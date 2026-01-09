Milyonlarca Öğretmeni İlgilendiren Önemli Kararlar: Milli Eğitim Bakanlığı Büyük Değişikliği Resmen Duyurdu

9 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazanan düzenleme ile kadrolu öğretmenlerin kariyer yolculuğundaki tüm tayin, mazeret ataması ve hizmet puanı kriterleri güncellendi. Yeni dönemde çalışma sürelerine yönelik net sınırlar getirildi.

Yapılan köklü değişikliğe göre, 16 Haziran 2023 tarihinden itibaren göreve başlayan öğretmenler için zorunlu çalışma süresi 3 yıl olarak sabitlendi. Ayrıca öğretmenlerin aynı okulda görev yapma süresine 'rotasyon' benzeri bir sınırlandırma getirilerek bu süre en fazla 12 yıl olarak belirlendi. 12 yıllık görev süresini dolduran eğitimcilerin başka okullara tayinleri, puan üstünlüğü baz alınarak gerçekleştirilecek.

Yer değiştirme işlemlerinde mazeret durumları da ayrıntılı şekilde sınıflandırıldı. Aile birliği, engellilik hali gibi durumlar yarıyıl ve yaz tatili dönemlerinde değerlendirilecek; ancak hayati öneme sahip sağlık ve can güvenliği gerekçeli tayin talepleri, herhangi bir tarih sınırlaması olmaksızın yılın her anında işleme alınabilecek.

Hizmet puanı hesaplama sisteminde ise günlük puan esasına geçiş yapıldı. Öğretmenlerin görev yaptıkları bölgeye göre hak edecekleri yeni puanlama sistemi 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak. Bu tarihe kadar yapılacak işlemlerde eski sistem geçerliliğini koruyacak. Bakanlık tarafından uygulamaya konulan bu yeni kurallar dizisi, eğitim sistemindeki öğretmen hareketliliğini daha sistematik bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.