Emeklilik Başvurusunu 24 Saatlik Arayla Yaptılar: Maaşlarında Yüzde 30 Kayıp Yaşadılar

SGK Uzmanı İsa Karakaş, emekli olmak isteyen yapılan başvuruların önemine dikkat çekti. 24 saat arayla yapılan başvurunun bile maaşı büyük oranda etkilediğini dile getiren Karakaş, '2022 yılında emekli olmayıp 2023 yılında emekli olanlar, 2022 yılında emekli olanlara göre daha az maaşla karşı karşıya kaldı' dedi.

31 Aralık ve 1 Ocak 2025 tarihlerine dikkat çeken Karakaş, “31 Aralık 2024 tarihinde emeklilik dilekçesi veren bir işçi ile 1 Ocak 2025 tarihinde veren mesai arkadaşı arasında, sırf o bir günlük fark nedeniyle %30’lara varan maaş farkı oluşmuştu. Bu sene de az da olsa fark oluşmuştur” ifadelerini kullandı.