13 Yaşında Evlendirildi, Boşanırken Travma Yaşadı: Perihan Savaş'ın Göz Yaşartan Hayat Hikayesi

Yeşilçam’ın yıldızlar geçidinde parlayan en özel isimlerinden biri Perihan Savaş… Güzelliğiyle olduğu kadar yeteneğiyle de sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Fakat perde arkasındaki hayatı, beyazperdenin büyülü dünyasından çok uzak… Daha çocuk yaşta yaptığı evlilik, gördüğü şiddet, kaybettiği aşkı, kalbinden çıkmayan acılarıyla hayatı bir dizi senaryosunu aratmadı.

Şöhret basamaklarını adım adım çıkarken ardında travmalar, gözyaşları ve yeniden ayağa kalkma savaşları kaldı. Perihan Savaş’ın zaman zaman kabus gibi geçen ama bugün şükrettiği film tadındaki hayat hikayesi sizi hem şaşırtacak hem de derinden etkileyecek.