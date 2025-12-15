Güllü'nün Doğum Gününden Kalan Fotoğrafı Paylaşan Yakınından Tüyleri Diken Diken Eden Mesaj!

26 Eylül'de evinin camından düşerek vefat ettiği söylenen Güllü'nün ölümü başlarda bir 'kaza' olarak yorumlansa da zaman geçtikçe, baş şüpheliler arasında kızının da olduğu bir cinayet davasına dönüştü.

Geçtiğimiz günlerde annesinin vefat ettiği gece de orada bulunan Nur Sultan Ulu'yla beraber kaçma şüphesi sebebiyle gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter'in cinayetten sorumlu olduğu ortaya çıkmıştı.

Arkadaşı Nur Sultan Ulu itirafçı olmuş, Güllü'yü Tuğyan'ın ittiğini ve şok olduğunu, sonrasında da abartılı tepkilerine inanamadığını dile getirmişti. Bunun üzerine Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.