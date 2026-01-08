onedio
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
ChatGPT'de Yeni Dönem! OpenAI ChatGPT Health'i Duyurdu

ChatGPT’de Yeni Dönem! OpenAI ChatGPT Health'i Duyurdu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.01.2026 - 12:00

Yapay zeka ile sağlık arasındaki mesafe giderek kapanıyor. OpenAI, ChatGPT’ye entegre edilen Health sekmesiyle sağlık sorularını ayrı ve güvenli alan altında toplamaya başladı. Kullanıcılar tıbbi kayıtlarını sisteme ekleyebiliyor, sağlık uygulamalarıyla bağlantı kurabiliyor.

ChatGPT Health, sağlık sorularını ayrı alan altında topluyor

ChatGPT Health, sağlık sorularını ayrı alan altında topluyor

OpenAI tarafından paylaşılan bilgilere göre ChatGPT Health, uygulama içinde ayrı deneyim olarak sunuluyor. Sağlıkla ilgili sohbetler diğer konuşmalardan ayrılıyor. Şirket, Health alanındaki görüşmelerin temel modellerin eğitimi için kullanılmadığını açıkladı. Kullanıcılar sohbetleri otuz gün içinde sistemden silebiliyor. Çok faktörlü kimlik doğrulama seçeneğiyle erişim güvenliği artırılıyor.

ChatGPT Health; test sonuçlarını anlama, doktor randevularına hazırlık, beslenme ve egzersiz rutinleriyle ilgili bilgilendirme gibi alanlara odaklanıyor.

Tıbbi kayıtlar ve sağlık uygulamaları sisteme bağlanabiliyor

Tıbbi kayıtlar ve sağlık uygulamaları sisteme bağlanabiliyor

ChatGPT Health, elektronik sağlık kayıtlarıyla bağlantı kurabiliyor. Aynı zamanda Apple Health gibi uygulamalarla entegrasyon sunuluyor. Kullanıcı verileri sohbetlere bağlanarak daha kişisel yanıtlar sağlanıyor.

OpenAI, geliştirme sürecinde altmış ülkeden iki yüz altmıştan fazla hekimle çalışıldığını aktardı. Şirket, sağlık alanındaki yüksek talebe dikkat çekerek her hafta iki yüz milyondan fazla kişinin ChatGPT üzerinden sağlık ve zindelik soruları yönelttiğini paylaştı.

Erişim kademeli ilerleyecek, Avrupa kapsam dışında tutuldu

Erişim kademeli ilerleyecek, Avrupa kapsam dışında tutuldu

ChatGPT Health ilk aşamada sınırlı kullanıcı grubuyla test ediliyor. ChatGPT Free, Go, Plus ve Pro planlarına sahip hesaplar arasından seçilen kullanıcılar erken erişim alıyor. Avrupa Ekonomik Alanı, İsviçre ve Birleşik Krallık kapsam dışında tutuluyor. Web ve iOS sürümleri için daha geniş erişim önümüzdeki haftalarda planlanıyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
