Türkiye'nin İlk Uçan Pilotunun Oğluydu: Yeşilçam’ın Sert Yüzlü Adamı Ekrem Bora’nın İlham Veren Hayat Hikayesi

Asıl adı Ekrem Şerif Uçak’tı. Babası Mazhar Uçak, Türkiye’nin ilk uçan asker pilotlarından biriydi ve henüz Ekrem 40 günlükken, Eskişehir’de şehit oldu. Bir röportajında soyadının nasıl değiştiğini şu sözlerle anlatmıştı:

'Önyüzbaşı Mazhar Bey. Babam ilk uçan pilotmuş. Babam uçtuğu zaman Zeki Paşa diye bir paşa varmış, 'Mazhar sen ilk uçan pilotsun, Yazıcıoğlu soyadını bırak Uçak koy soyadını' demiş. Soyadımız öyle kalmış.'