İntikam İçin Terk Etmiş Sonra Evlenmiş: Ayşen Gruda’nın Müjdat Gezen'le Yaşadığı Çılgın Aşkı Anlatıyoruz!

Bu filmlerden herhangi biri çocukluğunuza damga vurduysa, Ayşen Gruda mutlaka o sahnelerin bir yerinde yüzünüzü güldürmüştür. Türk sinemasının en çok güldüren, ama arka planında en çok hüzün taşıyan kadınlarından biriydi o.

Ve şimdi, BKM yapımı, yönetmenliğini Can Ulkay’ın üstlendiği Adile filminde Gruda’nın gençliğine hayat veren Elif Nur Kerkük’le yeniden hafızalara kazınıyor. Filmde Adile Naşit’in yanı sıra Ayşen Gruda gibi Yeşilçam’ın sembol isimlerinin yaşamı da perdeye taşınıyor.