"Son Oyun": Hayatını Kaybeden Şinasi Yurtsever'in Yalnızca 24 Gün Önceki Son Paylaşımı
"Son Oyun": Hayatını Kaybeden Şinasi Yurtsever'in Yalnızca 24 Gün Önceki Son Paylaşımı
Geçtiğimiz saatlerde ne yazık ki sanat dünyası bir kez daha derinden sarsıldı. Zafer Algöz, ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bir süredir kanserle mücadele eden Şinasi Yurtsever'in son paylaşımını yalnızca 24 gün önce, BKM sahnesinden yaptığı ortaya çıktı...
Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Kardeş Payı'nın Büyük Hilmi'si, Kardeş Payı'nın Hakkı'sına hayat veren ve daha nice kült projelerde yer alan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'den acı haber geçtiğimiz saatlerde geldi.
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Hayatını kaybeden ünlü oyuncunun sosyal medya hesabına girildiğinde, son paylaşımını yalnızca 24 gün önce yaptığı görüldü.
Yurtsever'in sosyal medya hesabında 19 Aralık 2024 tarihli bir de reels vardı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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