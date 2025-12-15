onedio
Güllü'nün Doğum Gününden Kalan Fotoğrafı Paylaşan Yakınından Tüyleri Diken Diken Eden Mesaj!

Güllü'nün Doğum Gününden Kalan Fotoğrafı Paylaşan Yakınından Tüyleri Diken Diken Eden Mesaj!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.12.2025 - 11:23

26 Eylül'de hayatını kaybeden Güllü'nün cinayeti hakkında her gün yeni detaylar ortaya çıkarken Güllü'nün bir yakının yaptığı paylaşım tüyleri diken diken etti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Arabesk müziğin kıymetli ismi, iki çocuk annesi Güllü'nün ölümü 3 aydır manşetlerden bir an olsun düşmedi.

Arabesk müziğin kıymetli ismi, iki çocuk annesi Güllü'nün ölümü 3 aydır manşetlerden bir an olsun düşmedi.

26 Eylül'de evinin camından düşerek vefat ettiği söylenen Güllü'nün ölümü başlarda bir 'kaza' olarak yorumlansa da zaman geçtikçe, baş şüpheliler arasında kızının da olduğu bir cinayet davasına dönüştü. 

Geçtiğimiz günlerde annesinin vefat ettiği gece de orada bulunan Nur Sultan Ulu'yla beraber kaçma şüphesi sebebiyle gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter'in cinayetten sorumlu olduğu ortaya çıkmıştı. 

Arkadaşı Nur Sultan Ulu itirafçı olmuş, Güllü'yü Tuğyan'ın ittiğini ve şok olduğunu, sonrasında da abartılı tepkilerine inanamadığını dile getirmişti. Bunun üzerine Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet davasında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkarken dün de Güllü'nün oğlu Tuğberk şüphe uyandırmıştı.

Cinayet davasında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkarken dün de Güllü'nün oğlu Tuğberk şüphe uyandırmıştı.

Olayın aslını başından bu yana bildiği düşünülen Tuğberk Yavuz'un annesi Güllü'nün vefatının ardından, 'dışarıdan giriş olmadığını' söyledikleri evinin camını kırarak içeri girdiği görüntüler yayıldı. 

İçeriden bir şeyler aldığı gözüken Tuğberk'in ne aldığı ve ne sakladığı ise merak konusu olmuştu.

Korkunç olay sosyal medyada yankısını sürdürürken Güllü'nün bir yakını tarafından yapılan paylaşım tüyleri diken diken etti.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
