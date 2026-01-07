AKOM İstanbul İçin Saat Vererek Uyardı: Kuvvetli Fırtına Geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da etkili olacak kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarı yayımladı. Rüzgârın etkisinin bu akşam saat 22.00’den sonra artacağı, 8 Ocak Perşembe günü ise kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

Perşembe günü akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle çatı uçmaları ve düşmelere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca hava sıcaklıklarında yaklaşık 10 derecelik bir düşüş yaşanacağı belirtildi.