profesyonel desteği vermiş olan sağlık ekibimize, takım arkadaşlarına ve ülkemize saygısızlık olarak kabul ettiğimin bilinmesini isterim.