130 Aday Arasından 20 Kişi Seçildi: Miss Turkey 2025 Finalistleri Belli Oldu!
19 Aralık gecesi düzenlencek Miss Turkey 2025 yarışmasının finalistleri belli oldu. 130 aday arasından seçilen 20 finalist sosyal medyada kısa sürede gündem oldu!
Her sene büyük bir heyecanla beklediğimiz Miss Turkey'e adım adım yaklaşıyoruz.
Yarışmanın başvuruları ekim ayında başlamıştı. Geçtiğimiz saatlerde, 130 aday arasından seçilen 20 finalist açıklandı!
Hazırsanız gelin, kızlarımızı yakından tanıyalım!
