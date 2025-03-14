Şinasi Yurtsever'in Eşi Ferihan Yurtsever ile Evlilik Yıl Dönümündeki Duygusal Paylaşımı Yürek Burktu
Şinasi Yurtsever'in Eşi Ferihan Yurtsever ile Evlilik Yıl Dönümündeki Duygusal Paylaşımı Yürek Burktu
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, mide kanseriyle verdiği mücadelenin ardından 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir hastalığını gizleyen Yurtsever’in ani ölümü sanat camiasını yasa boğarken, ölüm haberi sosyal medya üzerinden duyuruldu.
Vefatının ardından Yurtsever’in sosyal medya paylaşımları gündeme geldi. Özellikle eşi Ferihan Kaya ile 18. evlilik yıl dönümünü kutladığı duygusal paylaşımı, hayranlarını derinden etkiledi.
Gelin o paylaşımlara birlikte bakalım.
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Birçok unutulmaz yapımda rol alan ve kendine has tarzıyla izleyicilerin sevgisini kazanan Şinasi Yurtsever’den acı haber bir önceki gün gelmişti.
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Şinasi Yurtsever’in vefat haberini Zafer Algöz duyurdu. Usta oyuncu sosyal medya hesabından “Ailemizden biri daha gitti” notunu paylaşarak acı haberi verdi.
Şinasi Yurtsever’in sosyal medya hesabına giren takipçileri, oyuncunun son paylaşımını yalnızca 24 gün önce yaptığını fark etti.
Sadece sahne paylaşımları değil, özel hayatına dair yaptığı son paylaşımlar da dikkat çekti.
İşte o klip:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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