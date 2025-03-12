Semiramis Pekkan'dan Kendisini Ablası Ajda Pekkan'la Karıştırdığını Söyleyen Enis Arıkan'a Olay Cevap!

Piyasaya ablası Ajda Pekkan'la hemen hemen aynı zamanlarda giren Semiramis Pekkan, o dönemlere 'Bana Yalan Söylediler' ve 'Unutamadım' gibi şarkılarıyla damga vurmuştu. Ablasının gölgesinde kalan ve Ajda Pekkan'ın yolunun oldukça açık olduğunu fark eden Semiramis Pekkan, evlendikten sonra filmlere de sahneye de ara vermiş, kendi kabuğuna çekilmişti.

Yine de sık sık gördük kendisini! Üstelik birkaç ay önce sürpriz de bir projeyle çıktı karşımıza!