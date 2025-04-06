"Donarak Öldü" Denmişti, Gerçek Bambaşka Çıktı: Yeşilçam Oyuncusu Adnan Ayberk'in Dramatik Hayat Hikayesi

İşte onlardan biri de Adnan Ayberk… Onu hatırlamayanlar için küçük bir ipucu: “Avanak Apti” filminde Kemal Sunal’ın karşısına dikilen o iri yarı, sert bakışlı ama bir o kadar da unutulmaz “Yadigar Ejder”!

Asıl adı Adnan Ayberk olan bu karakter oyuncusu, Yeşilçam’ın en sessiz ama başarılı oyuncularından biriydi.

Adnan Ayberk 5 Ekim 1947’de Sivas’ta doğdu. Anadolu’nun sokaklarından Yeşilçam setlerine uzanan bir yolculuk onunki. Oyunculuğa gönül vermiş, yeteneğiyle fark yaratmış ama yıldızlar kadar parlayamamış bir yüz…