Türkiye’nin Dernek Raporu: "Hungobungo Derneği" Olduğunu Biliyor musunuz?
Türkiye’de geçen yıl 101 bin 768 olan faal dernek sayısı, bugün itibarıyla 101 bin 823’e ulaşmış durumda. Türkiye’de faaliyette olan bazı dernek isimleri ise sosyal medyada dikkat çekti. “Aklını Oynatanlar”, “Esmiyor”, “Hungobungo”, “Bir Mucize Lazım” ve “Bekar Danışmanlığı” gibi dernek isimlerinin İçişleri Bakanlığı’nın DERBİS sisteminde yer aldığı ortaya çıktı.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün Dernekler Bilgi Sistemi’ne göre Türkiye’de dernek sayısı artmaya devam etti.
Türkiye’de Hungobungo Derneği olduğunu biliyor musunuz?
