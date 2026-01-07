Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: Emekliliği Reddedildi, Avukatı Öldürdü!
Yalova’da emekliliği reddedilen H.H. isimli şahıs, SGK İl Müdürlüğü'ne gelerek avukat Zekeriya Polat’ı öldürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, acı haberi X hesabından duyurdu. Işıkhan, yaptığı paylaşımda “Saldırganın adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emekliliği reddedildi, avukatı öldürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşıma avukat Polat'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın