Semiramis Pekkan'dan Kendisini Ablası Ajda Pekkan'la Karıştırdığını Söyleyen Enis Arıkan'a Olay Cevap!
Semiramis Pekkan'dan Kendisini Ablası Ajda Pekkan'la Karıştırdığını Söyleyen Enis Arıkan'a Olay Cevap!
Bir süredir YouTube'da kah tek başına kah konuklarıyla bir sohbet programı çeken Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan, geçtiğimiz saatlerde Enis Arıkan'ı konuk etti.
Enis Arıkan'la arasında oldukça samimi bir sohbet geçen Semiramis Pekkan'ın Enis Arıkan kendisini ablası Ajda Pekkan'la karıştırdığını söylediğinde verdiği cevap ise kahkaha attırdı! Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Ülkemizin biricik Süperstar'ı, yıllar geçse de güzelliği ve enerjisiyle konuştuğumuz Ajda Pekkan'ın kendisi kadar güzel ve billur sesli bir de kız kardeşi var biliyorsunuz.
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Yumuşacık sesi, nahif tavırları, asaleti ve zarafetiyle kendine hayran bırakan Semiramis Pekkan, 2 yıl önce YouTuber oldu!
Asıl kahkaha ise Enis Arıkan, Semiramis Pekkan'a kendisini Ajda Pekkan'la karıştırdığı için çok utandığını söylediğinde koptu!
Bölümün tamamını izlemek isterseniz, sizi şöyle alabiliriz;
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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