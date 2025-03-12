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Ortalık Fena Karışacak: Lucas Torreira'nın Duygu German'la Yeni Bir Aşka Yelken Açtığı İddia Edildi!

Ortalık Fena Karışacak: Lucas Torreira'nın Duygu German'la Yeni Bir Aşka Yelken Açtığı İddia Edildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.03.2025 - 21:30

Son zamanlarda sık sık gel gitli aşk hikayeleriyle konuştuğumuz Galatasaraylılardan biri de Lucas Torreira! Geçtiğimiz seneye Devrim Özkan'la yaşadığı aşkla damga vuran Torreira'nın ilişkisi henüz yeni bitmişti biliyorsunuz.

Birkaç ay önce ayrılan ikilinin aşk meşk mevzularında sesi soluğu çıkmıyordu ki geçtiğimiz saatlerde bomba bir iddia patladı! Lucas Torreira'nın bu sefer de bir sosyal medya fenomeniyle yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. 

Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, tıpkı takım arkadaşı Icardi gibi çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen futbolculardan!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, tıpkı takım arkadaşı Icardi gibi çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen futbolculardan!

Geçtiğimiz seneye ünlü oyuncu, duru güzelliğiyle meşhur Devrim Özkan'la yaşadığı tutkulu aşkla damga vurmuştu kendisi hatırlarsanız... 

Aşk başladıktan birkaç ay sonra ayrılmaya karar veren ikilinin ayrılık süreci oldukça kısa sürmüştü. İlişkilerine ikinci şansı veren ve hatta aileleri de tanıştıran Devrim'le Lucas'tan evlilik haberi bekliyorduk ki hayallerimiz yarıda kaldı. 

Devrim Özkan ve Lucas Torreira, ikinci ve sanıyoruz ki son kez olmak üzere ayrıldı. Torreira'nın Devrim Özkan'ın oyunculuğa devam etmesini istememesi de ayrılığın sebebi olarak gösterildi.

Herkes kendi yolunda, işinde gücünde gözükürken yaklaşık bir ay önce Devrim Özkan'ın basketbolcu Brajkovic'le aşk yaşadığı iddia edilmişti. Devrim Özkan, Brajkovic'le aşk iddiasını işini sağlama alarak, mesajın da doğru yere ulaştığından emin olmak umuduyla İngilizce bir açıklamayala yalanlamıştı.

Sıra Torreira'ya geldi! Birkaç saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle Lucas Torreira'nın sosyal medya fenomeni Duygu German'la aşk yaşadığı iddiası ortaya atıldı.

Sıra Torreira'ya geldi! Birkaç saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle Lucas Torreira'nın sosyal medya fenomeni Duygu German'la aşk yaşadığı iddiası ortaya atıldı.

Yalnızca bir Instagram hikayesi olduğunun ve bir arkadaş masasında çekilmiş normal bir fotoğraf olduğunun biz de farkındayız. Fakat hatırlatmak isteriz; Devrim'le dillere destan aşk hikayesi de benzer şekilde başlamıştı Torreira'nın...

Aşk iddiası gerçek çıkarsa şaşırmayacaklarımızdan olur yani! Fakat altını çizmek lazım, henüz doğrulanmış veya 'Evet aşk yaşıyoruz' diye açıklanmış bir durum yok.

Biz yine de hazırlıklı olalım! Kısaca Duygu German'ı tanıyalım isterseniz. Şayet aşk iddiaları doğru çıkarsa "Duygu German kim?" diyeceğinizden eminiz.

Biz yine de hazırlıklı olalım! Kısaca Duygu German'ı tanıyalım isterseniz. Şayet aşk iddiaları doğru çıkarsa "Duygu German kim?" diyeceğinizden eminiz.

Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunan Duygu German, takipçileri tarafından oldukça sevilen isimlerden. 

Güzelliği ve çekiciğiyle öne çıkan Duygu German'ın Beşiktaş taraftarı olduğunu biliyoruz. Az önce yukarıda gördüğünüz bir mekanda kokteyl içtikleri geceden kalma fotoğrafı Torreira gibi Duygu German da paylaştı!

Haberi duyan Galatasaray taraftarları şimdiden sosyal medya fenomeninin hesabına girip yorum yağdırmaya başladı bile! İkilinin birbirini takibe alması ise iddiaları bir miktar daha kuvvetlendirdi. 

Bakalım bu iddianın aslı astarı çıkacak mı? Lucas Torreira hakikaten de Devrim devrini kapattı mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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