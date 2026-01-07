Nakit Parayla Altın Almak Yasaklandı mı? Darphane İddialara Son Noktayı Koydu

Yeni karara göre altınlar üzerine lazerle işaret konulacak ve Kıymetli Maden Takip Sistemi kapsamında izlenecek. Vatandaşlar 5 gram altını nakit para ile satın alabilecek. 30 bin lira nakite kadar altın alımı devam edecek olup, bu limit üzerindeki alışverişlerde kart kullanımı zorunlu olacak.