Zafer Algöz Duyurdu: Kardeş Payı'nın Hilmi'si Şinasi Yurtsever Hayatını Kaybetti!
Zafer Algöz Duyurdu: Kardeş Payı'nın Hilmi'si Şinasi Yurtsever Hayatını Kaybetti!
Zafer Algöz, Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İlk Buluşma gibi projelerle tanıdığımız ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in 51 yaşında vefat ettiğini duyurdu.
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Geçtiğimiz dakikalarda, İşler Güçler, Kardeş Payı ve birçok kült projeyle tanıdığımız Şinasi Yurtsever'den acı haber geldi.
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Acı haber ne yazık ki geçtiğimiz dakikalarda usta oyuncu Zafer Algöz'den geldi.
Algöz, Instagram'da yaptığı paylaşıma, "Yine ailemizden birini yitirdik... Çok üzgünüm... Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin" notunu düştü.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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