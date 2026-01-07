onedio
AKOM İstanbul İçin Saat Vererek Uyardı: Kuvvetli Fırtına Geliyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.01.2026 - 14:49

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da etkili olacak kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarı yayımladı. Rüzgârın etkisinin bu akşam saat 22.00’den sonra artacağı, 8 Ocak Perşembe günü ise kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

Perşembe günü akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle çatı uçmaları ve düşmelere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca hava sıcaklıklarında yaklaşık 10 derecelik bir düşüş yaşanacağı belirtildi.

İstanbul’da yazdan kalma hava sona eriyor.

İstanbul’da bugün adeta yazdan kalma bir hava yaşanırken, sıcaklıklar 20 dereceye yaklaştı. Ancak AKOM, sıcaklıklarda yaşanacak hızlı düşüş ve kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı. Bu akşam saat 22.00’den sonra hava sıcaklıklarının hızla düşerek 7 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

Bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenecek rüzgârın, 8 Ocak Perşembe günü fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınayla birlikte sağanak yağışın da etkili olacağı bildirildi.

AKOM’un yaptığı paylaşım

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
