"Donarak Öldü" Denmişti, Gerçek Bambaşka Çıktı: Yeşilçam Oyuncusu Adnan Ayberk'in Dramatik Hayat Hikayesi
"Donarak Öldü" Denmişti, Gerçek Bambaşka Çıktı: Yeşilçam Oyuncusu Adnan Ayberk'in Dramatik Hayat Hikayesi
Bir döneme damga vuran Yeşilçam filmlerinde izleyicinin hafızasına kazınan ancak zamanla unutulan yüzlerden biri de Adnan Ayberk’ti. Kemal Sunal’la birçok filmde rol alan Ayberk, özellikle “Avanak Apti”deki “Yadigar Ejder” karakteriyle gönüllere taht kurmuştu.
200'ü aşkın filmde yer almasına rağmen şöhretin tam anlamıyla tadını çıkaramadan sessiz sedasız hayata veda etti. Ölüm nedeni yıllarca tartışıldı, “parkta donarak öldü” söylentisi gerçek sanıldı. Ancak işin aslı çok sonradan ortaya çıktı. Gerçekler, Yeşilçam’ın bir başka kayıp yıldızının trajik sonunu gözler önüne serdi.
İşte baştan sonra Adnan Ayberk'in trajik hayat hikayesi...
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Yeşilçam’ın tozlu raflarında unutulmaya yüz tutmuş onlarca ismin arasında, bazı oyuncular vardır ki sadece bir iki sahneyle bile izleyicinin kalbinde yer etmeyi başarır.
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Ayberk’in sinema serüveni 1970’li yıllarda başladı.
Kemal Sunal filmlerinde yan rolde oynasa da onun oyunculuğu her seferinde dikkat çekti.
Ne yazık ki hayat ona sinemada tanındığı kadar şans tanımadı.
Yıllar sonra yakın dostlarının anlattıklarıyla ölümünün perde arkası netleşti.
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Öldüğünde henüz 40 yaşındaydı…
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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