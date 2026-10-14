article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Google 116 Tuşlu Klavye Yaptı: Harfler Parmağınızın Altına Kendiliğinden Geliyor

Google 116 Tuşlu Klavye Yaptı: Harfler Parmağınızın Altına Kendiliğinden Geliyor

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 13:25
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Google Japonya, her yıl 1 Ekim'de kutladığı Klavye Günü için bu kez tuşları yürüyen bantlar üzerinde dolaşan bir klavye tasarladı. Mizahi bir proje olarak hazırlanan klavyede yazan kişi harf aramıyor, harfin parmağının altına gelmesini bekliyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dört yürüyen bandın her birinde 29 tuş var.

Dört yürüyen bandın her birinde 29 tuş var.

Klavyede dikey olarak sıralanmış dört yürüyen bant bulunuyor ve her bant 29 tuş taşıyor, böylece toplamda 116 hareketli tuş ortaya çıkıyor. Kullanıcı istediği harf parmağının altına gelene kadar bekliyor ve doğru anda tuşa basıyor, büyük ve küçük harfler doğrudan seçilebiliyor.

Google Japonya, tasarımı tek elle, hatta tek parmakla yazmanın bir yolu olarak tanıtıyor, diğer el kahve içmek ya da fareyi kullanmak için serbest kalıyor. Yazım hatasında ise sabır gerekiyor, çünkü silme tuşunun dönüp yeniden gelmesini beklemek gerekiyor.

Klavye satışa çıkmayacak, ama isteyen kendi klavyesini yapabilecek.

Klavye satışa çıkmayacak, ama isteyen kendi klavyesini yapabilecek.

Google Japonya'nın klavyesi gerçekten çalışıyor, ancak ekibin onu satışa sunma planı yok. Tasarım GitHub'da açık kaynak olarak paylaşıldı, isteyen herkes kendi klavyesini üretebiliyor.

Ekip ileride hızlı mod, geçen tuşları sesli okuyan bir rehber, daha uzun ve daha kısa sürümler ile kartondan tuş başlıkları gibi eklemeler yapabileceğini de esprili bir dille duyurdu.

Google Japonya 2012'den bu yana her yıl sıra dışı bir klavye tasarlıyor.

Google Japonya 2012'den bu yana her yıl sıra dışı bir klavye tasarlıyor.

1 Ekim'in Klavye Günü seçilmesi, 10/1 tarihinin standart 101 tuşlu klavye düzenini çağrıştırmasından geliyor. Ekip her yıl o tarihte var olmayan bir soruna kusursuz çalışan bir çözüm üretiyor.

2025'te eski telefonlardan esinlenen döner kadranlı bir klavye, 2024'te ise 208 tuşu Möbius şeridi biçiminde dizen çift taraflı bir model tanıtılmıştı. Seri 2012'deki tek tuşlu Mors alfabesi klavyesiyle başlamıştı, yürüyen bantlı klavye serinin 15. üyesi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın