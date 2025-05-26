İdealleri İçin Avukatlığı Bıraktı, Parasızlıktan Sokakta Çalmaya Razıydı: İlhan Şeşen'in Gerçek Hayat Hikayesi
Grup Gündoğarken’in kurucusu, usta müzisyen İlhan Şeşen 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Aslında gazeteci olmak isteyen Şeşen, kendini İstanbul Hukuk’ta bulmuştu. 10 yıl boyunca yaptığı avukatlığı idealleri yüzünden bırakıp müziğe yöneldi. Koronavirüs döneminde geçim sıkıntısı yüzünden sokak çalgıcılığı yapabileceğini açıklamıştı. Son yıllarda kanserle mücadele ediyordu.
Gelin, müziğin ‘amcası’ İlhan Şeşen’in hayatına birlikte bakalım…
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1948 yılında Manisa’da dünyaya gelen İlhan Şeşen’in hayali aslında gazeteci olmaktı.
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Hukuk eğitimini tamamladıktan sonra 1973-1983 yılları arasında serbest avukatlık yaptı.
Müziğe olan ilgisi ise çok daha öncelere dayanıyordu.
1994’te “Aşk Haklı” adlı solo albümünü çıkardı ama beklediği ilgiyi görmedi.
Müzikal kariyerine ek olarak 90’larda yapımcılık ve sunuculuk da yaptı.
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1974 yılında çocukluk aşkı Arzu Şeşen’le evlendi.
2021 yılında pandeminin müzik sektörüne etkilerini anlatırken, şu çok konuşulan sözleri sarf etmişti:
2023 yılında akciğer kanserine yakalandığını duyurdu.
Gazeteci Mehmet Üstündağ, Şeşen’in sağlık durumunun kötüye gittiğini açıklamıştı:
Ve bugün…
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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