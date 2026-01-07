onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yurt Dışından Gümrüksüz Alışveriş Bitti mi? Gümrüksüz Alışveriş Neden Kaldırıldı?

Yurt Dışından Gümrüksüz Alışveriş Bitti mi? Gümrüksüz Alışveriş Neden Kaldırıldı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.01.2026 - 14:42

Yurt dışından alışveriş yapanları yakından ilgilendiren önemli değişiklik Resmî Gazete’de yayımlandı. Uzun süredir uygulanan gümrük muafiyeti sona erdi. Vergi oranları yeniden düzenlendi. En düşük tutarlı siparişler dahi kapsama alındı. Yeni dönem için ayrıntılar netleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yurt Dışından Gümrüksüz Alışveriş Bitti mi?

Yurt Dışından Gümrüksüz Alışveriş Bitti mi?

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışından gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi. Daha önce 30 Euro altındaki siparişler için geçerli olan muafiyet hükmü yürürlükten kaldırıldı. Yeni düzenleme ile birlikte yurt dışından verilen tüm siparişler ayrıntılı gümrük beyannamesine tabi hale getirildi.

Artık ürün bedeli ne kadar düşük olursa olsun gümrük vergisi ödenmesi gerekecek. Bununla birlikte beyanname açma bedeli ve ek hizmet ücretleri de tüketiciye yansıtılacak.

Gümrüksüz Alışveriş Neden Kaldırıldı?

Gümrüksüz Alışveriş Neden Kaldırıldı?

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin kararda yapılan değişiklik ile yolcu beraberinde getirilen ve ticari nitelik taşımayan eşyalar için muafiyet hükümleri yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 10813 sayılı karar ile tek ve maktu vergi oranları belirlendi.

Karara göre kıymeti 1500 Euro’yu geçmeyen eşyalar için Avrupa Birliği ülkelerinden gelenlerde yüzde 30, diğer ülkelerden gelenlerde yüzde 60 oranında vergi uygulanacak. 

Ayrıca 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun IV sayılı listesinde yer alan ürünler için söz konusu oranlara yüzde 20 ilave vergi eklenecek. Böylece yolcu beraberinde getirilen ürünlerde de maliyet artışı ortaya çıkacak.

Yurt Dışı Alışverişleri Yasaklandı mı?

Yurt Dışı Alışverişleri Yasaklandı mı?

Alınan karar yurt dışı alışverişlerini yasaklamıyor. Ancak tüm siparişler için ayrıntılı gümrük işlemleri zorunlu hale getiriliyor. Vergi muafiyeti tamamen kaldırıldığı için her ürün gümrük vergisine ve ek hizmet bedellerine tabi olacak.

Yeni düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın