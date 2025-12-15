"Biraz İnsafa Gel": Günay Musayeva İlk Oğlu Cihangir'i Reddeden Tolga Karel'e Seslendi!

Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'den sonra en sevilmeyen ve itici bulunan karakteri Oğuz'a hayat veren ve o dönem yıldızı parlayan Tolga Karel, bir süre sonra radikal bir kararla Amerika'ya taşınmıştı.

Tır şoförlüğü ile başladığı serüvenine kendi lojistik firmasını kurarak devam eden Karel, aynı yıl Sarah Scott'la evlendi. Şimdilerdeyse hala tır şöförlüğüne ve firmasını yönetmeye devam ediyor, 4 tane de çocuğu var. Türkiye'deki geçmiş hayatı hiç var olmamış, hatta silinmiş gibi desek yeridir.