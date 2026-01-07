Valilik'ten İstanbul'a 'Cuma' Uyarısı: 9 Ocak'ta İstanbul Buz Kesecek!
Meteoroloji verilerine göre 9 Ocak Cuma gününden itibaren Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak. Geçen hafta kısa süreli kar yağışının etkili olduğu İstanbul için alarm zilleri çalmaya başladı. İstanbul Valiliği, 9 Ocak Cuma günü için ‘buzlanma ve don’ uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda 'Cuma sabah saatlerinde; yüksek kesimlerde oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olunmalıdır' denildi.
İstanbul'a kar yağacak mı?
