Ortalık Fena Karışacak: Lucas Torreira'nın Duygu German'la Yeni Bir Aşka Yelken Açtığı İddia Edildi!
Ortalık Fena Karışacak: Lucas Torreira'nın Duygu German'la Yeni Bir Aşka Yelken Açtığı İddia Edildi!
Son zamanlarda sık sık gel gitli aşk hikayeleriyle konuştuğumuz Galatasaraylılardan biri de Lucas Torreira! Geçtiğimiz seneye Devrim Özkan'la yaşadığı aşkla damga vuran Torreira'nın ilişkisi henüz yeni bitmişti biliyorsunuz.
Birkaç ay önce ayrılan ikilinin aşk meşk mevzularında sesi soluğu çıkmıyordu ki geçtiğimiz saatlerde bomba bir iddia patladı! Lucas Torreira'nın bu sefer de bir sosyal medya fenomeniyle yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, tıpkı takım arkadaşı Icardi gibi çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen futbolculardan!
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Sıra Torreira'ya geldi! Birkaç saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle Lucas Torreira'nın sosyal medya fenomeni Duygu German'la aşk yaşadığı iddiası ortaya atıldı.
Biz yine de hazırlıklı olalım! Kısaca Duygu German'ı tanıyalım isterseniz. Şayet aşk iddiaları doğru çıkarsa "Duygu German kim?" diyeceğinizden eminiz.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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