Levent Kırca ve Oya Başar'ın Kameralar Önündeki Sansasyonel Boşanma Kavgasının Perde Arkasını Anlatıyoruz

Bir dönemin efsane tiyatro ikilisi Levent Kırca ve Oya Başar’ın kameralar önündeki boşanma kavgası hala sosyal medyada dolaşımda. Mutlaka siz de denk gelmişsinizdir. İzleyen herkes “Gerçekten oyun yüzünden mi boşandılar?” diye düşünmeden edemiyor. Oysa çift, boşandıktan sonra sessiz kalmak istememiş, spekülasyonlara yer vermemek için açıklama yapma kararı almıştı. Amaçları buydu. Ne yazık ki o açıklama, çok daha büyük bir sansasyona sebep oldu.

Gelin, yıllar sonra hâlâ konuşulan o kavganın perde arkasına bakalım…