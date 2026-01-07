Emeklilik Başvurusunu 24 Saatlik Arayla Yaptılar: Maaşlarında Yüzde 30 Kayıp Yaşadılar
Asgari ücretin yüzde 27 zam yapılarak 28 bin 75 liraya yükseltilmesinin ardından emekli maaşlarının ne olacağı merak ediliyordu. 5 Ocak Pazartesi günü Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla da emekli maaş zammı belli olmuş oldu. SSK ve-Bağ-Kur emeklisine yüzde 12.19 zam yapılacağı belli oldu. En düşük emekli maaşının artırılacağı kulislerde konuşulurken SGK Uzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir yazı yayımladı.
Karakaş, 31 Aralık 2024 tarihinde emeklilik başvurusu yapan ile 1 Ocak 2025’ta başvuru yapan arasındaki maaş farkının yüzde 30 olduğunu anlattı.
En düşük emekli maaşı artacak mı?
Emeklilik başvurusunu 24 saat arayla yapan yüzde 30 maaş kaybetti.
İsa Karakaş, maaşlar arasındaki farkı "adaletsizlik" olarak nitelendirdi.
Emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
