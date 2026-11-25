Aynı forumda paylaşılan eski modeller, bu konunun hiçbir zaman tek bir standarda bağlanmadığını gösteriyor; 1976 tarihli bir Micro Switch klavyede F ve J tuşları kabartma yerine derin bir oyukla işaretlenmişken, 1978 tarihli bir Micro Switch modelinde kabartma yalnızca F tuşunda bulunuyor. Cherry'nin G80 serisi klavyelerinde de F ve J tuşları oyuk bırakılıyor, G81 serisinde ise bu tuşlarda çıkıntı kullanılıyor. Klavye düzenini değiştirenler için de aynı mantık sürüyor; Dvorak düzeninde işaretler U ve H tuşlarına, Colemak düzeninde ise T ve N tuşlarına yerleştiriliyor ve bazı üreticiler bu düzenler için kabartmalı özel tuş kapaklarını klavyenin kutusuna ekliyor. Bugün çoğu klavyede kabartmanın F ve J'de durması, bu farklı denemelerin ardından oturan ortak bir alışkanlığın sonucu gibi görünüyor ve Apple'ın da sonunda bu düzene uymasıyla PC klavyelerindeki yerleşim neredeyse her yerde aynılaşmış durumda.