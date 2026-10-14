Google 116 Tuşlu Klavye Yaptı: Harfler Parmağınızın Altına Kendiliğinden Geliyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
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Dört yürüyen bandın her birinde 29 tuş var.
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Klavye satışa çıkmayacak, ama isteyen kendi klavyesini yapabilecek.
Google Japonya 2012'den bu yana her yıl sıra dışı bir klavye tasarlıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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