Nakit Parayla Altın Almak Yasaklandı mı? Darphane İddialara Son Noktayı Koydu
Kayıt dışılıkla mücadele etmek için yeni kararlar alındı. Bu kararlardan birinin de nakit parayla altın alımının yasaklandığına yönelik oldu. İddialara göre vatandaş artık kuyumcudan nakit para vererek altın alamayacak. Ancak CNBC-e'den Hazal Ateş'e konuşan Darphane yetkilileri bu iddialara son noktayı koydu. Darphane, ‘nakit parayla altın almanın kriterlerini açıkladı.
Altın nasıl alınacak? Nakit parayla altın alınacak mı?
"Nakit para ile altın almak yasaklandı mı?" Darphane, iddialara son noktayı koydu.
