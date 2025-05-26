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İdealleri İçin Avukatlığı Bıraktı, Parasızlıktan Sokakta Çalmaya Razıydı: İlhan Şeşen'in Gerçek Hayat Hikayesi

İdealleri İçin Avukatlığı Bıraktı, Parasızlıktan Sokakta Çalmaya Razıydı: İlhan Şeşen'in Gerçek Hayat Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.05.2025 - 15:37

Grup Gündoğarken’in kurucusu, usta müzisyen İlhan Şeşen 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Aslında gazeteci olmak isteyen Şeşen, kendini İstanbul Hukuk’ta bulmuştu. 10 yıl boyunca yaptığı avukatlığı idealleri yüzünden bırakıp müziğe yöneldi. Koronavirüs döneminde geçim sıkıntısı yüzünden sokak çalgıcılığı yapabileceğini açıklamıştı. Son yıllarda kanserle mücadele ediyordu. 

Gelin, müziğin ‘amcası’ İlhan Şeşen’in hayatına birlikte bakalım…

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1948 yılında Manisa’da dünyaya gelen İlhan Şeşen’in hayali aslında gazeteci olmaktı.

1948 yılında Manisa’da dünyaya gelen İlhan Şeşen’in hayali aslında gazeteci olmaktı.

Ancak üniversite tercihinde kontenjanların el verdiği ölçüde karar verdi ve kendini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde buldu. Gazeteci olma hayalini şu sözlerle anlatmıştı bir röportajında: 

'Gazetecilik çok istiyordum, Hukuk Fakültesinde kontenjan açığı daha fazlaydı. Hangisini seçeyim, ne yapayım Allah'ım derken Hukuk Fakültesi'ne ön kayıt bıraktım ve beklemeye başladım. Puan hiç düşmedi ve ben bir ay gittim geldim. Sonradan, onun ismini vermeyeyim, kalemde bir adam, bana baktı öyle bir ay ben oraya gidip gelince evrakla dedi ki 'sen çok istiyorsun galiba Hukuk Fakültesi'ni... Aslında hiç istediğim falan yoktu, yani bir fakülteye kapağı atalım da ne olursa olsun durumuydu.'

Hukuk eğitimini tamamladıktan sonra 1973-1983 yılları arasında serbest avukatlık yaptı.

Hukuk eğitimini tamamladıktan sonra 1973-1983 yılları arasında serbest avukatlık yaptı.

Ancak yaptığı bir açıklamada, mesleği bırakma nedenini şu sözlerle anlatmıştı:

“Hukuku bitirdikten sonra benim tek amacım vardı, çok iyi bir avukat olmak. Tek amacım buydu ki bunu on sene gerçekleştirdim. On sene yaptım bunu. Çok iyi avukattan anladığınız mana nedir onu bilemiyorum ama şudur; benim mesela bazen, yaptığım bazı şeyler müvekkilimin menfaatine olmadı. Mesela onlar bana iyi avukatlık geliyor. Gidiyorum hacze mevzu öyle değil, mevzu bana anlatıldığı gibi değil, bunu görüyorum ve mevzunun öyle olmadığına inanıyorum. Ama benim, avukat olarak, oradaki mevzu ne olursa olsun, müvekkilimin menfaati doğrultusunda işlem yapmam lazım. Bakıyorum ama, müvekkilim söylediği kadar haklı değil. Ama o davayı aldım, yürüttüm yürütebildiğim kadar, kaybettim tabi ki. Burada dedim ki yalnız, 'bu olmaz kardeşim' yani bunu söyledim. Benim idealizmim, avukatlıktaki vazgeçemediğim idealizmim bu... Zaten hep ceza avukatı olmak isterdim ben...”

Müziğe olan ilgisi ise çok daha öncelere dayanıyordu.

Müziğe olan ilgisi ise çok daha öncelere dayanıyordu.

1971’de çıkardığı “Kavga” adlı 45’liğiyle profesyonel müziğe adım atan Şeşen, 1983’te yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile birlikte Grup Gündoğarken’i kurdu. Grup, “Bir Yaz Daha Bitiyor”, “Yaz Bulutları”, “Ankara’dan Abim Geldi” gibi albümlerle 90’lara damga vurdu. 1988 Eurovision Türkiye Elemelerine de katıldılar.

1994’te “Aşk Haklı” adlı solo albümünü çıkardı ama beklediği ilgiyi görmedi.

1994’te “Aşk Haklı” adlı solo albümünü çıkardı ama beklediği ilgiyi görmedi.

Asıl çıkışını 2001’de “Neler Oluyor Bize” ile yaptı. Ardından “Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim”, “Aşk Yalan” ve “Basmakalıp” gibi albümlerle müzik kariyerini sürdürdü. Şarkıları Kenan Doğulu, Nükhet Duru, Yonca Lodi gibi isimler tarafından yorumlandı. Bu konuda Şeşen şöyle diyordu:

“İsteyen istediği şekilde yorumlasın. Doğru söylendikten sonra, notaya basıldıktan sonra sorun yok. Cimri değilim.”

Müzikal kariyerine ek olarak 90’larda yapımcılık ve sunuculuk da yaptı.

Müzikal kariyerine ek olarak 90’larda yapımcılık ve sunuculuk da yaptı.

“Amcan Burada” adlı radyo programını hazırlayıp sundu. Oyunculuk kariyerinde ise Aliye, Annem, Gönülçelen, Hayatımın Rolü gibi dizilerde rol aldı. 30. Altın Kelebek’te “En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solisti” ödülünü kazandı.

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1974 yılında çocukluk aşkı Arzu Şeşen’le evlendi.

1974 yılında çocukluk aşkı Arzu Şeşen’le evlendi.

Aynı mahallede büyümüş, birlikte gençliğe adım atmışlardı. Evlilikleri 22 yıl sürdü ve 1996’da yollarını ayırdılar. Bu evlilikten iki çocuğu oldu: Melis ve Fuat.

2021 yılında pandeminin müzik sektörüne etkilerini anlatırken, şu çok konuşulan sözleri sarf etmişti:

2021 yılında pandeminin müzik sektörüne etkilerini anlatırken, şu çok konuşulan sözleri sarf etmişti:

“Vallahi çok ağır geçti. Ben yine az çok geçmişte para kazanan bir adam olarak onu yedim. Ama şimdi çok zor durumdayım. Bu durum üç-dört ay daha sürerse belki intihar etmem ama sokak çalgıcılığına başlayacağım. Mecburum buna. Açlıktan ölelim mi? Konserler, festivaller yok; müzik yapılan hiçbir mekan açılmazsa ne yapacağım? Benim yapabildiğim bir tek müzik var, dolayısıyla çıkacağım sokağa ve çalgıcılık yapacağım. Benim öyle komplekslerim yoktur. Ev geçindirmek zorundayım. Hırsızlık, arsızlık yapmıyoruz, müzik yapıyoruz. Sokak çalgıcılığı çok şerefli bir mertebe. Hiç yüksünmüyorum. Sağlığım elverirse sokağa ineceğim çalmaya.”

2023 yılında akciğer kanserine yakalandığını duyurdu.

2023 yılında akciğer kanserine yakalandığını duyurdu.

55. sanat yılı, Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği “Tek Şarkılık Konser”le kutlandı. Sunay Akın’ın sunduğu gecede, Kenan Doğulu’dan Cem Adrian’a birçok sanatçı onun şarkılarını söyledi. O gece onun sahnede zayıflamış ve yorgun hali hepimizi üzdü.

Gazeteci Mehmet Üstündağ, Şeşen’in sağlık durumunun kötüye gittiğini açıklamıştı:

Gazeteci Mehmet Üstündağ, Şeşen’in sağlık durumunun kötüye gittiğini açıklamıştı:

“Sağlık durumu ciddiyetini koruyormuş. Sanatçının bir süredir kanser mücadele ettiğini biliyoruz, duyuyoruz. Doktorları, tedavi sürecinin artık tükendiğini belirttiler. Birkaç kişiyle görüşme yaptım. Hastane ve ev arası gidip geliyor tedavilerine. Ancak doktorlar durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti.”

Ve bugün…

Ve bugün…

Ailesi tarafından yapılan açıklamayla, İlhan Şeşen’in hayatını kaybettiği duyuruldu. Müziğin ‘amcası’, idealist avukat, duygulara tercüman olan söz yazarı ve sahici bir insan olan İlhan Şeşen, 76 yaşında aramızdan ayrıldı.

Sevenlerinin başı sağ olsun.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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