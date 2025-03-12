Ortalık Fena Karışacak: Lucas Torreira'nın Duygu German'la Yeni Bir Aşka Yelken Açtığı İddia Edildi!

Geçtiğimiz seneye ünlü oyuncu, duru güzelliğiyle meşhur Devrim Özkan'la yaşadığı tutkulu aşkla damga vurmuştu kendisi hatırlarsanız...

Aşk başladıktan birkaç ay sonra ayrılmaya karar veren ikilinin ayrılık süreci oldukça kısa sürmüştü. İlişkilerine ikinci şansı veren ve hatta aileleri de tanıştıran Devrim'le Lucas'tan evlilik haberi bekliyorduk ki hayallerimiz yarıda kaldı.

Devrim Özkan ve Lucas Torreira, ikinci ve sanıyoruz ki son kez olmak üzere ayrıldı. Torreira'nın Devrim Özkan'ın oyunculuğa devam etmesini istememesi de ayrılığın sebebi olarak gösterildi.

Herkes kendi yolunda, işinde gücünde gözükürken yaklaşık bir ay önce Devrim Özkan'ın basketbolcu Brajkovic'le aşk yaşadığı iddia edilmişti. Devrim Özkan, Brajkovic'le aşk iddiasını işini sağlama alarak, mesajın da doğru yere ulaştığından emin olmak umuduyla İngilizce bir açıklamayala yalanlamıştı.