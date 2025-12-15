Oya Başar 2015'te Vefat Eden Eski Eşi Levent Kırca'nın Ölüm Haberini Nasıl Aldığını Sesi Titreyerek Anlattı!

“Olacak O Kadar” ile gönüllerde taht kuran Kırca, keskin zekası, mizahi dili ve oyunculuktaki doğaçlama gücüyle tiyatro tarihine damga vuran figürlerden biri oldu. 2015 yılında kanserle mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybeden Levent Kırca'nın 65 yıllık ömrünün büyük bir döneminde yanında olan isimse, başarılı oyuncu ve tiyatrocu Oya Başar’dı.

1985 yılında evlenen ikili, 2000 yılında boşanmış fakat ayrılığa dayanamayınca 2001 yılında yeniden evlenmişti.

Ne yazık ki ikinci deneme uzun sürmedi, 4 yılın ardından 2005'te ikinci kez boşandılar. Basın mensupları karşısında ettikleri kavga Türk magazin efsanelerine adlarını altın harflerle kazımıştı.