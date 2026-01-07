Gözaltı Sonrası Yapım Şirketinin Adı Değişmişti: CEO'su Görevden Ayrıldı!
Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Söz, Teşkilat ve Eşref Rüya başta olmak üzere pek çok dizi ve filmin yapımını üstlenen Tims&B şirketinin adı TİMSBİ olarak değiştirilmişti. Yapım şirketiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirketinin CEO'sunun görevinden ayrıldığı öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde ortakları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yaptığı açıklamayla Tims&B adlı yapım şirketinin adının değiştiği öğrenilmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın