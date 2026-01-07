Yurt Dışından Gümrüksüz Alışveriş Bitti mi? Gümrüksüz Alışveriş Neden Kaldırıldı?

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışından gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi. Daha önce 30 Euro altındaki siparişler için geçerli olan muafiyet hükmü yürürlükten kaldırıldı. Yeni düzenleme ile birlikte yurt dışından verilen tüm siparişler ayrıntılı gümrük beyannamesine tabi hale getirildi.

Artık ürün bedeli ne kadar düşük olursa olsun gümrük vergisi ödenmesi gerekecek. Bununla birlikte beyanname açma bedeli ve ek hizmet ücretleri de tüketiciye yansıtılacak.