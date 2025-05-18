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Civan Canova ile Olan Bağını Biliyor muydunuz? Yeşilçam’ın Jönü Kartal Tibet’in Az Bilinen Hayat Hikayesi

Civan Canova ile Olan Bağını Biliyor muydunuz? Yeşilçam’ın Jönü Kartal Tibet’in Az Bilinen Hayat Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.05.2025 - 14:08

Yeşilçam’da bir döneme damga vuran, filmleriyle hafızalara kazınan pek çok usta isim var. Bunlardan biri de kuşkusuz jönlüğüyle gönülleri fetheden, yönetmenliğiyle sinema tarihine yön veren Kartal Tibet. Sadece oyuncu değil, aynı zamanda yönetmen, senarist ve tiyatro adamıydı. 1939’da dünyaya gelen Tibet’in hayatı baştan sona sanatla iç içeydi. Hayatındaki en dikkat çeken detaylardan biri ise, ünlü oyuncu Civan Canova’nın üvey babası olması! 

Gelin, bu çok yönlü sanatçının film gibi yaşam öyküsüne birlikte göz atalım…

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Yeşilçam denince akla gelen yüzlerden biri Kartal Tibet…

Yeşilçam denince akla gelen yüzlerden biri Kartal Tibet…

O, sadece yakışıklılığıyla değil, duruşuyla, enerjisiyle, zekasıyla bir dönemin “altın çocuğu” olarak sinema tarihine kazındı. Filmleriyle milyonları ağlattı, güldürdü, düşündürdü. Hülya Koçyiğit’ten Filiz Akın’a, Fatma Girik’ten Türkan Şoray’a kadar dönemin en parlak yıldızlarıyla başrolleri paylaştı. 

Ama onun hikayesi sadece beyaz perdeyle sınırlı değildi…

Kartal Tibet, 27 Mart 1939’da Ankara’da öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Kartal Tibet, 27 Mart 1939’da Ankara’da öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Sanatla ilk teması, çocukluk yıllarında Ankara Radyosu’nun Çocuk Kulübü’ne katılmasıyla başladı. Sonrasında Devlet Tiyatroları’nda çocuk rollerinde sahneye çıkmaya başladı. Her ne kadar Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra beden eğitimi öğretmenliği ve hukuk eğitimi almış olsa da, gönlünde yatan hep sahneydi.

Sanat yolculuğunu profesyonelleştirmek adına Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi ve 1960 yılında mezun oldu.

Sanat yolculuğunu profesyonelleştirmek adına Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi ve 1960 yılında mezun oldu.

Aynı yıl Albert Camus’nün “Caligula” oyununda başrol alarak büyük beğeni topladı. Bu başarısı, sinema dünyasının da gözünden kaçmadı ve 1965 yılında Suat Yalaz’ın Karaoğlan karakteriyle ilk beyazperde tecrübesine adım attı.

Karaoğlan: Altay’dan Gelen Yiğit ile başlayan yolculuk, kısa sürede Tarkan serisi ile efsaneye dönüştü.

Karaoğlan: Altay’dan Gelen Yiğit ile başlayan yolculuk, kısa sürede Tarkan serisi ile efsaneye dönüştü.

Arka arkaya gelen “Sarmaşık Gülleri”, “Boş Çerçeve”, “Çalıkuşu” gibi melodramlarla sadece aksiyon değil, romantizmin de yıldızı haline geldi.

1976 yılında oyunculuğu bırakıp yönetmenlik koltuğuna oturdu.

1976 yılında oyunculuğu bırakıp yönetmenlik koltuğuna oturdu.

Ve ilk işi? Tosun Paşa! Ne başlangıç ama… Sonrasında gelen “Süt Kardeşler”, “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı”, “Bizim Aile” gibi klasiklerle Türk sinemasına altın harflerle adını yazdırdı. Özellikle Kemal Sunal ile çektiği 20’den fazla film, bugün hala milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

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Yalnızca yönetmen değil, aynı zamanda başarılı bir senarist olan Tibet, “Davaro”, “Şendul Şaban”, “Şabaniye” gibi filmlerin senaryosunu da kaleme aldı.

Yalnızca yönetmen değil, aynı zamanda başarılı bir senarist olan Tibet, “Davaro”, “Şendul Şaban”, “Şabaniye” gibi filmlerin senaryosunu da kaleme aldı.

1990’larda tiyatroya geri döndü, 1993-1997 yılları arasında yayınlanan Süper Baba dizisinin ilk 13 bölümünün yönetmenliğini üstlendi.

Ödüller mi? Saymakla bitmez…

2002’de Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü, 2006’da Yıldırım Önal Anı Ödülü, 2014’te Sadri Alışık Onur Ödülü ve daha niceleri…

Özel hayatında da sadeliği ve bağlılığıyla tanındı.

Özel hayatında da sadeliği ve bağlılığıyla tanındı.

1963 yılında Gündüz Sencer’le evlendi, bu evlilikten Kanat ve Kumru adında iki çocuğu oldu. Ama hayatının en ilginç detaylarından biri de Civan Canova ile olan bağında gizliydi.

Pek çok kişinin bilmediği bir gerçek: Kartal Tibet, Civan Canova’nın üvey babasıydı.

Pek çok kişinin bilmediği bir gerçek: Kartal Tibet, Civan Canova’nın üvey babasıydı.

Canova’nın annesi, ikinci evliliğini Tibet ile yapınca küçük yaşlarda tanıştılar. Tibet, Canova’yı sinema setleriyle tanıştırdı ve bu bağ, Canova’nın kariyerini de etkiledi.

Bir röportajında duygusal açıklamalarda bulunan Canova, “Kartal Tibet benim için çok şey ifade ediyor.” demişti.

Bir röportajında duygusal açıklamalarda bulunan Canova, “Kartal Tibet benim için çok şey ifade ediyor.” demişti.

Kartal Tibet ile olan anısını da şöyle anlatmıştı: “Ben küçükken hayat öyle gerektirdi ve annemle babam ayrıldı, annem Kartal abiyle evlendi. 9 yaşımdan itibaren hep yanımda oldu. Kardeşlerim ve biz birbirimizi hep çok sevdik. Ailesine çok düşkündü. Çocuklarına çok düşkündü. Mesleğine çok düşkündü. Değerli bir insandı. Ben Kartal abiyle beraber büyüdüm. İlk film setine beni Kartal abi bir götürdü.”

Konuşmasının devamında ise şu sözleri söylerken gözyaşlarına hakim olamamıştı:

Konuşmasının devamında ise şu sözleri söylerken gözyaşlarına hakim olamamıştı:

“Yeri çok ayrıdır. Her açıdan çok ayrıdır. Bütün dertlerimi, bütün sorunlarımı anlattığım biriydi.”

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Yıllarca KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ile mücadele eden Kartal Tibet, 1 Temmuz 2021 tarihinde hayatını kaybetti.

Yıllarca KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ile mücadele eden Kartal Tibet, 1 Temmuz 2021 tarihinde hayatını kaybetti.

Zincirlikuyu Mezarlığı’nda, pandemi şartlarına uygun olarak ve kendi isteğiyle sade bir törenle toprağa verildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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