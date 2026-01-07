Gözaltı Sonrası Yapım Şirketinin Adı Değişmişti: CEO'su Görevden Ayrıldı!

Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Söz, Teşkilat ve Eşref Rüya gibi popüler pek çok dizinin ve daha pek çok filmin yapımını üstlenen Tims&B'nin yeni adı TİMSBİ olmuştu.

Tims Grup'un CEO'luğunu yapan Metin Ergen'in görevinden ayrıldığı öğrenildi. Ergen yaptığı açıklamada, “02.03.2022 tarihinden bu yana Tims Grup CEO’su unvanı ile yürüttüğüm görevim ve Tims grubun çeşitli şirketlerindeki yönetim kurulu başkan vekilliği, yönetim kurulu üyeliği ve yatırım komitesi üyeliği görevlilerim bu sabah itibariyle sona ermiştir. Bu süre zarfında bütün destekleriniz için teşekkür eder, varsa yaşattığım üzüntü ve sıkıntılardan dolayı da özür ve helallik dilerim. Sevgilerimle” ifadelerine yer verdi.