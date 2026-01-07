onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Gözaltı Sonrası Yapım Şirketinin Adı Değişmişti: CEO'su Görevden Ayrıldı!

Gözaltı Sonrası Yapım Şirketinin Adı Değişmişti: CEO'su Görevden Ayrıldı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.01.2026 - 12:50

Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Söz, Teşkilat ve Eşref Rüya başta olmak üzere pek çok dizi ve filmin yapımını üstlenen Tims&B şirketinin adı TİMSBİ olarak değiştirilmişti. Yapım şirketiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirketinin CEO'sunun görevinden ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz günlerde ortakları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yaptığı açıklamayla Tims&B adlı yapım şirketinin adının değiştiği öğrenilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ortakları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yaptığı açıklamayla Tims&B adlı yapım şirketinin adının değiştiği öğrenilmişti.

Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Söz, Teşkilat ve Eşref Rüya gibi popüler pek çok dizinin ve daha pek çok filmin yapımını üstlenen Tims&B'nin yeni adı TİMSBİ olmuştu.

Tims Grup'un CEO'luğunu yapan Metin Ergen'in görevinden ayrıldığı öğrenildi. Ergen yaptığı açıklamada, “02.03.2022 tarihinden bu yana Tims Grup CEO’su unvanı ile yürüttüğüm görevim ve Tims grubun çeşitli şirketlerindeki yönetim kurulu başkan vekilliği, yönetim kurulu üyeliği ve yatırım komitesi üyeliği görevlilerim bu sabah itibariyle sona ermiştir. Bu süre zarfında bütün destekleriniz için teşekkür eder, varsa yaşattığım üzüntü ve sıkıntılardan dolayı da özür ve helallik dilerim. Sevgilerimle” ifadelerine yer verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın