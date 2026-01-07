onedio
Valilik'ten İstanbul'a 'Cuma' Uyarısı: 9 Ocak'ta İstanbul Buz Kesecek!

Valilik'ten İstanbul'a 'Cuma' Uyarısı: 9 Ocak'ta İstanbul Buz Kesecek!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.01.2026 - 17:38

Meteoroloji verilerine göre 9 Ocak Cuma gününden itibaren Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak. Geçen hafta kısa süreli kar yağışının etkili olduğu İstanbul için alarm zilleri çalmaya başladı. İstanbul Valiliği, 9 Ocak Cuma günü için ‘buzlanma ve don’ uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda 'Cuma sabah saatlerinde; yüksek kesimlerde oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olunmalıdır' denildi.

İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul 2025'in son günlerinde kar yağışına şahit oldu. Yeni yıla kar yağışıyla giren megakentte beklenen yağış kısa sürdü. Ancak meteoroloji ve meteoroloji uzmanları İstanbul için yeni kar uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Ocak haritasında Türkiye genelinde yeni soğuk hava etkili olacak. Bu soğuk havadan nasibini alacak olan kentler arasında İstanbul da bulunuyor. Uzmanların açıklamalarına göre İstanbul'a 12-13 Ocak tarihlerinde yeni kar yağışı görülebilir.

Valilik'ten İstanbul'a 'Cuma' uyarısı: 9 Ocak'ta İstanbul buz kesecek!

Valilik'ten İstanbul'a 'Cuma' uyarısı: 9 Ocak'ta İstanbul buz kesecek!
twitter.com

İstanbul Valiliği'nden cuma günü için bir uyarı geldi. Valiliğin resmi X hesabından yapılan açıklamada 9 Ocak Cuma günü buzlanma ve don olayının yaşanacağı belirtildi. 

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

'İstanbul’da Cuma günü hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

08.01.2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren rüzgârın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına  (50-70 km/saat, yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat) olarak eseceği tahmin edilmektedir. 

08.01.2026 Perşembe görülecek sağanak, gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklenmektedir.

Sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceği Cuma sabah saatlerinde; yüksek kesimlerde oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı, 

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalarla, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
