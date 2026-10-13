İki Odalı Evine 5 Bin Tarihi Eser Sığdırdı: Yatacak Yer Bulamayınca Kanepeye Taşındı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk Çin eserini 17 yaşında aldı, 75 yıl sonra hala masasındaydı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eserler raflara sıra sıra dizildi, evde ancak dar geçitler kaldı
Koleksiyon Singer'ın ölümünden sonra Smithsonian'a geçti
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın