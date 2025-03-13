Zafer Algöz Duyurdu: Kardeş Payı'nın Hilmi'si Şinasi Yurtsever Hayatını Kaybetti!

Oyunculuk kariyerine Başka İstanbul Yok, Hemşerim ve Küçük İbo gibi dizilerdeki rolleriyle başlayan Yurtsever, Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, İşler Güçler, Kardeş Payı gibi birçok televizyon dizisi, Hokkabaz, Hayatımın Kadınısın, Çalgı Çengi ve Düğün Dernek gibi birçok önemli filmde yer almıştı. İlk Buluşma programındaki eğlenceli halleriyle ise milyonlara ulaşmıştı.

En son İnci Taneleri'nin 19. bölümde mahkum Tahsin rolüyle izlediğimiz Şinasi Yurtsever, bir süredir eskisi kadar aktif değildi.