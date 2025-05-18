Civan Canova ile Olan Bağını Biliyor muydunuz? Yeşilçam’ın Jönü Kartal Tibet’in Az Bilinen Hayat Hikayesi
Yeşilçam’da bir döneme damga vuran, filmleriyle hafızalara kazınan pek çok usta isim var. Bunlardan biri de kuşkusuz jönlüğüyle gönülleri fetheden, yönetmenliğiyle sinema tarihine yön veren Kartal Tibet. Sadece oyuncu değil, aynı zamanda yönetmen, senarist ve tiyatro adamıydı. 1939’da dünyaya gelen Tibet’in hayatı baştan sona sanatla iç içeydi. Hayatındaki en dikkat çeken detaylardan biri ise, ünlü oyuncu Civan Canova’nın üvey babası olması!
Gelin, bu çok yönlü sanatçının film gibi yaşam öyküsüne birlikte göz atalım…
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Yeşilçam denince akla gelen yüzlerden biri Kartal Tibet…
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Kartal Tibet, 27 Mart 1939’da Ankara’da öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.
Sanat yolculuğunu profesyonelleştirmek adına Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi ve 1960 yılında mezun oldu.
Karaoğlan: Altay’dan Gelen Yiğit ile başlayan yolculuk, kısa sürede Tarkan serisi ile efsaneye dönüştü.
1976 yılında oyunculuğu bırakıp yönetmenlik koltuğuna oturdu.
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Yalnızca yönetmen değil, aynı zamanda başarılı bir senarist olan Tibet, “Davaro”, “Şendul Şaban”, “Şabaniye” gibi filmlerin senaryosunu da kaleme aldı.
Özel hayatında da sadeliği ve bağlılığıyla tanındı.
Pek çok kişinin bilmediği bir gerçek: Kartal Tibet, Civan Canova’nın üvey babasıydı.
Bir röportajında duygusal açıklamalarda bulunan Canova, “Kartal Tibet benim için çok şey ifade ediyor.” demişti.
Konuşmasının devamında ise şu sözleri söylerken gözyaşlarına hakim olamamıştı:
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Yıllarca KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ile mücadele eden Kartal Tibet, 1 Temmuz 2021 tarihinde hayatını kaybetti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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