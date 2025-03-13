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Ünlü Oyuncu Şinasi Yurtsever'in Ölümü Sanat Camiasını Yasa Boğdu!

Ünlü Oyuncu Şinasi Yurtsever'in Ölümü Sanat Camiasını Yasa Boğdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.03.2025 - 00:14

Sanat camiası birkaç saat önce derinden sarsıldı. Birçok kült proje ve diziye yer almış Şinasi Yurtsever'in bir süredir mide kanseriyle mücadele ettiği ve hastalığını yakın çevresi dışında herkesten gizlediği, vefat haberiyle ortaya çıktı. 

51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncunun Sinan Çalışkanoğlu'ndan İlker Aksum'a, Cem Yılmaz'dan Yılmaz Erdoğan'a meslektaşları, eski projelerindeki rol arkadaşları ve yakın dostları Şinasi Yurtsever'e son kez veda etti. 

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Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'den geçtiğimiz saatlerde acı haber geldi.

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'den geçtiğimiz saatlerde acı haber geldi.

Kardeş Payı'nın Büyük Hilmi'si, Geniş Aile'nin Paçası'sı, İşler Güçler'in Hakkı'sı, Yabancı Damat'ın Hamit'i, Düğün Dernek'in Yılmaz'ı ve daha nice hepimizi kahkaha boğan karakterlere hayat vermiş ünlü oyuncu, geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti. 

Bir süredir mide kanseriyle mücadele ettiği öğrenilen Şinasi Yurtsever'in tedavi süreci bittikten ve toparlandıktan birkaç hafta sonra zatürre şikayetiyle hastaneye yattığı öğrenildi. 

Yurtsever'in vefat haberini ilk duyuran Zafer Algöz olmuştu. Kısa bir süre sonra, Şinasi Yurtsever'in hastalığını annesinden gizlediği ve ailesinin ölümünden sosyal medya aracılığıyla haberdar olduğu ortaya çıktı. 

51 yaşında hayata veda eden Şirin Yurtsever'in ölümü sanat camiasını derinden sarstı. Buyurun, Şinasi Yurtsever'i unutmayan meslektaşları ve dostları ünlü oyuncuya son vedasını nasıl etmiş, beraber bakalım...

Yılmaz Erdoğan

Yılmaz Erdoğan
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Cem Yılmaz

Cem Yılmaz
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Gani Müjde

Gani Müjde
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İbrahim Büyükak

İbrahim Büyükak
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Mustafa Sandal

Ali İhsan Varol

Ali İhsan Varol
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Ahmet Mümtaz Taylan

Ahmet Mümtaz Taylan
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Mesut Yar

Mesut Yar
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Cem Gelinoğlu

Cem Gelinoğlu
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Hayko Cepkin

Hayko Cepkin
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Burak Kut

Burak Kut
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Yeşim Salkım

Yeşim Salkım
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Halil Sezai

Halil Sezai
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Can Yılmaz

Can Yılmaz
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Emre Karayel

Emre Karayel
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Engin Akyürek

Engin Akyürek

Hazal Kaya

Hazal Kaya

Şahan Gökbakar

Şahan Gökbakar

Sinan Çalışkanoğlu

Sinan Çalışkanoğlu
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Nilperi Şahinkaya

Nilperi Şahinkaya

Deniz Cengiz

Deniz Cengiz

Ceren Moray

Ceren Moray

Büşra Pekin

Büşra Pekin

İlker Aksum

İlker Aksum

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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