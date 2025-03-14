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Şinasi Yurtsever'in Eşi Ferihan Yurtsever ile Evlilik Yıl Dönümündeki Duygusal Paylaşımı Yürek Burktu

Şinasi Yurtsever'in Eşi Ferihan Yurtsever ile Evlilik Yıl Dönümündeki Duygusal Paylaşımı Yürek Burktu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.03.2025 - 09:10

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, mide kanseriyle verdiği mücadelenin ardından 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir hastalığını gizleyen Yurtsever’in ani ölümü sanat camiasını yasa boğarken, ölüm haberi sosyal medya üzerinden duyuruldu. 

Vefatının ardından Yurtsever’in sosyal medya paylaşımları gündeme geldi. Özellikle eşi Ferihan Kaya ile 18. evlilik yıl dönümünü kutladığı duygusal paylaşımı, hayranlarını derinden etkiledi. 

Gelin o paylaşımlara birlikte bakalım.

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Birçok unutulmaz yapımda rol alan ve kendine has tarzıyla izleyicilerin sevgisini kazanan Şinasi Yurtsever’den acı haber bir önceki gün gelmişti.

Birçok unutulmaz yapımda rol alan ve kendine has tarzıyla izleyicilerin sevgisini kazanan Şinasi Yurtsever’den acı haber bir önceki gün gelmişti.

Kardeş Payı” dizisindeki oynadığı “Büyük Hilmi” karakteriyle hafızalara kazınan, bunun yanı sıra “Geniş Aile”, “İşler Güçler”, “Düğün Dernek” ve “Yabancı Damat” gibi birçok başarılı projede yer alan Yurtsever, mide kanseriyle olan mücadelesini kaybederek 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vefat haberi sanat camiasında büyük bir üzüntüyle karşılanırken, ani ölümü herkesi şoke etti. 

Hastalığını uzun süre gizli tutan ünlü oyuncunun, 15 gün önce zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Televizyon ekranlarının ve tiyatro sahnelerinin sevilen ismi, en son TRT Tabii platformunda yayınlanan “Yüzde İki” dizisinde rol almıştı. Ancak zatürre teşhisi konulmasının ardından sadece beş bölümde yer alabilmiş ve projeden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bunun öncesinde ise Hücreler adlı tiyatro oyununda sahne almaya devam ediyordu.

Şinasi Yurtsever’in vefat haberini Zafer Algöz duyurdu. Usta oyuncu sosyal medya hesabından “Ailemizden biri daha gitti” notunu paylaşarak acı haberi verdi.

Şinasi Yurtsever’in vefat haberini Zafer Algöz duyurdu. Usta oyuncu sosyal medya hesabından “Ailemizden biri daha gitti” notunu paylaşarak acı haberi verdi.

Ancak çok geçmeden bu paylaşımını kaldırdı. Paylaşımı kaldırması merak uyandırırken, Şinasi Yurtsever’in hastalığından ve ölümünden annesinin bile haberinin olmadığı ortaya çıktı.

Birkaç yakın dostu ve eşi Ferihan Kaya dışında kimsenin bilmediği bu süreçte Yurtsever’in annesi oğlunun hastalığını öğrenmesin diye büyük bir özen gösterilmişti. Ancak vefat haberi sosyal medyada hızla yayılınca annesi de bu acı gerçeği bir anda öğrenmek zorunda kaldı. 

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Zafer Algöz’e ölüm haberinin henüz ailesine ulaşmadığı söylenmiş ve bunun üzerine usta oyuncu paylaşımını hemen silmişti. Ancak haber çoktan yayılmıştı.

Zafer Algöz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bana anne babasına henüz haber verilmediği, sosyal medyadan öğrenmesini istemediklerini söylediler. Bunun üzerine hemen paylaşımı sildim ama kısa sürede yayılmış. Başımız sağ olsun, çok üzüldüm” dedi.

Şinasi Yurtsever’in sosyal medya hesabına giren takipçileri, oyuncunun son paylaşımını yalnızca 24 gün önce yaptığını fark etti.

Şinasi Yurtsever’in sosyal medya hesabına giren takipçileri, oyuncunun son paylaşımını yalnızca 24 gün önce yaptığını fark etti.

BKM Mutfak sahnesinden bir video paylaşan oyuncu, “Son Oyun” etiketiyle bu kareyi Instagram’a yüklemişti. Oynadığı Hücreler adlı tiyatro oyununun son gösterisini 17 Şubat’ta yapan Yurtsever, bu paylaşımıyla hayranlarını duygulandırdı.

Sadece sahne paylaşımları değil, özel hayatına dair yaptığı son paylaşımlar da dikkat çekti.

Sadece sahne paylaşımları değil, özel hayatına dair yaptığı son paylaşımlar da dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, eşi Ferihan Kaya ile olan fotoğraflarından bir klip hazırlayarak 18. evlilik yıl dönümünü kutladığı bir paylaşım yapmıştı. 

“Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım” sözleriyle eşine olan sevgisini dile getirmişti.

Bu paylaşım, Yurtsever’in vefatının ardından gündem oldu. Özellikle onsuz bir hayat düşünemediğini söylediği sözler, eşi Ferihan Kaya için yürek burkan bir anı olarak kaldı.

İşte o klip:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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