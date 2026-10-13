İki Odalı Evine 5 Bin Tarihi Eser Sığdırdı: Yatacak Yer Bulamayınca Kanepeye Taşındı

Çift, Summit kentinde sıradan bir tuğla apartmandaki iki yatak odalı dairede yaşıyordu. Duvarları birbirine uymayan kitaplık ve raflar kapladı, eserler rafların üzerinde birkaç sıra halinde dizildi. Daireyi sık sık ziyaret eden Sackler Galerisi araştırmacısı Thomas Lawton, eşyaların arasında ancak dar geçitlerden dolaşılabildiğini anlattı.

Koleksiyonda kılıçlar, aynalar, kaseler, kutular, tepsiler, heykeller ve takılar vardı. Parçalar ahşap, bronz, cam, yeşim, lake, fildişi, kemik, kehribar ve gümüşten yapılmıştı. Singer o kalabalığın içinde her eserin tam olarak nerede durduğunu biliyordu.