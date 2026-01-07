onedio
AKP’ye Katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Asker Selamı

AKP'ye Katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Asker Selamı

07.01.2026 - 14:22

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, partisinde ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından istifa etmişti. Bugün TBMM’de düzenlenen törenle AKP’ye katılan Milletvekili Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a asker selamı vererek, “İki başkomutan var. Biri Gazi Mustafa Kemal Paşa, diğeri de Türkiye Cumhuriyeti ordularının başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan” ifadelerini kullandı.

Hasan Ufuk Çakır’dan Cumhurbaşkanına asker selamı

3 milletvekili AKP’ye katıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’na katıldı. Gelecek Partisi’nden 19 Temmuz’da istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, CHP’den 9 Aralık’ta ayrıldığını açıklayan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve 5 Ocak’ta partisinden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, grup toplantısında AK Parti’ye katıldı.

