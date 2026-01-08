İsrail’in İran’a Saldırısını Doğru Tahmin Eden Kullanıcıdan Ocak Ayı İçin Yeni Öngörü

O anlarda piyasada saldırı ihtimali düşük görülürken, bu kullanıcının yaptığı yüklü alım dikkatleri üzerine çekti. Sadece bir gün sonra, 7 Ocak’ta, pozisyonunu kapatarak parasını çeken kullanıcı, arkasında büyük bir tartışma bıraktı.

Analistler, bu kullanıcının İsrail’in askeri operasyon takvimine dair önceden bilgi sahibi olabileceğini değerlendiriyor. Zira bu hamle, sıradan bir tahminden ziyade, operasyonel bir gelişmeyi önceden haber almış birinin 'nokta atışı' hamlesine benziyor.

Sosyal medyada yankı uyandıran bu olayda, söz konusu cüzdanın geçmişi de incelenmeye alındı. Aynı kullanıcının Haziran 2025’te yaşanan İsrail-İran geriliminde de benzer şekilde, tam operasyon öncesinde bahis oynayarak büyük paralar kazandığı ortaya çıktı. Bu durum, 'İsrail ordusu veya hükümeti içerisinden birileri bu bilgileri sızdırıyor mu?' sorusunu akıllara getirdi.

Havacılık ve savunma uzmanları, bu tür hassas askeri bilgilerin dijital platformlarda birer kazanç aracına dönüşmesinin ciddi bir güvenlik zaafiyeti olduğunu belirtiyor. Eğer saldırı planları gerçekten bir bahis stratejisine dönüştüyse, bu durum istihbaratın sadece devletler arasında değil, anonim yatırımcılar arasında da el değiştirdiğini gösteriyor.