onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İsrail’in İran’a Saldırısını Doğru Tahmin Eden Kullanıcıdan Ocak Ayı İçin Yeni Öngörü

İsrail’in İran’a Saldırısını Doğru Tahmin Eden Kullanıcıdan Ocak Ayı İçin Yeni Öngörü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.01.2026 - 11:22

İsrail ve İran arasındaki gerilimin gölgesinde, merkeziyetsiz tahmin piyasası bir kez daha 'içeriden bilgi sızdırılması' tartışmalarının merkezine yerleşti. 'Rundeep' kullanıcı adıyla bilinen anonim bir kripto cüzdanın, İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarına dair açılan yeni bahislerde altı haneli kazançlar elde etmesi, bu yakın zamanda İsrail tarafından tekrardan bir saldırı yaşanması endişelerini tekrardan gündeme getirdi. 

Kaynak

Kaynak: https://x.com/predictfolio/status/200...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Olaylar zinciri, 6 Ocak tarihinde "Rundeep" isimli kullanıcının, "İsrail, 31 Ocak 2026’ya kadar İran’a saldıracak mı?" sorusu üzerine açılan bahiste büyük bir pay alımı yapmasıyla başladı.

Olaylar zinciri, 6 Ocak tarihinde "Rundeep" isimli kullanıcının, "İsrail, 31 Ocak 2026’ya kadar İran’a saldıracak mı?" sorusu üzerine açılan bahiste büyük bir pay alımı yapmasıyla başladı.

O anlarda piyasada saldırı ihtimali düşük görülürken, bu kullanıcının yaptığı yüklü alım dikkatleri üzerine çekti. Sadece bir gün sonra, 7 Ocak’ta, pozisyonunu kapatarak parasını çeken kullanıcı, arkasında büyük bir tartışma bıraktı.

Analistler, bu kullanıcının İsrail’in askeri operasyon takvimine dair önceden bilgi sahibi olabileceğini değerlendiriyor. Zira bu hamle, sıradan bir tahminden ziyade, operasyonel bir gelişmeyi önceden haber almış birinin 'nokta atışı' hamlesine benziyor.

Sosyal medyada yankı uyandıran bu olayda, söz konusu cüzdanın geçmişi de incelenmeye alındı. Aynı kullanıcının Haziran 2025’te yaşanan İsrail-İran geriliminde de benzer şekilde, tam operasyon öncesinde bahis oynayarak büyük paralar kazandığı ortaya çıktı. Bu durum, 'İsrail ordusu veya hükümeti içerisinden birileri bu bilgileri sızdırıyor mu?' sorusunu akıllara getirdi.

Havacılık ve savunma uzmanları, bu tür hassas askeri bilgilerin dijital platformlarda birer kazanç aracına dönüşmesinin ciddi bir güvenlik zaafiyeti olduğunu belirtiyor. Eğer saldırı planları gerçekten bir bahis stratejisine dönüştüyse, bu durum istihbaratın sadece devletler arasında değil, anonim yatırımcılar arasında da el değiştirdiğini gösteriyor.

X platformundaki analiz hesapları, bu cüzdanın geçmiş hareketlerini inceledikçe daha çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

X platformundaki analiz hesapları, bu cüzdanın geçmiş hareketlerini inceledikçe daha çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

PredictFolio ve MonitorX gibi platformlar, aynı cüzdanın Haziran 2025’teki İsrail-İran geriliminde de benzer şekilde isabetli ve yüksek hacimli işlemler yaptığını tespit etti. Sosyal medya kullanıcıları, sadece İsrail'in askeri operasyonlarına odaklanan bu isabet oranının, ancak askeri bir insider (içeriden bilgi alan kişi) tarafından sağlanabileceğini iddia ediyor.

Benzer bir durum geçtiğimiz günlerde Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun yakalanma sürecinde de yaşanmıştı. Bir kullanıcı, resmi açıklama yapılmadan hemen önce oynadığı bahisle parasını 10 katından fazlasına katlamıştı. Bu üst üste gelen olaylar, Washington ve Tel Aviv gibi merkezlerde tepkiyle karşılanırken, hassas askeri ve siyasi kararların 'içeriden bilgi sızdırma' yöntemiyle bir pazar haline geldiği endişesini güçlendiriyor.

Şu an için İsrail’in İran’a yönelik bir saldırı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği belirsizliğini korusa da, dijital cüzdanlardaki bu hareketlilik endişeleri arttırıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın