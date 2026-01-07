BEDAŞ Açıkladı! İstanbul'da 8 Ocak 2026 Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler

İstanbul Avrupa yakasında 8 Ocak Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak kentler belli oldu. BEDAŞ, 8 Ocak 2026 planlı elektrik kesintisi raporunu açıkladı. İstanbul'un pek çok ilçe ve mahallesinde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçeler ve mahalleler de kesinti meydana gelecek?