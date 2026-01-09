Nestle’nin Bebek Maması Krizi Büyüyor: Türkiye’nin İçinde Olduğu 50’den Fazla Ülkede Mamalar Geri Çağırıldı

Dünya çapında satılan bu ürünlerin, bebeklere verilmesinin güvenli olmadığı belirtilen uyarılarda, ürünlerde tüketildiğinde bebeklerde kusma ve ishale neden olabilecek toksin (cereulide) bulunabileceği kaydedildi. Söz konusu ürünlerle ilişkili herhangi bir hastalık vakası bildirilmezken, gıda şirketi 50'den fazla ülkede 'tedbir' amacıyla ürünleri geri çağırdığını açıkladı.

Nestle, ebeveynleri 'belirli partilere ait ürünleri kullanmayı bırakıp mağazalara iade etmeleri' konusunda uyarırken, Çin ve Avustralya gibi bazı ülkelerde kontamine olma ihtimali bulunan bebek mamaları hakkında sağlık uyarıları yayımladı. Etkilenen ürünler arasında tanınmış Beba markasının yanı sıra Alfamino gibi özel ürünler de bulunuyor.

Türkiye, İngiltere, Avusturya ve Almanya da söz konusu ürünlerin geri çağrıldığı ülkeler arasında yer aldı. ABD veya Kanada için henüz herhangi bir geri çağırma yapılmaması dikkati çekti.