Spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin Estetiksiz Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.12.2025 - 11:46

Son zamanlarda sık sık magazin gündemine oturan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin estetiksiz hali gündem oldu. Yıllar öncesinden kalma pozunu gören kimse tanıyamadı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci, hem televizyon haberciliği tarafında yaptığı işlerle hem de zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adını duyuran isimlerden.

Eski HaberTürk spikeri olarak tanınan Cebeci, ekran önünde haber sunuculuğu/spikerlik kimliğiyle öne çıkmış; bu yönüyle özellikle gündemi yakından takip edenlerin hafızasında yer etmişti.

HaberTürk'ten sonra Show TV'ye geçen Ela Rümeysa Cebeci, son zamanlarda Ela Rümeysa ile Bu Sabah programını sunuyor. Fakat yalnızca kariyeriyle değil, görünümündeki değişim ve estetik dokunuşlar üzerine yapılan yorumlarla da magazin gündeminde kendine sık sık yer buluyor.

Son birkaç gündür gündemde olan Ela Rümeysa Cebeci bu sefer de estetiksiz haliyle gündeme oturdu.

Cebeci'nin yıllar öncesinden kalma estetiksiz pozu sosyal medyada kısa sürede büyük dikkat çekti!

Görenler tanıyamadı, değişimi yine ve yeniden ağzımızın açık kalmasına sebep oldu.

