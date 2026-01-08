ChatGPT’de Yeni Dönem! OpenAI ChatGPT Health'i Duyurdu
Yapay zeka ile sağlık arasındaki mesafe giderek kapanıyor. OpenAI, ChatGPT’ye entegre edilen Health sekmesiyle sağlık sorularını ayrı ve güvenli alan altında toplamaya başladı. Kullanıcılar tıbbi kayıtlarını sisteme ekleyebiliyor, sağlık uygulamalarıyla bağlantı kurabiliyor.
ChatGPT Health, sağlık sorularını ayrı alan altında topluyor
Tıbbi kayıtlar ve sağlık uygulamaları sisteme bağlanabiliyor
Erişim kademeli ilerleyecek, Avrupa kapsam dışında tutuldu
