Güllü Konusunda Sürekli Fikrini Değiştiren Kobra Murat'tan Annesini Öldürmekle Suçlanan Tuğyan'a Sert Çıkış!

Güllü Konusunda Sürekli Fikrini Değiştiren Kobra Murat'tan Annesini Öldürmekle Suçlanan Tuğyan'a Sert Çıkış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.12.2025 - 12:45

Annesi Güllü'yü kasten öldürmek suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter hakkında sürekli fikir değiştiren Kobra Murat, bu sefer net konuştu. 

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla bir kez daha karar değiştirerek Güllü'nün kızı Tuğyan'a sert çıkıştı.

26 Eylül'de hayatını kaybeden arabeskin kıymetli ismi Güllü'nün ölümü aylardır ülkemizdeki en merak edilen konulardan biri.

26 Eylül'de hayatını kaybeden arabeskin kıymetli ismi Güllü'nün ölümü aylardır ülkemizdeki en merak edilen konulardan biri.

Güllü'nün başta yalnızca bir kaza olduğu düşünülen camdan düşerek ölme durumu, zaman içerisinde delil yetersizliği ve ifadelerdeki tutarsızlık sebebiyle cinayet bürosuna taşınmıştı. 

Başından bu yana baş şüpheliler olarak kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve o gece orada olan arkadaşı Nur Sultan Ulu öne çıkıyordu. Altı boş çıkmadı. Birkaç gün önce kaçma şüphesiyle gözaltına alınan ikili, ifade sırasında birbirini sattı. 

Nur Sultan Ulu, Güllü'nün kızı Tuğyan'ın annesini bilerek ittiğini ve ölümüne sebep olduğunu itiraf etmiş, abartılı hareket ve tepkilerine de şok olduğunu dile getirmişti. Tuğyan masumluğunu savunmaya ve iddiaları yalanlamaya devam etse de geçtiğimiz günlerde 'annesini kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay patlak verdiğinden beri birçok ünlünün konuyla ilgili yorumunu dile getirdi. En kararsız kalan isim ise Kobra Murat'tı.

Olay patlak verdiğinden beri birçok ünlünün konuyla ilgili yorumunu dile getirdi. En kararsız kalan isim ise Kobra Murat'tı.

İlk günlerde bu olayın kesinlikle cinayet olduğunu düşünen Kobra Murat, sonra bir anda R yapmış 'Bu olayın cinayet olduğunu düşünmüyorum' dediği bir video paylaşmıştı. 

Kararını değiştiren şeyin Tuğyan ile yaptığı konuşma olduğu öne sürülürken tutarsız tavrı sosyal medyada tepki çekmişti. 

Kobra Murat, son olaylar ışığında bir kez daha karar değiştirdi.

Bu sefer filtresiz ve sert çıkıştı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
