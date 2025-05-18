Civan Canova ile Olan Bağını Biliyor muydunuz? Yeşilçam’ın Jönü Kartal Tibet’in Az Bilinen Hayat Hikayesi

Yeşilçam’da bir döneme damga vuran, filmleriyle hafızalara kazınan pek çok usta isim var. Bunlardan biri de kuşkusuz jönlüğüyle gönülleri fetheden, yönetmenliğiyle sinema tarihine yön veren Kartal Tibet. Sadece oyuncu değil, aynı zamanda yönetmen, senarist ve tiyatro adamıydı. 1939’da dünyaya gelen Tibet’in hayatı baştan sona sanatla iç içeydi. Hayatındaki en dikkat çeken detaylardan biri ise, ünlü oyuncu Civan Canova’nın üvey babası olması!

Gelin, bu çok yönlü sanatçının film gibi yaşam öyküsüne birlikte göz atalım…