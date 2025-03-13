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Zafer Algöz Duyurdu: Kardeş Payı'nın Hilmi'si Şinasi Yurtsever Hayatını Kaybetti!

Zafer Algöz Duyurdu: Kardeş Payı'nın Hilmi'si Şinasi Yurtsever Hayatını Kaybetti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.03.2025 - 18:49

Zafer Algöz, Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İlk Buluşma gibi projelerle tanıdığımız ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in 51 yaşında vefat ettiğini duyurdu.

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Geçtiğimiz dakikalarda, İşler Güçler, Kardeş Payı ve birçok kült projeyle tanıdığımız Şinasi Yurtsever'den acı haber geldi.

Geçtiğimiz dakikalarda, İşler Güçler, Kardeş Payı ve birçok kült projeyle tanıdığımız Şinasi Yurtsever'den acı haber geldi.

Oyunculuk kariyerine Başka İstanbul Yok, Hemşerim ve Küçük İbo gibi dizilerdeki rolleriyle başlayan Yurtsever, Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, İşler Güçler, Kardeş Payı gibi birçok televizyon dizisi, Hokkabaz, Hayatımın Kadınısın, Çalgı Çengi ve Düğün Dernek gibi birçok önemli filmde yer almıştı. İlk Buluşma programındaki eğlenceli halleriyle ise milyonlara ulaşmıştı. 

En son İnci Taneleri'nin 19. bölümde mahkum Tahsin rolüyle izlediğimiz Şinasi Yurtsever, bir süredir eskisi kadar aktif değildi.

Acı haber ne yazık ki geçtiğimiz dakikalarda usta oyuncu Zafer Algöz'den geldi.

Acı haber ne yazık ki geçtiğimiz dakikalarda usta oyuncu Zafer Algöz'den geldi.

Mide kanseriyle mücadele ettiği bilinen Şinasi Yurtsever'in 51 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Algöz, Instagram'da yaptığı paylaşıma, "Yine ailemizden birini yitirdik... Çok üzgünüm... Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin" notunu düştü.

Algöz, Instagram'da yaptığı paylaşıma, "Yine ailemizden birini yitirdik... Çok üzgünüm... Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin" notunu düştü.

Şinasi Yurtsever'in bir süredir mide kanseri tedavisi gördüğü ve hastalığı atlattıktan sonra geçtiğimiz günlerde yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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