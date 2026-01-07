Furkan Kızılay, Survivor'da Poyraz'ın Rekor Ceza Aldığı Hırsızlık Olayıyla İlgili İtirafta Bulundu!
Survivor 2024'te Survivor tarihine geçecek bir olay yaşanmıştı. Yiğit Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girerek hırsızlık yapmış ve rekor ceza almıştı. Gündeme bomba gibi düşen ve günlerce konuşulan bu olay hala unutulmadı. O olayda yardım ettiği için ceza alan isimlerden biri olan Furkan Kızılay, 2 yıl sonra itirafta bulundu.
Survivor 2024 All Star'da yarışan Yiğit Poyraz, Survivor tarihinin en büyük cezasını almıştı.
Furkan Kızılay, katıldığı Survivor Panorama programında olayla ilgili itiraflarda bulundu.
