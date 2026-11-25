Osmanlı padişahlarının portre çizimlerine bakınca onları genellikle yan profilden görüyoruz. Bu tercih tek bir padişaha özgü değildi, kuşaktan kuşağa aktarılan bir geleneğe dönüştü. Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi de bunun en bilinen örneklerinden biri.

Üstelik bu durum yalnızca Osmanlı'yla sınırlı değildi. Roma imparatorlarının heykellerinde ve sikkelerinde de aynı yan duruşu görmek mümkün. Görünüşe bakılırsa yan poz, hükümdarlar için dolaylı bir güç göstergesiydi.