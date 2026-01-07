Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: Emekliliği Reddedildi, Avukatı Öldürdü!

Olay, Yalova SGK İl Müdürlüğü’nde meydana geldi. H.H. isimli şahsın şartları oluşmadığı gerekçesiyle emekliliği reddedildi. Kuruma açtığı davayı da kaybeden H.H.’ye kurum tarafından 40 bin TL vekalet ücreti dosya masrafı olarak tebliğ edildi. İddiaya göre tebligat eline ulaşan Zekeriya Polat, avukat ile görüşmek için Yalova SGK İl Müdürlüğü’ne geldi.

Avukatın odasında çıkan tartışmanın ardından H.H. yanında getirdiği ateşli silahla avukat Zekeriya Polat’a saldırı gerçekleştirdi.

Polat, hayatını kaybetti. Saldırgan H.H. ise gözaltına alındı.