Klavyelerdeki İki Çıkıntı Önceden Sadece F ve J Harflerinde Değilmiş: Önceden İşin Rengi Farklıymış
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Klavyede F ve J tuşlarının üzerindeki küçük kabartmaları yazarken her gün parmak ucunuzla bulsanız da, bu çizgilerin her klavyede aynı iki tuşta durmadığını bilen azdır. Meğer klavyede F ve J tuşlarında neden kabartma var sorusunun cevabı, işin içine eski Macintosh klavyeleri girince epey renkleniyormuş. Bilgisayar tarihinin pek bilinmeyen bir köşesine uzanan bu hikâyede kabartmaların yeri üreticiden üreticiye ve dönemden döneme değişmiş.
Kaynak: Deskthority, SlashGear
Klavyedeki F ve J tuşlarının üzerindeki çıkıntılar, bakmadan yazanların parmaklarına yol gösteriyor.
Macintosh Plus klavyesinden itibaren Apple, çıkıntıları F ve J yerine D ve K tuşlarına koyuyordu.
Eski klavyelerde F ve J tuşları kabartma yerine oyuk bırakılarak da işaretleniyordu.
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