Meğer Çocukken Esirgeme Yurdunda Kalmış: Tanyeli'nin Filmleri Aratmayan Hayat Hikayesi

Gerçek adı Öznur Kral olan Tanyeli, 1970 yılında dünyaya geldi. Hayatı doğduğu günden itibaren kolay olmadı. Anne ve babası teyze çocuklarıydı ve evlilikleri uzun sürmedi. O, henüz iki yaşındayken ailesi dağıldı.

Bu da onun çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirmek zorunda kalmasına neden oldu. Ailesinden ayrı, zor şartlarda büyüyen küçük Öznur, erken yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmek zorundaydı.