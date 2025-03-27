13 Yaşında Evlendirildi, Boşanırken Travma Yaşadı: Perihan Savaş'ın Göz Yaşartan Hayat Hikayesi
13 Yaşında Evlendirildi, Boşanırken Travma Yaşadı: Perihan Savaş'ın Göz Yaşartan Hayat Hikayesi
Yeşilçam’ın yıldızlar geçidinde parlayan en özel isimlerinden biri Perihan Savaş… Güzelliğiyle olduğu kadar yeteneğiyle de sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Fakat perde arkasındaki hayatı, beyazperdenin büyülü dünyasından çok uzak… Daha çocuk yaşta yaptığı evlilik, gördüğü şiddet, kaybettiği aşkı, kalbinden çıkmayan acılarıyla hayatı bir dizi senaryosunu aratmadı.
Şöhret basamaklarını adım adım çıkarken ardında travmalar, gözyaşları ve yeniden ayağa kalkma savaşları kaldı. Perihan Savaş’ın zaman zaman kabus gibi geçen ama bugün şükrettiği film tadındaki hayat hikayesi sizi hem şaşırtacak hem de derinden etkileyecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşilçam’ın kadife bakışlı, esmer güzeli Perihan Savaş’ı herkes bilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ama ne yazık ki bu sahne ışıkları çocukluğunu aydınlatamadı.
Evliliğin gerçekleşebilmesi için yaşının mahkeme kararıyla büyütüldüğünü belirten usta oyuncu, boşandıktan sonra da babasının aldığı bir kararı şöyle anlattı:
Anlattığına göre annesi çok katıydı.
Ama asıl dönüm noktası 1974 yapımı “Bedrana” oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Perihan Savaş sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da çok konuşuldu.
Ama yaşadıkları hiç kolay değildi.
Hayattaki tek resmi evliliğini ise oyuncu Yılmaz Zafer ile yaptı.
Evliliklerinin 5. yılında Yılmaz Zafer kalp krizi geçirdi. Beynine dört dakika oksijen gitmediği için yatağa bağımlı hale geldi.
Tam 1,5 yıl boyunca eşine bebek gibi baktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılmaz Zafer’in çocuklara olan sevgisinden bahsederken ise sesi titreyen Savaş, oğulları Savaş’la yalnızca iki ay geçirebildiklerini şu sözlerle anlattı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın