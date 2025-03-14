Meğer Çocukken Esirgeme Yurdunda Kalmış: Tanyeli'nin Filmleri Aratmayan Hayat Hikayesi
Meğer Çocukken Esirgeme Yurdunda Kalmış: Tanyeli'nin Filmleri Aratmayan Hayat Hikayesi
Şimdilerde pankreas kanseriyle mücadele eden ve son olarak entübe edildiği öğrenilen ünlü oryantal Tanyeli’nin zorlu hayat hikayesini biliyor musunuz?
O sahnelerin tozunu attıran, dansıyla herkesin hayranlığını kazanan bir isimdi. Ama parıltılı sahne ışıklarının ardında, çocuk yaşta yoklukla, zorluklarla mücadele eden bir hayat vardı.
Gelin Tanyeli’nin çocukluk yıllarından dans kariyerine, yurt dışındaki yaşamından hastalık sürecine kadar uzanan bu etkileyici hikayeye yakından bakalım.
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Meğer çocuk esirgeme kurumunda büyümüş.
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İlk evliliğini henüz 14 yaşında yaptı.
İlk dansını İzmir’de kadın matinesinde yaptı.
Ve o büyük fırsat geldi…
Çelik'in klibinde bile oynadı.
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İlk evliliğinden ayrılan Tanyeli, ikinci evliliğini yaptı ve 1996 yılında Avustralya’ya taşındı.
Tanyeli, hastalığını öğrenme sürecini de şu sözlerle anlatmıştı:
Son olarak sosyal medya hesabından iyiye gittiğini ve taburcu olacağını duyurarak herkesi sevindirmişti.
Tanyeli’nin sevenleri ve ünlü dostları destek mesajları paylaşmaya devam ediyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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