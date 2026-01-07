Valilik'ten İstanbul'a 'Cuma' uyarısı: 9 Ocak'ta İstanbul buz kesecek!

İstanbul Valiliği'nden cuma günü için bir uyarı geldi. Valiliğin resmi X hesabından yapılan açıklamada 9 Ocak Cuma günü buzlanma ve don olayının yaşanacağı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

'İstanbul’da Cuma günü hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

08.01.2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren rüzgârın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat) olarak eseceği tahmin edilmektedir.

08.01.2026 Perşembe görülecek sağanak, gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklenmektedir.

Sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceği Cuma sabah saatlerinde; yüksek kesimlerde oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı,

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalarla, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'