İntikam İçin Terk Etmiş Sonra Evlenmiş: Ayşen Gruda’nın Müjdat Gezen'le Yaşadığı Çılgın Aşkı Anlatıyoruz!
Türk sinemasının efsane ismi Ayşen Gruda, canlandırdığı karakterlerle olduğu kadar inişli çıkışlı özel hayatıyla da hafızalara kazındı. Müjdat Gezen’le yaşadığı nişanlılık dönemi, bir inat uğruna yaptığı evlilik, sahneye veda ettiği yıllar ve onu ‘Domates Güzeli’ yapan o unutulmaz skeç… Şimdi yeniden gündemde çünkü Adile Naşit’in hayatını anlatan filmde genç Ayşen Gruda’yı Elif Nur Kerkük canlandırıyor. Biz de dedik ki, bu fırsat kaçmaz!
Hadi Ayşen Gruda’nın bilinmeyenlerine, içimizi ısıtan hatıralarına birlikte göz atalım…
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Süt Kardeşler, Neşeli Günler, Hababam Sınıfı, Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa…
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Ayşen Gruda, 22 Ağustos 1944’te İstanbul Yeşilköy’de, Osmanlı döneminden kalma bir karargâhta doğdu.
Kardeşleri de Tiyatrocu!
Müjdat Gezen'in 2003 yılında "Galiba Ben Sanatçıyım" adlı biyografik kitabında, 'G.A' kod adıyla verdiği eski aşklarından birisinin Ayşen Gruda olduğu iddia edilmişti.
Ve gerçekten de, 1965’te tiyatrocu Yılmaz Gruda ile evlendi.
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Müjdat Gezen Ayşen Gruda'nın kendisine askerdeyken gönderdiği fotoğrafları da gülerek şöyle anlatmıştı:
“Birbirinize yeniden âşık olmadınız mı?” sorusuna Ayşen’in cevabı netti:
Pankreas kanseriyle mücadele eden Ayşen Gruda, 23 Ocak 2019’da 74 yaşında hayatını kaybetti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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