Arda Turan Eski Öğrencisi Shelvey'nin Röportajında Geçen İfadeler Hakkında Açıklama Yaptı
Ülkemizde Eyüpspor ve Rizespor formaları giyen İngiliz orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey geçtiğimiz günlerde bir röportaj vermişti. Ağırlıklı olarak Türkiye günlerini anlattığı programda en çok dikkat çeken bölüm ise İngiliz futbolcunun Eyüpspor'da hocası olan Arda Turan hakkında söyledikleri oldu. Teknik direktörlük kariyerine Ukrayna'da devam eden Arda Turan'dan röportajda geçen iddialar nedeniyle açıklama geldi.
İngiliz futbolcunun Under the Cosh'a verdiği röportajda dikkat çeken Arda Turan sözleri şöyleydi;
Arda Turan'dan iddialar üzerine bir açıklama geldi.
