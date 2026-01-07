onedio
Emeklilik Başvurusunu 24 Saatlik Arayla Yaptılar: Maaşlarında Yüzde 30 Kayıp Yaşadılar

Emeklilik Başvurusunu 24 Saatlik Arayla Yaptılar: Maaşlarında Yüzde 30 Kayıp Yaşadılar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.01.2026 - 12:56

Asgari ücretin yüzde 27 zam yapılarak 28 bin 75 liraya yükseltilmesinin ardından emekli maaşlarının ne olacağı merak ediliyordu. 5 Ocak Pazartesi günü Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla da emekli maaş zammı belli olmuş oldu. SSK ve-Bağ-Kur emeklisine yüzde 12.19 zam yapılacağı belli oldu. En düşük emekli maaşının artırılacağı kulislerde konuşulurken SGK Uzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir yazı yayımladı. 

Karakaş, 31 Aralık 2024 tarihinde emeklilik başvurusu yapan ile 1 Ocak 2025’ta başvuru yapan arasındaki maaş farkının yüzde 30 olduğunu anlattı.

En düşük emekli maaşı artacak mı?

En düşük emekli maaşı artacak mı?

Aralık ayı enflasyonu yüzde 0.87 oldu. Milyonlarca emeklinin beklediği zam da belli olmuş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 12.19 zam yapıldı. Böylece en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL’den 18 bin 939 TL’ye yükseltildi. Ancak en düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacağı ve Meclis’e sunulacağı ileri sürüldü.

Emeklilik başvurusunu 24 saat arayla yapan yüzde 30 maaş kaybetti.

Emeklilik başvurusunu 24 saat arayla yapan yüzde 30 maaş kaybetti.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, emekli olmak isteyen yapılan başvuruların önemine dikkat çekti. 24 saat arayla yapılan başvurunun bile maaşı büyük oranda etkilediğini dile getiren Karakaş, '2022 yılında emekli olmayıp 2023 yılında emekli olanlar, 2022 yılında emekli olanlara göre daha az maaşla karşı karşıya kaldı' dedi.

31 Aralık ve 1 Ocak 2025 tarihlerine dikkat çeken Karakaş, “31 Aralık 2024 tarihinde emeklilik dilekçesi veren bir işçi ile 1 Ocak 2025 tarihinde veren mesai arkadaşı arasında, sırf o bir günlük fark nedeniyle %30’lara varan maaş farkı oluşmuştu. Bu sene de az da olsa fark oluşmuştur” ifadelerini kullandı.

İsa Karakaş, maaşlar arasındaki farkı "adaletsizlik" olarak nitelendirdi.

İsa Karakaş, maaşlar arasındaki farkı "adaletsizlik" olarak nitelendirdi.

24 saatlik arayla yapılan başvuruda oluşan maaş kaybını ‘adaletsizlik’ olarak nitelendiren Karakaş, “Bu adaletsizlik sadece vatandaşın cebini yakmıyor; bizzat Sosyal Güvenlik Kurumu’nu da zayıflatıyor. Maaşların düşeceğini gören binlerce tecrübeli kalifiye çalışan, daha fazla kayıp yaşamamak için sistemden kaçıyor” diye konuştu.

Emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusu:

  • www.turkiye.gov.tr adresine girin

  • Arama kısmına “Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi” yazın

  • “4A / 4B / 4C Gelir, Aylık, Ödenek Talep” hizmetini seçin

  • Emeklilik türünü işaretleyin

  • Banka bilgilerinizi girin

  • Başvuruyu onaylayın

  • Başvurudan sonra sistem size başvuru numarası verir.

SGK’ya başvuru:

SGK İl / İlçe Müdürlüğüne giderek de başvurabilirsiniz.

Gerekli belgeler:

  • Kimlik

  • Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

  • (Varsa) askerlik / doğum borçlanması belgeleri

