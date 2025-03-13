Ünlü Oyuncu Şinasi Yurtsever'in Ölümü Sanat Camiasını Yasa Boğdu!
Ünlü Oyuncu Şinasi Yurtsever'in Ölümü Sanat Camiasını Yasa Boğdu!
Sanat camiası birkaç saat önce derinden sarsıldı. Birçok kült proje ve diziye yer almış Şinasi Yurtsever'in bir süredir mide kanseriyle mücadele ettiği ve hastalığını yakın çevresi dışında herkesten gizlediği, vefat haberiyle ortaya çıktı.
51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncunun Sinan Çalışkanoğlu'ndan İlker Aksum'a, Cem Yılmaz'dan Yılmaz Erdoğan'a meslektaşları, eski projelerindeki rol arkadaşları ve yakın dostları Şinasi Yurtsever'e son kez veda etti.
Detaylar içeriğimizde... 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'den geçtiğimiz saatlerde acı haber geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılmaz Erdoğan
Cem Yılmaz
Gani Müjde
İbrahim Büyükak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ali İhsan Varol
Ahmet Mümtaz Taylan
Mesut Yar
Cem Gelinoğlu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayko Cepkin
Burak Kut
Yeşim Salkım
Halil Sezai
Can Yılmaz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emre Karayel
Engin Akyürek
Hazal Kaya
Şahan Gökbakar
Sinan Çalışkanoğlu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nilperi Şahinkaya
Deniz Cengiz
Ceren Moray
Büşra Pekin
İlker Aksum
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın