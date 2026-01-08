ChatGPT’de Yeni Dönem! OpenAI ChatGPT Health'i Duyurdu

OpenAI tarafından paylaşılan bilgilere göre ChatGPT Health, uygulama içinde ayrı deneyim olarak sunuluyor. Sağlıkla ilgili sohbetler diğer konuşmalardan ayrılıyor. Şirket, Health alanındaki görüşmelerin temel modellerin eğitimi için kullanılmadığını açıkladı. Kullanıcılar sohbetleri otuz gün içinde sistemden silebiliyor. Çok faktörlü kimlik doğrulama seçeneğiyle erişim güvenliği artırılıyor.

ChatGPT Health; test sonuçlarını anlama, doktor randevularına hazırlık, beslenme ve egzersiz rutinleriyle ilgili bilgilendirme gibi alanlara odaklanıyor.