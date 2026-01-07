onedio
Nakit Parayla Altın Almak Yasaklandı mı? Darphane İddialara Son Noktayı Koydu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.01.2026 - 12:24

Kayıt dışılıkla mücadele etmek için yeni kararlar alındı. Bu kararlardan birinin de nakit parayla altın alımının yasaklandığına yönelik oldu. İddialara göre vatandaş artık kuyumcudan nakit para vererek altın alamayacak. Ancak CNBC-e'den Hazal Ateş'e konuşan Darphane yetkilileri bu iddialara son noktayı koydu. Darphane, ‘nakit parayla altın almanın kriterlerini açıkladı. 

Altın nasıl alınacak? Nakit parayla altın alınacak mı?

Nakit parayla altın almanın yasaklandığı iddia edildi. Söz konusu iddia 7 Ocak Çarşamba günün en merak edilen konularından biri oldu. Kayıt dışılıkla mücadele etmek için alınan bu önlemin detayları ortaya çıktı. Darphane'den iddialara açıklama geldi. Darphane, belli bir miktara kadar altının nakit parayla alınacağını açıkladı.

"Nakit para ile altın almak yasaklandı mı?" Darphane, iddialara son noktayı koydu.

Yeni karara göre altınlar üzerine lazerle işaret konulacak ve Kıymetli Maden Takip Sistemi kapsamında izlenecek. Vatandaşlar 5 gram altını nakit para ile satın alabilecek. 30 bin lira nakite kadar altın alımı devam edecek olup, bu limit üzerindeki alışverişlerde kart kullanımı zorunlu olacak.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
