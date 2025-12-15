onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Oya Başar 2015'te Vefat Eden Eski Eşi Levent Kırca'nın Ölüm Haberini Nasıl Aldığını Sesi Titreyerek Anlattı!

Oya Başar 2015'te Vefat Eden Eski Eşi Levent Kırca'nın Ölüm Haberini Nasıl Aldığını Sesi Titreyerek Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.12.2025 - 15:22

TGRT haberde yayınlanan Yasemin'in Penceresi isimli programa konuk olan usta tiyatrocu ve oyuncu Oya Başar, 10 yıl önce vefat eden eski eşi Levent Kırca'nın ölüm haberini aldığı günü ilk kez anlattı!

'Levent ölmek istedi' dedi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Levent Kırca, Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden biriydi.

Levent Kırca, Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden biriydi.

Olacak O Kadar” ile gönüllerde taht kuran Kırca, keskin zekası, mizahi dili ve oyunculuktaki doğaçlama gücüyle tiyatro tarihine damga vuran figürlerden biri oldu. 2015 yılında kanserle mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybeden Levent Kırca'nın 65 yıllık ömrünün büyük bir döneminde yanında olan isimse, başarılı oyuncu ve tiyatrocu Oya Başar’dı.

1985 yılında evlenen ikili, 2000 yılında boşanmış fakat ayrılığa dayanamayınca 2001 yılında yeniden evlenmişti. 

Ne yazık ki ikinci deneme uzun sürmedi, 4 yılın ardından 2005'te ikinci kez boşandılar. Basın mensupları karşısında ettikleri kavga Türk magazin efsanelerine adlarını altın harflerle kazımıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Oya Başar ve Levent Kırca, boşandıktan sonra her ne kadar yolları ayrılmış gibi görünse de, birbirlerine olan saygılarını hep korudular.

Oya Başar ve Levent Kırca, boşandıktan sonra her ne kadar yolları ayrılmış gibi görünse de, birbirlerine olan saygılarını hep korudular.

Fakat Levent Kırca'nın kanserle mücadele ettiği dönemde birbirlerinden daha kopuk bir yaşam sürüyorlardı. 

Levent Kırca'nın Aslı Çetiner'le beraber olduğu dönem Levent Kırca ile oğulları aracılığıyla iletişime geçen Oya Başar, geçtiğimiz günlerde katıldığı TGRT haberde yayınlanan Yasemin'in Penceresi isimli programda, 10 yıl önce vefat eden eski eşi Levent Kırca'nın ölüm haberini aldığı günü anlattı.

Gözleri dolarak, sesi titreyerek o dönemi anlatan Oya Başar, Levent Kırca'nın vefatından önce hiçbir şeyi kabul etmediğini ve ölmek istediğini söyledi.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın