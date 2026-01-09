Doğal Gazsız, Elektriksiz Isınma Mümkün: Eksi 20 Derecede Bile Evi Sıcacık Tutan Sistem
Kış aylarında artan ısınma maliyetleri, haneler için ciddi bir yük oluşturmaya devam ediyor. Özellikle soğuk havalarda kombi ve elektrikli ısıtıcılar tam kapasite çalışsa bile evin her noktasında eşit sıcaklık sağlanamaması sık karşılaşılan bir sorun olarak öne çıkıyor. Ancak yüzyıllar önce geliştirilen ve günümüzde modern yapılara da ilham veren bir ısınma sistemi, bu soruna alternatif bir çözüm sunuyor.
İşte detaylar...
Kış aylarında ısınma giderleri çoğu hane bütçesinin yarısından fazlasını oluşturuyor.
Avrupa’daki pek çok evde, petekler sonuna kadar açıldığında bile sıcaklık sadece tek bir odada kalıyor, diğer odalar buz gibi oluyor.
Ondol’un en büyük avantajı, sıcaklığın sadece bir odada toplanmaması.
