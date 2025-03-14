Şinasi Yurtsever'in Eşi Ferihan Yurtsever ile Evlilik Yıl Dönümündeki Duygusal Paylaşımı Yürek Burktu

Ancak çok geçmeden bu paylaşımını kaldırdı. Paylaşımı kaldırması merak uyandırırken, Şinasi Yurtsever’in hastalığından ve ölümünden annesinin bile haberinin olmadığı ortaya çıktı.

Birkaç yakın dostu ve eşi Ferihan Kaya dışında kimsenin bilmediği bu süreçte Yurtsever’in annesi oğlunun hastalığını öğrenmesin diye büyük bir özen gösterilmişti. Ancak vefat haberi sosyal medyada hızla yayılınca annesi de bu acı gerçeği bir anda öğrenmek zorunda kaldı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Zafer Algöz’e ölüm haberinin henüz ailesine ulaşmadığı söylenmiş ve bunun üzerine usta oyuncu paylaşımını hemen silmişti. Ancak haber çoktan yayılmıştı.

Zafer Algöz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bana anne babasına henüz haber verilmediği, sosyal medyadan öğrenmesini istemediklerini söylediler. Bunun üzerine hemen paylaşımı sildim ama kısa sürede yayılmış. Başımız sağ olsun, çok üzüldüm” dedi.