130 Aday Arasından 20 Kişi Seçildi: Miss Turkey 2025 Finalistleri Belli Oldu!

19 Aralık gecesi düzenlenecek finalde yarışacak finalistler, yalnızca Türkiye güzeli ünvanı için değil; aynı zamanda ülkemizi Miss World ve Miss Supranational gibi yarışmalarda da temsil edebilmek için de mücadele edecek.

Güzellerin fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılmış durumda, favoriler de yavaş yavaş belli oluyor. Şimdilik, genel yorumlara bakıldığında sosyal medya kullanıcılarının favorileri 1,10,11,18 numara olarak öne çıkıyor.