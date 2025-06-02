Levent Kırca ve Oya Başar'ın Kameralar Önündeki Sansasyonel Boşanma Kavgasının Perde Arkasını Anlatıyoruz
Bir dönemin efsane tiyatro ikilisi Levent Kırca ve Oya Başar’ın kameralar önündeki boşanma kavgası hala sosyal medyada dolaşımda. Mutlaka siz de denk gelmişsinizdir. İzleyen herkes “Gerçekten oyun yüzünden mi boşandılar?” diye düşünmeden edemiyor. Oysa çift, boşandıktan sonra sessiz kalmak istememiş, spekülasyonlara yer vermemek için açıklama yapma kararı almıştı. Amaçları buydu. Ne yazık ki o açıklama, çok daha büyük bir sansasyona sebep oldu.
Gelin, yıllar sonra hâlâ konuşulan o kavganın perde arkasına bakalım…
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Türk tiyatrosunun efsanelerinden biri olan Levent Kırca, hem sahnede hem de ekranlarda unutulmaz işler başarmış bir isimdi.
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Hem sahnede hem özel hayatlarında yolları kesişen bu ikili, 1985 yılında evlendi.
Ancak her şey 2000 yılında sahnelenen “Al Birini Vur Ötekine” oyunuyla değişti.
Kırca, bu durumu “Ben fino köpeği miyim? Sen oyunu terk ettin diye arkandan eve mi geleceğim?” sözleriyle ifade etti.
Basın mensupları karşısında yaptıkları açıklama, bir anda kameralar önünde yaşanan bir tartışmaya dönüştü.
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İkili, 2000 yılında boşandı. Fakat bu ayrılık uzun sürmedi. 2001 yılında yeniden evlendiler.
Ama ne yazık ki o kamera önünde yaşanan boşanma tartışması, izleyenlerin aklından hiç silinmedi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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