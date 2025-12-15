Oya Başar 2015'te Vefat Eden Eski Eşi Levent Kırca'nın Ölüm Haberini Nasıl Aldığını Sesi Titreyerek Anlattı!
TGRT haberde yayınlanan Yasemin'in Penceresi isimli programa konuk olan usta tiyatrocu ve oyuncu Oya Başar, 10 yıl önce vefat eden eski eşi Levent Kırca'nın ölüm haberini aldığı günü ilk kez anlattı!
'Levent ölmek istedi' dedi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Levent Kırca, Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden biriydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oya Başar ve Levent Kırca, boşandıktan sonra her ne kadar yolları ayrılmış gibi görünse de, birbirlerine olan saygılarını hep korudular.
Gözleri dolarak, sesi titreyerek o dönemi anlatan Oya Başar, Levent Kırca'nın vefatından önce hiçbir şeyi kabul etmediğini ve ölmek istediğini söyledi.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın