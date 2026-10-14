Google 116 Tuşlu Klavye Yaptı: Harfler Parmağınızın Altına Kendiliğinden Geliyor

Klavyede dikey olarak sıralanmış dört yürüyen bant bulunuyor ve her bant 29 tuş taşıyor, böylece toplamda 116 hareketli tuş ortaya çıkıyor. Kullanıcı istediği harf parmağının altına gelene kadar bekliyor ve doğru anda tuşa basıyor, büyük ve küçük harfler doğrudan seçilebiliyor.

Google Japonya, tasarımı tek elle, hatta tek parmakla yazmanın bir yolu olarak tanıtıyor, diğer el kahve içmek ya da fareyi kullanmak için serbest kalıyor. Yazım hatasında ise sabır gerekiyor, çünkü silme tuşunun dönüp yeniden gelmesini beklemek gerekiyor.