Ünlü Market 300 Mağaza Açacak! Alman Market Devinden 600 Milyon Euro Yatırım Kararı

Ünlü Market 300 Mağaza Açacak! Alman Market Devinden 600 Milyon Euro Yatırım Kararı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.01.2026 - 16:46

Almanya’nın ünlü süpermarket zinciri Lidl, İspanya’ya 600 milyon euro yatırım yapma kararı aldı. Ucuzluk marketi olarak bilinen Lidl, Portekiz’de 300 mağaza açmayı planlıyor.

Süpermarket zinciri 300 mağaza açacak.

Almanya’nın ünlü süpermarket zinciri Lidl, Portekiz’de 300 mağaza açmaya karar verdi. 360 lokasyon hedefleyen Lidl, şirketin geçen sene ülkeye 160 milyon euro yatırım yaptığını vurguladı. 

İspanya’da ise 50 yeni mağaza açmayı planlayan Lidl, 2026 yılının sonunda mağaza sayısının 800’e çıkarmayı hedefliyor.

İspanya'nın meyve-sebze ihracatının yüzde 15'ini tek başına üstlendi.

Geçen yıl 4.07 milyar euro değerinde İspanyol ürünü satın alan Lidl, 30 ülkeye ihraç etti. Bu tutar şirket tarihinin en yüksek seviyesi oldu. Şirket İspanya’nın meyve-sebze ihracatının yüzde 15’ini tek başına gerçekleştirdi.

Öte yandan 2027’de gıda dışı ürünlerde online satışa başlayacağını açıklayan Lidl, aletler, spor ürünleri ve oyuncakların ilk kategoriler arasında olacağını belirtti.

