Hiç Görmediği Kişi İçin Evini ve Arabasını Satmış! Esra Erol'da 4,5 Milyon TL'lik Dolandırıcılık İddiası
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Esra Erol'da bu kez 70 yaşındaki Süleyman'ın yaşadıkları gündeme geldi. İnternette tanıştığı kişinin borçlarını ödemek için evini ve arabasını sattığını anlatan Süleyman, hiç yüz yüze görüşmediği kişiye toplamda 4,5 milyon TL gönderdiğini ileri sürdü. Süleyman'ın para gönderdiğini söylediği isimler de canlı yayında gündeme geldi.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Esra Erol'un programına çıkan Süleyman Bey'in "4,5 milyon TL dolandırıldım" iddiası ortalığı karıştırdı.
Para gönderdiği üç ismi canlı yayında açıkladı!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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