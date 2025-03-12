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Semiramis Pekkan'dan Kendisini Ablası Ajda Pekkan'la Karıştırdığını Söyleyen Enis Arıkan'a Olay Cevap!

Semiramis Pekkan'dan Kendisini Ablası Ajda Pekkan'la Karıştırdığını Söyleyen Enis Arıkan'a Olay Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.03.2025 - 23:46

Bir süredir YouTube'da kah tek başına kah konuklarıyla bir sohbet programı çeken Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan, geçtiğimiz saatlerde Enis Arıkan'ı konuk etti. 

Enis Arıkan'la arasında oldukça samimi bir sohbet geçen Semiramis Pekkan'ın Enis Arıkan kendisini ablası Ajda Pekkan'la karıştırdığını söylediğinde verdiği cevap ise kahkaha attırdı! Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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Ülkemizin biricik Süperstar'ı, yıllar geçse de güzelliği ve enerjisiyle konuştuğumuz Ajda Pekkan'ın kendisi kadar güzel ve billur sesli bir de kız kardeşi var biliyorsunuz.

Ülkemizin biricik Süperstar'ı, yıllar geçse de güzelliği ve enerjisiyle konuştuğumuz Ajda Pekkan'ın kendisi kadar güzel ve billur sesli bir de kız kardeşi var biliyorsunuz.

Piyasaya ablası Ajda Pekkan'la hemen hemen aynı zamanlarda giren Semiramis Pekkan, o dönemlere 'Bana Yalan Söylediler' ve 'Unutamadım' gibi şarkılarıyla damga vurmuştu. Ablasının gölgesinde kalan ve Ajda Pekkan'ın yolunun oldukça açık olduğunu fark eden Semiramis Pekkan, evlendikten sonra filmlere de sahneye de ara vermiş, kendi kabuğuna çekilmişti. 

Yine de sık sık gördük kendisini! Üstelik birkaç ay önce sürpriz de bir projeyle çıktı karşımıza!

Yumuşacık sesi, nahif tavırları, asaleti ve zarafetiyle kendine hayran bırakan Semiramis Pekkan, 2 yıl önce YouTuber oldu!

Yumuşacık sesi, nahif tavırları, asaleti ve zarafetiyle kendine hayran bırakan Semiramis Pekkan, 2 yıl önce YouTuber oldu!

Ev hallerini, günlük rutinlerini, sporunu ve yemek tariflerini çeken Semiramis Pekkan çağa ayak uydurdu ve kısa süre içerisinde de hatrı sayılır bir takipçi kitlesi elde etti. 

Ara sıra ünlü isimleri de konuk eden ve sımsıcak yuvasında ağırlayan Semiramis Pekkan, geçtiğimiz saatlerde de evinin kapılarını Enis Arıkan'a açtı. Oldukça eğlenceli ve samimi bir sohbet eden Enis Arıkan ve Semiramis Pekkan'ın keyfi gayet yerinde ve konuşacakları çok şey varmış gibi gözüküyordu.

Asıl kahkaha ise Enis Arıkan, Semiramis Pekkan'a kendisini Ajda Pekkan'la karıştırdığı için çok utandığını söylediğinde koptu!

Asıl kahkaha ise Enis Arıkan, Semiramis Pekkan'a kendisini Ajda Pekkan'la karıştırdığı için çok utandığını söylediğinde koptu!

Semiramis Pekkan'ı görüp Ajda Pekkan sandığı anları anlatan Enis Arıkan, 'Sizi Ajda sanınca çok utanmıştım' dedi. Tüm tatlılığı ve mütevazılığıyla Enis Arıkan'a kendisini iyi hissettirmek isteyen Semiramis Pekkan'dan ise olay bir cevap geldi!

Semiramis Pekkan, 'Olur öyle, bizi eski kocam da karıştırırdı!' dedi. 😂

Bölümün tamamını izlemek isterseniz, sizi şöyle alabiliriz;

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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