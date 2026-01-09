Doğal Gazsız, Elektriksiz Isınma Mümkün: Eksi 20 Derecede Bile Evi Sıcacık Tutan Sistem

Ondol sistemi ise tüm evi alttan ısıtarak bu sorunu kökten çözüyor. Kışın sıcaklık -21 °C’ye kadar düşse de, sistem evin tamamını adeta dev bir kütle sobası gibi ısıtıyor.

Sistemin kalbi, mutfakta bulunan “agungi” adlı ocakta atıyor. Burada yanan odun, doğrudan bacadan dışarı gitmek yerine, zemin altındaki özel kanallardan geçiyor ve taş ile tuğluları ısıtarak tüm evi homojen bir şekilde ısıtıyor. Uzmanlar, sadece birkaç saat yanan bir ateşin, depolanan ısı sayesinde odayı tüm gece boyunca konforlu sıcaklıkta tuttuğunu söylüyor.