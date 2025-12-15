onedio
"Biraz İnsafa Gel": Günay Musayeva İlk Oğlu Cihangir'i Reddeden Tolga Karel'e Seslendi!

Lila Ceylan
15.12.2025 - 14:45

Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva, katıldığı bir programda sağlık sorunları olan oğlu Cihangir ve babasının arasındaki ilişki hakkında konuştu. 

Tolga Karel'in Cihangir'i gözden çıkardığını söyleyen Günay Musayeva, 18 yaşına kadar babasından izin kağıdı almak zorunda olduklarını söyledi ve Karel'e seslendi. 'Biraz insafa gel, yapman gereken tek şey sana en yakın konsolosluğa gitmek' çıkışında bulundu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir süre önce pılısını pırtısını toplayıp Amerika'ya yerleşen ve orada tır şöförü olan Tolga Karel', hatırlarsınız.

Bir süre önce pılısını pırtısını toplayıp Amerika'ya yerleşen ve orada tır şöförü olan Tolga Karel', hatırlarsınız.

Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'den sonra en sevilmeyen ve itici bulunan karakteri Oğuz'a hayat veren ve o dönem yıldızı parlayan Tolga Karel, bir süre sonra radikal bir kararla Amerika'ya taşınmıştı. 

Tır şoförlüğü ile başladığı serüvenine kendi lojistik firmasını kurarak devam eden Karel, aynı yıl Sarah Scott'la evlendi. Şimdilerdeyse hala tır şöförlüğüne ve firmasını yönetmeye devam ediyor, 4 tane de çocuğu var. Türkiye'deki geçmiş hayatı hiç var olmamış, hatta silinmiş gibi desek yeridir.

Fakat bu Tolga Karel için böyle olsa da geride bıraktığı herkes için geçerli olamıyor.

Fakat bu Tolga Karel için böyle olsa da geride bıraktığı herkes için geçerli olamıyor.

Tolga Karel Amerika'ya taşınıp, evlenip, musmutlu bir aile hayatı kurmadan önce Türkiye'de, 2011 yılında Günay Musayeva ile evlenmişti. Evlilikten bir yıl sonra da Cihangir ismini verdikleri oğullarını kucaklarına almışlardı. 

İlk başlarda oğluna düşkün bir tavır ve tutum sergileyen Tolga Karel, Amerika'ya yerleşme sürecinin ardından oğlunu reddetti.

Nafakasını dahi ödemeyi bıraktığı oğluyla yıllardır görüşmeyen Tolga Karel, babalığından bahsederken de yalnızca 4 çocuğu olduğunu söylemişti. 

Günay Musayeva ve Tolga Karel arasındaki gerginlik yıllardır sürüyor. Musayeva en son Karel'e ulaşmaya çalıştığı halde ulaşamadığını ve Cihangir'in babasının öldüğünü zannettiğini açıklamıştı.

Bir programa katılan Günay Musayeva, yine Tolga Karel'e seslendi.

