Doğal Gazsız, Elektriksiz Isınma Mümkün: Eksi 20 Derecede Bile Evi Sıcacık Tutan Sistem

Metehan Bozkurt
09.01.2026 - 08:48

Kış aylarında artan ısınma maliyetleri, haneler için ciddi bir yük oluşturmaya devam ediyor. Özellikle soğuk havalarda kombi ve elektrikli ısıtıcılar tam kapasite çalışsa bile evin her noktasında eşit sıcaklık sağlanamaması sık karşılaşılan bir sorun olarak öne çıkıyor. Ancak yüzyıllar önce geliştirilen ve günümüzde modern yapılara da ilham veren bir ısınma sistemi, bu soruna alternatif bir çözüm sunuyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.jw.org/en/library/magazin...
Kış aylarında ısınma giderleri çoğu hane bütçesinin yarısından fazlasını oluşturuyor.

Ancak, yüzyıllardır Kore Yarımadası’nda uygulanan geleneksel bir yöntem, soğuk havalara karşı etkili bir çözüm sunuyor. “Ondol” adı verilen bu sistem modern ısıtma teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor.

Avrupa’daki pek çok evde, petekler sonuna kadar açıldığında bile sıcaklık sadece tek bir odada kalıyor, diğer odalar buz gibi oluyor.

Ondol sistemi ise tüm evi alttan ısıtarak bu sorunu kökten çözüyor. Kışın sıcaklık -21 °C’ye kadar düşse de, sistem evin tamamını adeta dev bir kütle sobası gibi ısıtıyor.

Sistemin kalbi, mutfakta bulunan “agungi” adlı ocakta atıyor. Burada yanan odun, doğrudan bacadan dışarı gitmek yerine, zemin altındaki özel kanallardan geçiyor ve taş ile tuğluları ısıtarak tüm evi homojen bir şekilde ısıtıyor. Uzmanlar, sadece birkaç saat yanan bir ateşin, depolanan ısı sayesinde odayı tüm gece boyunca konforlu sıcaklıkta tuttuğunu söylüyor.

Ondol’un en büyük avantajı, sıcaklığın sadece bir odada toplanmaması.

Koridorların sonundaki soğuk köşeler ortadan kalkıyor, hava kurutmuyor ve toz sirkülasyonu minimuma iniyor. Üstelik tek bir yakım sonrası zemin günler boyunca ılık kalabiliyor.

Enerji ve bütçe dostu

Günümüzde Güney Kore’de neredeyse tüm konutlar, Ondol prensibine dayalı modern sulu yerden ısıtma sistemleriyle donatılmış durumda. Bu teknoloji, Türkiye ve Avrupa’daki yeni binalarda da yaygınlaşıyor. Yapılan araştırmalar, homojen ısının sağladığı konfor sayesinde termostatı sadece 1 derece düşürmenin bile faturada %7 civarında tasarruf sağladığını ortaya koyuyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
