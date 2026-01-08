onedio
TÜİK 2025'te Yatırımcıya En Çok Kazandıran Aracı Açıkladı

TÜİK 2025'te Yatırımcıya En Çok Kazandıran Aracı Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.01.2026 - 11:39

TÜİK, Aralık ayı verilerini ve 2025 yılı verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, Aralık 2025 döneminde yatırımcısına en yüksek reel getiriyi Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) sağladı. Öte yandan yıllık bazda yatırımcının en çok kazandığı araç da belli oldu.

Peki 2025 yılında altın mı, gümüş mü yoksa döviz mi kazandırdı?

TÜİK, Aralık ayının ve 2025 yılının "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı yayımladı.

TÜİK, Aralık ayının ve 2025 yılının "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı yayımladı.

TÜİK verileri aylık bazda devlet tahvillerinin, yıllık bazda ise altının enflasyon karşısında yatırımcıyı koruduğunu gösterdi. 

Aralık ayında en yüksek aylık reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,13, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,98 oranlarıyla Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) gerçekleşti.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS'i sırasıyla; yüzde 3,61 ile külçe altın, yüzde 2,67 ile BIST 100 endeksi, yüzde 2,08 ile mevduat faizi (brüt), yüzde 1,42 ile avro ve yüzde 0,07 ile dolar takip etti.

2025 yılında en çok ne kazandırdı?

2025 yılında en çok ne kazandırdı?

Yıllık bazda külçe altın, yatırımcıya en yüksek reel getiriyi sağlayan araç oldu. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 51,77 oranında reel getiri sağladı.Yıllık bazda TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) yüzde 6,25, DİBS yüzde 4,72 ve avro yüzde 4,21 oranında yatırımcısına kazandırdı. Buna karşın dolar yüzde 6,82, BIST 100 endeksi ise yüzde 13,53 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına neden oldu.

