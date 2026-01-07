onedio
Türkiye’nin Dernek Raporu: "Hungobungo Derneği" Olduğunu Biliyor musunuz?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.01.2026 - 12:54

Türkiye’de geçen yıl 101 bin 768 olan faal dernek sayısı, bugün itibarıyla 101 bin 823’e ulaşmış durumda. Türkiye’de faaliyette olan bazı dernek isimleri ise sosyal medyada dikkat çekti. “Aklını Oynatanlar”, “Esmiyor”, “Hungobungo”, “Bir Mucize Lazım” ve “Bekar Danışmanlığı” gibi dernek isimlerinin İçişleri Bakanlığı’nın DERBİS sisteminde yer aldığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün Dernekler Bilgi Sistemi’ne göre Türkiye’de dernek sayısı artmaya devam etti.

Geçen yıl 101 bin 768 olan faal dernek sayısı, bugün itibarıyla 101 bin 823’e ulaştı.

Faal dernek sayılarına bakıldığında, İstanbul 23 bin 460 ile birinci sırada yer alırken; Ankara 10 bin 659 ile ikinci, İzmir ise 5 bin 613 ile üçüncü sırada yer aldı.

İlk 5’te yer alan diğer şehirler ise 4 bin 330 dernekle Bursa ve 3 bin 294 dernekle Kocaeli olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre, en az faal derneğe sahip il 113 dernekle Ardahan oldu. Tunceli 119, Bayburt 143 ve Hakkari 163 faal dernekle listenin sonlarında yer aldı.

Türkiye’de Hungobungo Derneği olduğunu biliyor musunuz?

Derneklerin faaliyet alanları kadar, tercih edilen ilginç isimler de dikkati çekiyor.

Kayıtlarda; “Hungobungo”, “Başardım Abi”, “Aklını Oynatanlar”, “Bekar Danışmanlığı”, “Esmiyor”, “Kıtlama Şekerle Çay İçmeyi Sevenler”, “Bombacı Mülayim Kuş Evi”, “Şair Ceketli Çocuk”, “Bir Güzellik Yap”, “Yalnız Köyü”, “Bir Mucize Lazım”, “Ötücü ve Uçucu Kuşları Yetiştirenler”, “Dededen Toruna”, “Kalbi Güzel İnsanlar”, “Hayır Duası”, “Bir Şey Yapmalı” ve “Yeşil Sırtlılar” gibi isimler bulunuyor.

