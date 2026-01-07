AKP’ye Katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Asker Selamı
CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, partisinde ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından istifa etmişti. Bugün TBMM’de düzenlenen törenle AKP’ye katılan Milletvekili Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a asker selamı vererek, “İki başkomutan var. Biri Gazi Mustafa Kemal Paşa, diğeri de Türkiye Cumhuriyeti ordularının başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan” ifadelerini kullandı.
Hasan Ufuk Çakır’dan Cumhurbaşkanına asker selamı
3 milletvekili AKP’ye katıldı
