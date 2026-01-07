onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Furkan Kızılay, Survivor'da Poyraz'ın Rekor Ceza Aldığı Hırsızlık Olayıyla İlgili İtirafta Bulundu!

Furkan Kızılay, Survivor'da Poyraz'ın Rekor Ceza Aldığı Hırsızlık Olayıyla İlgili İtirafta Bulundu!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.01.2026 - 12:23

Survivor 2024'te Survivor tarihine geçecek bir olay yaşanmıştı. Yiğit Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girerek hırsızlık yapmış ve rekor ceza almıştı. Gündeme bomba gibi düşen ve günlerce konuşulan bu olay hala unutulmadı. O olayda yardım ettiği için ceza alan isimlerden biri olan Furkan Kızılay, 2 yıl sonra itirafta bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2024 All Star'da yarışan Yiğit Poyraz, Survivor tarihinin en büyük cezasını almıştı.

Survivor 2024 All Star'da yarışan Yiğit Poyraz, Survivor tarihinin en büyük cezasını almıştı.

Dominikli bir ailenin evine girerek hırsızlık yapan Yiğit Poyraz, 15 ödülden men cezası almıştı. Daha sonra başkalarının da olayın içinde olduğu öğrenilince Yiğit Poyraz'ın cezası 10 ödülden men olarak değiştirilmişti.

Furkan Kızılay, katıldığı Survivor Panorama programında olayla ilgili itiraflarda bulundu.

Furkan Kızılay, katıldığı Survivor Panorama programında olayla ilgili itiraflarda bulundu.

Furkan, o gün eve kendisinin gireceğini ama Poyraz'ın girmek istediğini, Yasin'in ise 'Bugün gitme' dediğini açıkladı. Poyraz'ın bu olayda tek olmadığını, birkaç kişi birlikte gittiklerini dile getirdi. Evin kameralarına Poyraz'ın yakalanmasıyla yakalandıklarını belirten Furkan Kızılay, oyun alanına gittiklerinde polislerin Poyraz'ı 'Wanted' ilanıyla aradıklarını söyledi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın