"Biraz İnsafa Gel": Günay Musayeva İlk Oğlu Cihangir'i Reddeden Tolga Karel'e Seslendi!
Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva, katıldığı bir programda sağlık sorunları olan oğlu Cihangir ve babasının arasındaki ilişki hakkında konuştu.
Tolga Karel'in Cihangir'i gözden çıkardığını söyleyen Günay Musayeva, 18 yaşına kadar babasından izin kağıdı almak zorunda olduklarını söyledi ve Karel'e seslendi. 'Biraz insafa gel, yapman gereken tek şey sana en yakın konsolosluğa gitmek' çıkışında bulundu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir süre önce pılısını pırtısını toplayıp Amerika'ya yerleşen ve orada tır şöförü olan Tolga Karel', hatırlarsınız.
Fakat bu Tolga Karel için böyle olsa da geride bıraktığı herkes için geçerli olamıyor.
Bir programa katılan Günay Musayeva, yine Tolga Karel'e seslendi.
