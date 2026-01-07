onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: Emekliliği Reddedildi, Avukatı Öldürdü!

Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: Emekliliği Reddedildi, Avukatı Öldürdü!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.01.2026 - 13:59

Yalova’da emekliliği reddedilen H.H. isimli şahıs, SGK İl Müdürlüğü'ne gelerek avukat Zekeriya Polat’ı öldürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, acı haberi X hesabından duyurdu. Işıkhan, yaptığı paylaşımda “Saldırganın adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emekliliği reddedildi, avukatı öldürdü.

Emekliliği reddedildi, avukatı öldürdü.

Olay, Yalova SGK İl Müdürlüğü’nde meydana geldi. H.H. isimli şahsın şartları oluşmadığı gerekçesiyle emekliliği reddedildi. Kuruma açtığı davayı da kaybeden H.H.’ye kurum tarafından 40 bin TL vekalet ücreti dosya masrafı olarak tebliğ edildi. İddiaya göre tebligat eline ulaşan Zekeriya Polat, avukat ile görüşmek için Yalova SGK İl Müdürlüğü’ne geldi. 

Avukatın odasında çıkan tartışmanın ardından H.H. yanında getirdiği ateşli silahla avukat Zekeriya Polat’a saldırı gerçekleştirdi. 

Polat, hayatını kaybetti. Saldırgan H.H. ise gözaltına alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşıma avukat Polat'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşıma avukat Polat'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
twitter.com

Bakan Işıkhan'ın açıklaması şöyle oldu:

'Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzde kıymetli çalışma arkadaşımız, Kurum Avukatımız Zekeriya Polat’ı alçak bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Saldırganın adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz.

Kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

SGK ailemizin başı sağ olsun.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
13
3
3
3
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın