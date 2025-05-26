İdealleri İçin Avukatlığı Bıraktı, Parasızlıktan Sokakta Çalmaya Razıydı: İlhan Şeşen'in Gerçek Hayat Hikayesi

Ancak yaptığı bir açıklamada, mesleği bırakma nedenini şu sözlerle anlatmıştı:

“Hukuku bitirdikten sonra benim tek amacım vardı, çok iyi bir avukat olmak. Tek amacım buydu ki bunu on sene gerçekleştirdim. On sene yaptım bunu. Çok iyi avukattan anladığınız mana nedir onu bilemiyorum ama şudur; benim mesela bazen, yaptığım bazı şeyler müvekkilimin menfaatine olmadı. Mesela onlar bana iyi avukatlık geliyor. Gidiyorum hacze mevzu öyle değil, mevzu bana anlatıldığı gibi değil, bunu görüyorum ve mevzunun öyle olmadığına inanıyorum. Ama benim, avukat olarak, oradaki mevzu ne olursa olsun, müvekkilimin menfaati doğrultusunda işlem yapmam lazım. Bakıyorum ama, müvekkilim söylediği kadar haklı değil. Ama o davayı aldım, yürüttüm yürütebildiğim kadar, kaybettim tabi ki. Burada dedim ki yalnız, 'bu olmaz kardeşim' yani bunu söyledim. Benim idealizmim, avukatlıktaki vazgeçemediğim idealizmim bu... Zaten hep ceza avukatı olmak isterdim ben...”