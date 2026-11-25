Osmanlı Padişahları Fotoğraflarda Neden Hep Yan Poz Verirdi?
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Osmanlı padişahlarının portrelerine baktığınızda çoğunu benzer bir pozla görürsünüz. Yüzleri tam karşıdan değil, genellikle yandan resmedilmiştir. Aslında aynı gelenek yüzyıllar önce Roma imparatorlarının heykellerinde de karşımıza çıkıyordu. Yan pozun arkasında estetikten çok daha fazlası olduğu düşünülüyor.
Padişahların yandan resmedilmesi zamanla bir geleneğe dönüştü.
Saray fotoğrafçısının anıları, padişahların fotoğraf konusunda ne kadar titiz olduğunu gösteriyor.
Yan pozun asıl sırrının kemerli burunda saklı olduğu düşünülüyor.
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