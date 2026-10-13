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İki Odalı Evine 5 Bin Tarihi Eser Sığdırdı: Yatacak Yer Bulamayınca Kanepeye Taşındı

İki Odalı Evine 5 Bin Tarihi Eser Sığdırdı: Yatacak Yer Bulamayınca Kanepeye Taşındı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 12:19
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Psikiyatrist Paul Singer, 5 binden fazla antik Çin eserini yıllarca New Jersey'deki iki yatak odalı dairesinde sakladı. Eşinin ölümünün ardından yatak odası da eserlerle dolunca Singer hayatının son 20 yılını hiç açmadığı bir çekyatta uyuyarak geçirdi.

Kaynak 1, Kaynak 2

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İlk Çin eserini 17 yaşında aldı, 75 yıl sonra hala masasındaydı

İlk Çin eserini 17 yaşında aldı, 75 yıl sonra hala masasındaydı

Paul Singer 1904'te Macaristan'da doğdu, Viyana'da büyüdü ve orada tıp okudu. Çin sanatına ilgisi 1920'lerde başladı. Aldığı ilk Uzak Doğu eseri bronz bir Bodhisattva Manjushri heykelciğiydi ve 75 yıl sonra hala çalışma masasının üzerinde duruyordu.

Singer ve eşi Eva, 1939'da Nazilerden kaçarak ABD'ye yerleşti. Singer burada hekim olarak çalıştı, koleksiyonunu da gelişigüzel değil bir uzman titizliğiyle büyüttü.

Eserler raflara sıra sıra dizildi, evde ancak dar geçitler kaldı

Eserler raflara sıra sıra dizildi, evde ancak dar geçitler kaldı

Çift, Summit kentinde sıradan bir tuğla apartmandaki iki yatak odalı dairede yaşıyordu. Duvarları birbirine uymayan kitaplık ve raflar kapladı, eserler rafların üzerinde birkaç sıra halinde dizildi. Daireyi sık sık ziyaret eden Sackler Galerisi araştırmacısı Thomas Lawton, eşyaların arasında ancak dar geçitlerden dolaşılabildiğini anlattı.

Koleksiyonda kılıçlar, aynalar, kaseler, kutular, tepsiler, heykeller ve takılar vardı. Parçalar ahşap, bronz, cam, yeşim, lake, fildişi, kemik, kehribar ve gümüşten yapılmıştı. Singer o kalabalığın içinde her eserin tam olarak nerede durduğunu biliyordu.

Koleksiyon Singer'ın ölümünden sonra Smithsonian'a geçti

Koleksiyon Singer'ın ölümünden sonra Smithsonian'a geçti

Singer, 1960'ların sonundan itibaren arkadaşı koleksiyoncu Arthur M. Sackler'ın vakfından her yıl koleksiyonunu büyütmesi için destek aldı. Karşılığında eserler Singer'ın ölümünden sonra vakfa kalacaktı. Singer Ocak 1997'de öldü ve yaklaşık 5 bin parçalık koleksiyon Smithsonian'ın Sackler Galerisi'ne geçti.

Singer'ın hastanede geçirdiği son ay boyunca boş kalan daireden belgelenmiş yaklaşık 160 eserin kaybolduğu anlaşıldı ve parçalar hala aranıyor. 2001'deki değerlendirmede koleksiyonun değeri 60 milyon doları aşıyordu. Eserler 2013'te Sackler Galerisi'nde açılan büyük bir sergiyle ziyaretçilerle buluştu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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