Maduro’nun Gündem Olan Kıyafetleri: Stokları Anında Tükendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.01.2026 - 16:14

Venezuela lideri Maduro, 3 Ocak günü ABD’nin gerçekleştirdiği saldırıyla yakalandı. ABD’de tutuklanan Maduro’nun giydiği kıyafetler sosyal medyada gündem oldu. Stokları tükenen kıyafetler satış rekoru kırdı. Gündem olan kıyafetlerin 260 dolardan (11 bin 200 TL) satıldığı görüldü.

Tutuklanan Maduro'nun kıyafetleri gündem oldu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, 3 Ocak’ta, ABD tarafından yakalandı. Trump yönetimi, Maduro’nun yeni fotoğrafını paylaştı. Gri ve mavi eşofman takımlarıyla görülen Maduro’nun giydikleri gündem oldu.  “Patriot Blue RTX” isimli mavi kapüşonlu kıyafet X’te dünya çapında gündem oldu. 

Maduro’nun giydiği kıyafetlerde talep patlaması meydana geldi. Ürünün stokları kısa sürede tükenirken yeni stokların bahar aylarında geleceği bildirildi.

Talep patlaması yaşandı. 11 bin TL fiyat biçildi.

Kapüşonlunun fiyatı ise dudak uçuklattı. 260 dolar fiyat biçilen eşofman Türk Lirası’yla 11 bin 200 TL’den satılıyor. 

Origin USA’ya ait kapüşonluya dair şirketten “Yoğun talep” açıklaması geldi Şirket, beklenmedik bir tanıtım etkisi olduğunu belirtirken markanın telefon trafiğinde patlama yaşandığı kaydedildi.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
