Güllü Konusunda Sürekli Fikrini Değiştiren Kobra Murat'tan Annesini Öldürmekle Suçlanan Tuğyan'a Sert Çıkış!
Annesi Güllü'yü kasten öldürmek suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter hakkında sürekli fikir değiştiren Kobra Murat, bu sefer net konuştu.
Sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla bir kez daha karar değiştirerek Güllü'nün kızı Tuğyan'a sert çıkıştı.
26 Eylül'de hayatını kaybeden arabeskin kıymetli ismi Güllü'nün ölümü aylardır ülkemizdeki en merak edilen konulardan biri.
Olay patlak verdiğinden beri birçok ünlünün konuyla ilgili yorumunu dile getirdi. En kararsız kalan isim ise Kobra Murat'tı.
Bu sefer filtresiz ve sert çıkıştı.
