Türkiye’nin Dernek Raporu: "Hungobungo Derneği" Olduğunu Biliyor musunuz?

Geçen yıl 101 bin 768 olan faal dernek sayısı, bugün itibarıyla 101 bin 823’e ulaştı.

Faal dernek sayılarına bakıldığında, İstanbul 23 bin 460 ile birinci sırada yer alırken; Ankara 10 bin 659 ile ikinci, İzmir ise 5 bin 613 ile üçüncü sırada yer aldı.

İlk 5’te yer alan diğer şehirler ise 4 bin 330 dernekle Bursa ve 3 bin 294 dernekle Kocaeli olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre, en az faal derneğe sahip il 113 dernekle Ardahan oldu. Tunceli 119, Bayburt 143 ve Hakkari 163 faal dernekle listenin sonlarında yer aldı.