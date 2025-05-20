Türkiye'nin İlk Uçan Pilotunun Oğluydu: Yeşilçam’ın Sert Yüzlü Adamı Ekrem Bora’nın İlham Veren Hayat Hikayesi
Yeşilçam denince akla sadece nostalji değil, gerçek anlamda oyunculuk gelir. Ayhan Işık’tan Türkan Şoray’a, Cüneyt Arkın’dan Hülya Koçyiğit’e kadar birçok isim bir dönemin kalbinde taht kurdu. Ama bir yüz vardı ki her rolüyle izleyiciyi mest etti: Ekrem Bora… Babasını daha kundaktayken kaybeden, zorluklarla büyüyen bir çocukken, sinemanın en karizmatik oyuncularından biri olmayı başardı. O, hem ‘sert adam’dı hem de sahnelerde şarkı söyleyen zarif bir beyefendi…
İşte Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından Ekrem Bora’nın hayat öyküsü…
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Türk sinemasının altın yıllarına damgasını vuran Yeşilçam, sadece filmleriyle değil, yetiştirdiği efsane oyuncularla da kalplere dokundu.
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Ekrem Bora, 7 Mart 1932’de Ankara’da dünyaya geldi.
Annesi Ayşe Nuriye Hanım’la birlikte zorlu bir hayat mücadelesine girişen küçük Ekrem, ilkokul yıllarında ailesiyle İstanbul’a taşındı.
1955 yılında ilk filmi “Alın Yazısı” ile kamera karşısına geçen Bora, kısa süreli bir sinema molasından sonra 1958 yılında “Mavi Boncuk”, “Tilki Leman”, “Bir Kadın Tuzağı” gibi filmlerle yeniden parladı.
Sinemanın yanı sıra sahnelere de adım attı.
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Ekrem Bora özel hayatında da oldukça merak edilen bir isim oldu her zaman.
Mesleğine duyduğu saygı, onu bir ustaya dönüştürdü.
Kariyeri boyunca 200’den fazla filmde rol alan Bora, 2008 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından “Yaşam Boyu Onur Ödülü”ne layık görüldü.
O artık aramızda değil…
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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