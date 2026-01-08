onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikolojiye Göre Arkadaşlıklar Neden Zamanla Sona Erer?

Psikolojiye Göre Arkadaşlıklar Neden Zamanla Sona Erer?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.01.2026 - 15:43

Arkadaşlıkların neden ve nasıl sona erdiği çoğu zaman net bir cevapla açıklanmıyor. Bazı ilişkiler büyük kırılmalarla biterken, bazıları fark edilmeden yaşanıyor. Psikoloji ise bu sessiz kopuşların arkasında bireysel değişimler zamanla dönüşen öncelikler ve ilişkilerin doğasına dair güçlü ipuçları bulunduğunu ortaya koyuyor.

Peki psikolojiye göre arkadaşlıklar neden sona erer?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Masadan birer birer eksiliyor dostlar... Zaman geçtikçe dostlarımızın neden tek tek hayatımızdan çıktığını düşündünüz mü?

Psikolojiye göre aslında bunun bir açıklaması var.

Arkadaşlıkların sona ermesi çoğu zaman ani kopuşlardan değil, zaman içinde yaşanan doğal çözülmelerden kaynaklanıyor. Araştırmalar, özellikle yetişkinlik döneminde arkadaşlıkların sürdürülebilmesi için ortak zaman, benzer yaşam ritmi ve duygusal yatırımın kritik olduğunu ortaya koyar. Bu unsurlar zayıfladığında ilişki fark edilmeden yıpranmaya başlıyor.

Hayat evrelerinin değişmesi, arkadaş kaybının en yaygın nedenlerinden birisi.

Hayat evrelerinin değişmesi, arkadaş kaybının en yaygın nedenlerinden birisi.

Eğitim hayatının bitmesi, iş temposunun artması, şehir veya ülke değişikliği gibi büyük dönüşümler, bireylerin günlük rutinlerini ve önceliklerini kökten değiştirir. Psikoloji literatüründe bu durum, ilişkilerin artık aynı zeminde beslenememesi olarak değerlendirilir. Ortak deneyim alanı daraldıkça bağ da zayıflar.

Zaman paylaşımının azalması da arkadaşlıkların sürdürülebilirliğini doğrudan etkiler. Yapılan çalışmalar, düzenli temasın olmadığı ilişkilerin beyin tarafından “ikincil” olarak sınıflandırıldığını gösterir. Bu durum, bilinçli bir karar olmaksızın duygusal mesafenin artmasına ve ilişkinin yavaşça kopmasına neden olur.

Arkadaşlıkların bitmesinde duygusal emek dengesizliği önemli bir rol oynar.

İletişimi sürekli başlatan, anlayış gösteren veya fedakarlık yapan taraf hep aynı kişi olduğunda ilişkide psikolojik yorgunluk oluşur. Bu dengesizlik, zamanla değersizlik hissine ve uzaklaşmaya yol açar.

Güven duygusunun zedelenmesi de arkadaş kaybının temel sebeplerindendir. Güven, yalnızca büyük ihanetlerle değil; sırların paylaşılması, arkadan konuşma ya da duygusal olarak ciddiye alınmama gibi küçük ama tekrar eden davranışlarla da aşınabilir. Psikolojik açıdan bakıldığında, güven kaybı yaşayan birey ilişkiyi bilinçsizce geri plana iter.

Değerler ve dünya görüşü arasındaki farklar da zamanla arkadaşlıkları zorlar. Yaş ilerledikçe bireylerin sınırları, hayata bakışı ve öncelikleri netleşir. Daha önce tolere edilen davranışlar rahatsız edici hale gelebilir. Araştırmalar, değer uyuşmazlığının uzun vadede arkadaşlık bağlarını zayıflattığını göstermektedir.

İletişimin açık şekilde sürdürülmemesi, yani sorunların konuşulmaması, arkadaşlıkların sessizce sona ermesine neden olur. Psikolojide bu durum “pasif kopuş” olarak tanımlanır. Taraflar açık bir çatışma yaşamaz ancak duygular bastırıldıkça bağ giderek çözülür. Bu yüzden çoğu arkadaşlık, belirgin bir bitiş anı olmadan sona erer.

Arkadaş kaybı, psikolojik olarak sadece sosyal bir ayrılık değil, aynı zamanda bir aidiyet kaybıdır. Araştırmalar, yakın bir arkadaşın hayatımızdan çıkmasının, romantik ayrılıklara benzer duygusal etkiler yaratabildiğini ortaya koyar. Özellikle net bir kapanış olmadığında, bireyler bu süreci “belirsiz yas” şeklinde deneyimler.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın