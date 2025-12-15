onedio
130 Aday Arasından 20 Kişi Seçildi: Miss Turkey 2025 Finalistleri Belli Oldu!

130 Aday Arasından 20 Kişi Seçildi: Miss Turkey 2025 Finalistleri Belli Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.12.2025 - 08:53

19 Aralık gecesi düzenlencek Miss Turkey 2025 yarışmasının finalistleri belli oldu. 130 aday arasından seçilen 20 finalist sosyal medyada kısa sürede gündem oldu!

Her sene büyük bir heyecanla beklediğimiz Miss Turkey'e adım adım yaklaşıyoruz.

Her sene büyük bir heyecanla beklediğimiz Miss Turkey'e adım adım yaklaşıyoruz.

Geçtiğimiz sene Miss Turkey birincisi İdil Bilgen olmuş, her yıl olduğu gibi 2024'te de seçilen güzel eleştiri yağmuruna tutulmuştu. 

Son zamanlarda yüzünde birçok estetik müdahale olan güzellerin yarışmaya dahil edilmesi sosyal medyada tepki çekerken kimileri İdil Bilgen'in asaleti ve zarafetini savunmuş, kimileri de Miss Turkey seçilmemesi gerektiğini öne sürmüştü. 

Bu sene 19 Aralık'ta düzenlenecek olan Miss Turkey'nin final gecesi için geri sayım başladı!

Yarışmanın başvuruları ekim ayında başlamıştı. Geçtiğimiz saatlerde, 130 aday arasından seçilen 20 finalist açıklandı!

Yarışmanın başvuruları ekim ayında başlamıştı. Geçtiğimiz saatlerde, 130 aday arasından seçilen 20 finalist açıklandı!

19 Aralık gecesi düzenlenecek finalde yarışacak finalistler, yalnızca Türkiye güzeli ünvanı için değil; aynı zamanda ülkemizi Miss World ve Miss Supranational gibi yarışmalarda da temsil edebilmek için de mücadele edecek.

Güzellerin fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılmış durumda, favoriler de yavaş yavaş belli oluyor. Şimdilik, genel yorumlara bakıldığında sosyal medya kullanıcılarının favorileri 1,10,11,18 numara olarak öne çıkıyor.

Hazırsanız gelin, kızlarımızı yakından tanıyalım!

