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"Donarak Öldü" Denmişti, Gerçek Bambaşka Çıktı: Yeşilçam Oyuncusu Adnan Ayberk'in Dramatik Hayat Hikayesi

"Donarak Öldü" Denmişti, Gerçek Bambaşka Çıktı: Yeşilçam Oyuncusu Adnan Ayberk'in Dramatik Hayat Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.04.2025 - 15:35

Bir döneme damga vuran Yeşilçam filmlerinde izleyicinin hafızasına kazınan ancak zamanla unutulan yüzlerden biri de Adnan Ayberk’ti. Kemal Sunal’la birçok filmde rol alan Ayberk, özellikle “Avanak Apti”deki “Yadigar Ejder” karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. 

200'ü aşkın filmde yer almasına rağmen şöhretin tam anlamıyla tadını çıkaramadan sessiz sedasız hayata veda etti. Ölüm nedeni yıllarca tartışıldı, “parkta donarak öldü” söylentisi gerçek sanıldı. Ancak işin aslı çok sonradan ortaya çıktı. Gerçekler, Yeşilçam’ın bir başka kayıp yıldızının trajik sonunu gözler önüne serdi.

İşte baştan sonra Adnan Ayberk'in trajik hayat hikayesi...

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Yeşilçam’ın tozlu raflarında unutulmaya yüz tutmuş onlarca ismin arasında, bazı oyuncular vardır ki sadece bir iki sahneyle bile izleyicinin kalbinde yer etmeyi başarır.

Yeşilçam’ın tozlu raflarında unutulmaya yüz tutmuş onlarca ismin arasında, bazı oyuncular vardır ki sadece bir iki sahneyle bile izleyicinin kalbinde yer etmeyi başarır.

İşte onlardan biri de Adnan Ayberk… Onu hatırlamayanlar için küçük bir ipucu: “Avanak Apti” filminde Kemal Sunal’ın karşısına dikilen o iri yarı, sert bakışlı ama bir o kadar da unutulmaz “Yadigar Ejder”! 

Asıl adı Adnan Ayberk olan bu karakter oyuncusu, Yeşilçam’ın en sessiz ama başarılı oyuncularından biriydi.

Adnan Ayberk 5 Ekim 1947’de Sivas’ta doğdu. Anadolu’nun sokaklarından Yeşilçam setlerine uzanan bir yolculuk onunki. Oyunculuğa gönül vermiş, yeteneğiyle fark yaratmış ama yıldızlar kadar parlayamamış bir yüz…

Ayberk’in sinema serüveni 1970’li yıllarda başladı.

Ayberk’in sinema serüveni 1970’li yıllarda başladı.

Çocukluğu ve gençliği hakkında çok fazla bilgi olmasa da, İstanbul’a gelişiyle birlikte sinemaya adım attı. 

Pek çok filmde yardımcı roller üstlendi, genellikle sert mizaçlı adamları, kabadayıları, mafya tetikçilerini kısaca kötü karakterleri canlandırdı. 

En bilinen rolleri arasında “Şark Bülbülü”ndeki Mazlum, “Gerzek Şaban”daki Kahveci Hamza ve “Doktor Civanım”daki Gaffur karakterleri yer alıyor.

Kemal Sunal filmlerinde yan rolde oynasa da onun oyunculuğu her seferinde dikkat çekti.

Kemal Sunal filmlerinde yan rolde oynasa da onun oyunculuğu her seferinde dikkat çekti.

Beden diliyle, mimikleriyle, cüssesiyle ve o unutulmaz sert bakışlarıyla Yeşilçam’da kendine has bir yer edindi.

Türk sinemasının efsane yönetmeni Memduh Ünverdiği bir röportajda Ayberk’i ilk gördüğü anı şöyle anlatmıştı:

“Bir kahvehanede otururken içeriye iri yarı, ama masum bakışlı bir adam girdi. Duruşu bile sinemaya uygundu. Onunla konuşup ilk rolünü verdim.”

Ne yazık ki hayat ona sinemada tanındığı kadar şans tanımadı.

Ne yazık ki hayat ona sinemada tanındığı kadar şans tanımadı.

1991 yılında hayatını kaybeden Ayberk’in ölümü de tıpkı hayatı gibi trajikti. Yıllarca onun Taksim Gezi Parkı’nda donarak öldüğü söylendi. 

Soğukta bir bankta yaşamını yitirdiği hikayesi neredeyse şehir efsanesine dönüştü. Oysa gerçek çok farklıydı.

Yıllar sonra yakın dostlarının anlattıklarıyla ölümünün perde arkası netleşti.

Yıllar sonra yakın dostlarının anlattıklarıyla ölümünün perde arkası netleşti.

Meslektaşı Süheyl Eğriboz’un bir röportajında anlattığına göre, Adnan Ayberk içki içmeyen biriydi. 

Eğriboz, olayın iç yüzünü şöyle anlattı:

 'Bu adam içki içmezdi. Bir yere açılışa gidiyor. Limonatasının içine gizlice votka koyuyorlar. O da birkaç tane içiyor. Sonra Galatasaray Kulübü’nün karşısındaki, tuvaleti alaturka olan bir otele gidiyor. Tuvaletten kalkarken kafasını karşıdaki duvara çarpıyor. Beyin kanaması geçiriyor. Donarak öldü demeleri yalan.'

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Öldüğünde henüz 40 yaşındaydı…

Öldüğünde henüz 40 yaşındaydı…

Ömrü boyunca Yeşilçam’ın gölgesinde kalan bu usta oyuncu, sessiz sedasız bir şekilde hayata veda etti. Mezarı İstanbul’daki Beyoğlu Kulaksız Mezarlığı’nda yer alıyor. Hatta Cemal Süreya'nın mezarıyla komşu.

Adnan Ayberk belki afişlerde en büyük yazıyla yer almadı, belki ödüller almadı ama Yeşilçam’ın ruhunu oluşturan o karakter oyuncularının en özellerinden biriydi. 

Her ne kadar hak ettiği değeri görememiş olsa da onun oyunculuğu, Yeşilçam’ı kalpten sevenlerin hafızasında yaşamaya devam ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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