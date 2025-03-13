Ünlü Oyuncu Şinasi Yurtsever'in Ölümü Sanat Camiasını Yasa Boğdu!

Sanat camiası birkaç saat önce derinden sarsıldı. Birçok kült proje ve diziye yer almış Şinasi Yurtsever'in bir süredir mide kanseriyle mücadele ettiği ve hastalığını yakın çevresi dışında herkesten gizlediği, vefat haberiyle ortaya çıktı.

51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncunun Sinan Çalışkanoğlu'ndan İlker Aksum'a, Cem Yılmaz'dan Yılmaz Erdoğan'a meslektaşları, eski projelerindeki rol arkadaşları ve yakın dostları Şinasi Yurtsever'e son kez veda etti.

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