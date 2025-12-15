Güllü Konusunda Sürekli Fikrini Değiştiren Kobra Murat'tan Annesini Öldürmekle Suçlanan Tuğyan'a Sert Çıkış!

Güllü'nün başta yalnızca bir kaza olduğu düşünülen camdan düşerek ölme durumu, zaman içerisinde delil yetersizliği ve ifadelerdeki tutarsızlık sebebiyle cinayet bürosuna taşınmıştı.

Başından bu yana baş şüpheliler olarak kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve o gece orada olan arkadaşı Nur Sultan Ulu öne çıkıyordu. Altı boş çıkmadı. Birkaç gün önce kaçma şüphesiyle gözaltına alınan ikili, ifade sırasında birbirini sattı.

Nur Sultan Ulu, Güllü'nün kızı Tuğyan'ın annesini bilerek ittiğini ve ölümüne sebep olduğunu itiraf etmiş, abartılı hareket ve tepkilerine de şok olduğunu dile getirmişti. Tuğyan masumluğunu savunmaya ve iddiaları yalanlamaya devam etse de geçtiğimiz günlerde 'annesini kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.