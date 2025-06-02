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Levent Kırca ve Oya Başar'ın Kameralar Önündeki Sansasyonel Boşanma Kavgasının Perde Arkasını Anlatıyoruz

Levent Kırca ve Oya Başar'ın Kameralar Önündeki Sansasyonel Boşanma Kavgasının Perde Arkasını Anlatıyoruz

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.06.2025 - 13:11

Bir dönemin efsane tiyatro ikilisi Levent Kırca ve Oya Başar’ın kameralar önündeki boşanma kavgası hala sosyal medyada dolaşımda. Mutlaka siz de denk gelmişsinizdir. İzleyen herkes “Gerçekten oyun yüzünden mi boşandılar?” diye düşünmeden edemiyor. Oysa çift, boşandıktan sonra sessiz kalmak istememiş, spekülasyonlara yer vermemek için açıklama yapma kararı almıştı. Amaçları buydu. Ne yazık ki o açıklama, çok daha büyük bir sansasyona sebep oldu. 

Gelin, yıllar sonra hâlâ konuşulan o kavganın perde arkasına bakalım…

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Türk tiyatrosunun efsanelerinden biri olan Levent Kırca, hem sahnede hem de ekranlarda unutulmaz işler başarmış bir isimdi.

Türk tiyatrosunun efsanelerinden biri olan Levent Kırca, hem sahnede hem de ekranlarda unutulmaz işler başarmış bir isimdi.

Olacak O Kadar” ile gönüllerde taht kuran Kırca, keskin zekâsı, mizahi dili ve oyunculuktaki doğaçlama gücüyle tiyatro tarihine damga vuran figürlerden biri oldu. Hayatının büyük bir döneminde yanında olan isimse, başarılı oyuncu ve tiyatrocu Oya Başar’dı.

Hem sahnede hem özel hayatlarında yolları kesişen bu ikili, 1985 yılında evlendi.

Hem sahnede hem özel hayatlarında yolları kesişen bu ikili, 1985 yılında evlendi.

Beraber iki çocuk büyüttüler, birçok oyuna birlikte imza attılar. 90’ların sonlarına doğru kendi tiyatrolarını kurarak, hem sanatsal hem de özel hayatlarındaki birlikteliklerini daha da sağlamlaştırdılar.

Ancak her şey 2000 yılında sahnelenen “Al Birini Vur Ötekine” oyunuyla değişti.

Ancak her şey 2000 yılında sahnelenen “Al Birini Vur Ötekine” oyunuyla değişti.

Bu oyun, Oya Başar’ın ilk yönetmenlik denemesiydi. Başrolde ise Levent Kırca vardı. Fakat Kırca’nın sahnede metinden saparak doğaçlama yapması, Oya Başar’ı fazlasıyla rahatsız etti. Bu durum zamanla inada bindi, gerilim tırmandı. Sonunda Oya Başar oyunu terk etti. Levent Kırca ise bu duruma çok sinirlendi ve o gece eve dönmedi. 

Bu olaydan sonra da boşandılar.

Kırca, bu durumu “Ben fino köpeği miyim? Sen oyunu terk ettin diye arkandan eve mi geleceğim?” sözleriyle ifade etti.

Kırca, bu durumu “Ben fino köpeği miyim? Sen oyunu terk ettin diye arkandan eve mi geleceğim?” sözleriyle ifade etti.

Oya Başar ise “Evin dışında yatmasını asla kabul etmem” diyerek boşanma davası açtı. Olayın büyümesi üzerine çift, kamuoyuna açıklama yapmaya karar verdi. Amaçları spekülasyonları sonlandırmaktı. Fakat işler istedikleri gibi gitmedi.

Basın mensupları karşısında yaptıkları açıklama, bir anda kameralar önünde yaşanan bir tartışmaya dönüştü.

Basın mensupları karşısında yaptıkları açıklama, bir anda kameralar önünde yaşanan bir tartışmaya dönüştü.

Levent Kırca, “Sahnede komiklik yaptım diye full giden oyunumu kapattın gittin” diyerek sitem etti. Oya Başar ise “Oyunda teknik aksaklıklar da vardı” cevabını verdi. Bu cevaba karşılık Levent Kırca’nın verdiği, “Teknik aksaklık yüzünden mi beni boşadın?” tepkisi ise uzun süre magazin sayfalarında ve sosyal medyada dolaşıp durdu.

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İkili, 2000 yılında boşandı. Fakat bu ayrılık uzun sürmedi. 2001 yılında yeniden evlendiler.

İkili, 2000 yılında boşandı. Fakat bu ayrılık uzun sürmedi. 2001 yılında yeniden evlendiler.

Bu kez dört yıl süren ikinci evliliklerinde dostluklarını sürdürmeyi başardılar. Boşandıktan sonra her ne kadar yolları ayrılmış gibi görünse de, birbirlerine olan saygılarını hep korudular.

Ama ne yazık ki o kamera önünde yaşanan boşanma tartışması, izleyenlerin aklından hiç silinmedi.

Ama ne yazık ki o kamera önünde yaşanan boşanma tartışması, izleyenlerin aklından hiç silinmedi.

Aradan yıllar geçmesine rağmen bu video hâlâ zaman zaman sosyal medyada karşımıza çıkıyor.

Peki sizce insan gerçekten “sahnede laubalilik yaptı” diye veya “teknik aksaklıklar vardı” diye eşinden boşanır mı? Yorumu size bırakıyoruz ama bu olayın Türk magazin ve tiyatro tarihinde şaka gibi ama gerçek bir yer edindiği kesin. 🥲

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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