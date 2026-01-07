BEDAŞ Açıkladı! İstanbul'da 8 Ocak 2026 Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler

Büyükçekmece: Ekinoba Mahallesi Armağan, Civan, Durmaz, Efeler, Eliaçık, Hürriyet, Mustafa Kemal, Piri Reis, Öztanık Sokak / Mimar Sinan Merkez Mahallesi Hürriyet Sokak. Çakıl Yolu Sokak // Çatalca İlçe Merkez-Ferhatpaşa Mahallesi Aliçavuş Sokak / Ovayenice Mahallesi Duygu Sokak / Çakıl Mahallesi Aktaş Çıkmazı, Berhudar, Beril, Celal İlaldı, Dinçer, Diyar, Egenur, Eker, Ekrem Çıkmazı, Ela, Elmas, Elvan, Emanet Çıkmazı, Ercan Çıkmazı, Ercihan Çıkmazı, Erdal, Erdinç Çıkmazı, Erengül, Erkan, Ersin Çıkmazı, Ertürk Çıkmazı, Eryaman Çıkmazı, Eryiğit Çıkmazı, Erik, Esas Çıkmazı, Fener, Gülistan, Mustafa Kemal Atatürk, Nazlıhan, Çakıl Yolu, Çatalca, Çavuş, Üstün, Üzeyir Coşkun Sokak.
Çatalca: Kızılcaali Mahallesi Başkomutan Atatürk, Gülfidan, Güzün Çıkmazı, Halk , Karakaya, Karakoçan Çıkmazı, Karbeyaz Çıkmazı, Karınca Çıkmazı, Kasap Çıkmazı, Nurhayat Çıkmazı, Orkide, Pamuk, Samet Sokak / Örcünlü Mahallesi Bağdere Çıkmazı, Kılavuz Çıkmazı Sokak. Ferhatpaşa Mahallesi Aliçavuş Sokak / Çakıl Mahallesi Aktaş Çıkmazı, Berhudar, Beril, Celal İlaldı, Dinçer, Diyar, Egenur, Eker, Ekrem Çıkmazı, Ela, Elmas, Elvan, Emanet Çıkmazı, Ercan Çıkmazı, Ercihan Çıkmazı, Erdal, Erdinç Çıkmazı, Erengül, Erkan, Ersin Çıkmazı, Ertürk Çıkmazı, Eryaman Çıkmazı, Eryiğit Çıkmazı, Erik, Esas Çıkmazı, Fener, Gülistan, Mustafa Kemal Atatürk, Nazlıhan, Çakıl Yolu, Çatalca, Çavuş, Üstün, Üzeyir Coşkun Sokak.
Esenler: Çifte Havuzlar Mahallesi, Tozkoparan Sokak, Çinçin Dere Sokak / Menderes Mahallesi 330., 331., Piri Reis, Çinçin Dere, İnönü Sokak / Nine Hatun Mahallesi 146., 174., 175., 176., 177., Çinçin Dere, İnönü Sokak, 1118., 1118/1., 1119., 1120., 1126., 1127., Atışalanı Sokak / Kazım Karabekir Mahallesi 1003., 1008., Atışalanı, Kazım Karabekir Sokak.
Eyüpsultan: Ağaçlı Mahallesi 3.Selvi, Ağaçlı Köy Yolu, Karaağaç, Kavak, Meşe Sokak, Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Sokak / Emniyettepe Mahallesi 1.Fidan, 1.Neyzen, Avcı, Bakara Merdiveni, Doğan, Düzgün, Gemici, Kahveci, Kamelyalı, Kevser, Kitapçı, Mehmet Akif Ersoy, Mızrak, Ok, Samanyolu, Sarı Çeşme, Yelkenci, Zencefil Sokak / Güzeltepe Mahallesi 1.Avcı Çıkmazı, Atalay, Avcı, Barış, Dar, Mehmet Akif Ersoy, Palmiye Ağacı Çıkmazı, Piri Reis, Tevfik Fikret, Yenal, Yeni, Yeni Duvar, Zorlu Yokuşu, Üçevler Üstü Sokak.
Fatih: Cibali Mahallesi Haydar Yokuşu, Karadeniz, Müstakbel Şair Baki, Sinan Camii, İrfan Ahmet Sokak / Hobyar Mahallesi Aşirefendi Sokak / Yavuz Sultan Selim Mahallesi Altı Bohça, Hanedan, Kadı Çeşmesi, Karadeniz, Kıvrım, Kopça, Müftü Hamamı, Mihri Kelam, Çeşmizade, Şair Nabi Sokak / Zeyrek Mahallesi Yesarizade Sokak. Müftü Hamamı, Şebnem Sokak / Zeyrek Mahallesi Gelenbevi, Haliçgören, Hattat İzzet, Kadı Çeşmesi, Yeni Doğan, Yesarizade, İhtiyar, İhtiyatlı, İhvan, Şebnem Sokakadnan Menderes Vatan, Akdeniz, Albay Cemil Sakarya, Bâlipaşa, Hakperest, Hoca Efendi, Hüsrevpaşa, Hissedar, Kocasinan, Korkutata, Neyzen İhsan, Safran, Sarı Abdullah Efendi, Sarı Nasuh, Vatanperver, Öksüzler, Şair Cem, Şair Fuzuli Sokak / İskenderpaşa Mahallesi Ahmediye, Aile, Feyzullah Efendi, Havlucu, Hissedar, Karakadı, Vatanperver, Öksüzler Sokak.
Bahçelievler: Şirinevler Mahallesi Dereboyu 1, Hisar 1, Hizal, Şehit Yarbay Cesur Sokak, -Cumhuriyet Mahallesi Atmaca, Beyzade, Bülbül, Dumlu, Keklik, Sefa Sokak, Mareşal Çakmak Mahallesi Bağcılar, Can, Canan, Civelek Sokak, Bahçelievler Mahallesi Amiral Necdet Uran, Gülter Hanım Sokak.
Kağıthane: Emniyet Evleri Mahallesi Bayırca, Görgü, Güvercin, Nebiye, Yamaç, Yeniçeri, Yolaçar, Özcan, Şener Sokak, Akarsu, Bayırca, Bornova, Cem Sultan, Güvercin, Harun Reşit, Lalapaşa, Oğuzhan, Saka, Serçe, Yamaç, Yeniçeri, Çelebi Mehmet Sokak.
Sarıyer: Maslak Mahallesi Aos 34., Aos 36., Aos 37., Aos 51., Aos 52., Aos 54. Sokak, Rumeli Hisarı Mahallesi Ahmet Ağa, Amiral Fahri Engin, Arpacı Emini Kuyu, Arpacı Çeşme, Fenerli Bostan Çıkmazı, Fenerli Türbe, Hisar Meydanı, Hisarlı Salihbey, Kadın Mektebi, Kale Bahçe, Kaleağası, Kemalettin Camii, Kışlak, Nafi Baba, Sırçacı, Sırçacı Aralığı, Torlak Fırın, Yahya Kemal, Şair Nigar Mektep, Şehitlikdergahı Sokak, Yeniköy Mahallesi Altınordu, Güner, Harun, Hatıra, Kafkas, Kaynarca, Kızılcık, Köşem, Leylaklar, Mermerci Çıkmazı, Nuri Paşa, Niyaz, Vakıflar Çıkmazı, Yasemin, İntes Park Sitesi (Nuri Paşa Cad.), Şehit Cüneyt Sardaşlar Sokak.
Şişli: 19 Mayıs Mahallesi Binbaşı Refik, Dere, Dr. Şevketbey, Etfal Hastanesi, Gazi Berkay, Halaskargazi, Küçük Bahçe, Miralay Kazımbey, Operatör Raifbey, Samanyolu, Yeni İlhan Sokak / Merkez Mahallesi Halaskargazi Sokak / Meşrutiyet Mahallesi Albay Sadi Alantar, Dere, Ebe Kızı Çıkmazı, Elhan, Halaskargazi, Kevser, Küçük Bahçe, Melek, Samanyolu, Suna Kıraç, Tuğrul, Yeni İlhan, İnan Kıraç Sokak.
