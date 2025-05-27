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İntikam İçin Terk Etmiş Sonra Evlenmiş: Ayşen Gruda’nın Müjdat Gezen'le Yaşadığı Çılgın Aşkı Anlatıyoruz!

İntikam İçin Terk Etmiş Sonra Evlenmiş: Ayşen Gruda’nın Müjdat Gezen'le Yaşadığı Çılgın Aşkı Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.05.2025 - 15:47

Türk sinemasının efsane ismi Ayşen Gruda, canlandırdığı karakterlerle olduğu kadar inişli çıkışlı özel hayatıyla da hafızalara kazındı. Müjdat Gezen’le yaşadığı nişanlılık dönemi, bir inat uğruna yaptığı evlilik, sahneye veda ettiği yıllar ve onu ‘Domates Güzeli’ yapan o unutulmaz skeç… Şimdi yeniden gündemde çünkü Adile Naşit’in hayatını anlatan filmde genç Ayşen Gruda’yı Elif Nur Kerkük canlandırıyor. Biz de dedik ki, bu fırsat kaçmaz! 

Hadi Ayşen Gruda’nın bilinmeyenlerine, içimizi ısıtan hatıralarına birlikte göz atalım…

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Süt Kardeşler, Neşeli Günler, Hababam Sınıfı, Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa…

Süt Kardeşler, Neşeli Günler, Hababam Sınıfı, Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa…

Bu filmlerden herhangi biri çocukluğunuza damga vurduysa, Ayşen Gruda mutlaka o sahnelerin bir yerinde yüzünüzü güldürmüştür. Türk sinemasının en çok güldüren, ama arka planında en çok hüzün taşıyan kadınlarından biriydi o.

Ve şimdi, BKM yapımı, yönetmenliğini Can Ulkay’ın üstlendiği Adile filminde Gruda’nın gençliğine hayat veren Elif Nur Kerkük’le yeniden hafızalara kazınıyor. Filmde Adile Naşit’in yanı sıra Ayşen Gruda gibi Yeşilçam’ın sembol isimlerinin yaşamı da perdeye taşınıyor.

Ayşen Gruda, 22 Ağustos 1944’te İstanbul Yeşilköy’de, Osmanlı döneminden kalma bir karargâhta doğdu.

Ayşen Gruda, 22 Ağustos 1944’te İstanbul Yeşilköy’de, Osmanlı döneminden kalma bir karargâhta doğdu.

Komedi yeteneği çocukken keşfedildi; Ermeni komşularının taklitlerini yaparken evin içinde kahkahalar yükselince ailesi onun yeteneğinin farkına vardı.

Lise ikinci sınıfta okurken babasını kaybetti, evin geçimini sağlamak için okulu bırakıp çalışmaya başladı. Tevfik Bilge’nin turne tiyatrosuyla sahneye adım attı. İlk rolü, “Kongre Eğleniyor” oyununda küçük bir hizmetçiydi.

1977’de televizyonda yayınlanan bir skeçte canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakteriyle bir anda herkesin tanıdığı isim oldu. Lakabı da oradan kaldı zaten: Domates Güzeli!

Kardeşleri de Tiyatrocu!

Kardeşleri de Tiyatrocu!

Ayşen Gruda’nın yetenekli olması tesadüf değil. Ablası Ayten Erman ve kardeşi Ayben Erman da kendisi gibi tiyatroya gönül vermiş isimlerdi. Oyunculuk onlarda bir aile meselesi adeta…

Müjdat Gezen'in 2003 yılında "Galiba Ben Sanatçıyım" adlı biyografik kitabında, 'G.A' kod adıyla verdiği eski aşklarından birisinin Ayşen Gruda olduğu iddia edilmişti.

Müjdat Gezen'in 2003 yılında "Galiba Ben Sanatçıyım" adlı biyografik kitabında, 'G.A' kod adıyla verdiği eski aşklarından birisinin Ayşen Gruda olduğu iddia edilmişti.

‘Gırgıriye’ serisinden ‘Görgüsüzler’e sayısız projede birlikte rol alan ikili, 2016 yılında Hürriyet'e verdikleri ortak bir röportajda bir zamanlar aşk yaşadıklarını hatta 1963 yılında nişanlandıklarını itiraf etmişti.

Ama Müjdat Gezen askerdeyken Ayşen Gruda, Yılmaz Gruda ile evlenmiş. Sebebi ise kıskançlık.

Ayşen Gruda röportajında “Neden?” sorusuna şöyle cevap vermişti:

“Pervin Par’ın kıyafetlerini giymiş, taklitlerini yapıyor. Çok kıskandım. Yukarı çıktım, ağladım. Sonra Müjdat’a mektup yazdım: ‘Ben başkasıyla evleniyorum.’”

Ve gerçekten de, 1965’te tiyatrocu Yılmaz Gruda ile evlendi.

Ve gerçekten de, 1965’te tiyatrocu Yılmaz Gruda ile evlendi.

Bu evlilikten Elvan adında bir kızı oldu. 11 yıl sonra boşandılar ama Gruda soyadını kullanmaya devam etti.

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Müjdat Gezen Ayşen Gruda'nın kendisine askerdeyken gönderdiği fotoğrafları da gülerek şöyle anlatmıştı:

Müjdat Gezen Ayşen Gruda'nın kendisine askerdeyken gönderdiği fotoğrafları da gülerek şöyle anlatmıştı:

“Askerdeyken Ayşen’e sinirlenip alyansı helaya attım. Üstelik Ayşen ona bikinili fotoğraflar da göndermişti. “Foto Esmer’de çektirmiş. Jest olsun diye yollamıştı”

“Birbirinize yeniden âşık olmadınız mı?” sorusuna Ayşen’in cevabı netti:

“Birbirinize yeniden âşık olmadınız mı?” sorusuna Ayşen’in cevabı netti:

“Tutturdun aşk aşk diye… Biz çok iyi arkadaş kaldık. Kin tutmadık, nefret de olmadı. Hâlâ telefonlaşır sanat konuşuruz.”

Pankreas kanseriyle mücadele eden Ayşen Gruda, 23 Ocak 2019’da 74 yaşında hayatını kaybetti.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Ayşen Gruda, 23 Ocak 2019’da 74 yaşında hayatını kaybetti.

Cenazesi Zincirlikuyu Camii’nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Doktorları onun ardından şöyle dedi:

“Sanki hepimizin ailesinden biri gitti.”

Ve gerçekten de… Ayşen Gruda, bizim ailemiz gibiydi. Kahkahalarımızın mimarı, Yeşilçam’ın neşesi… 

Işığın bol olsun Domates Güzeli.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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